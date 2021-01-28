Улон-вылонмес возьматоз юалляськон

Туэ 1-тӥ-30-тӥ апреле Россиын ортчоз калыкез лыдъян-чотан (перепись). Та ужрадлы дасяськон мытэмын ни.

Перепись дыръя юалозы, кыӵе кылын верасько семьяяды

Фото: Максим Егоров

Уг тырмо чотасьёс

Берлозэ калыкез лыдъян ортчиз 2010-тӥ арын. Соку шаерысьтымы ог 3 процентэз адямиос отчы ӧз пыриське. Удмуртстатысь лыдъян-чотанэз ортчытон понна кыл кутӥсь Людмила Сушкова пусъемъя, туэ лыдпус тамында ик луыны быгатоз:

— Адямиослэсь улон-вылонзэс валан понна трос пумо юалляськонъёс ортчытъяськомы. Удмуртстатысь ужасьёслы тросэзлэн ӧссэс усьтэмзы уггес поты. Коронавирусэн гинэ герӟаськемын ӧвӧл та. Али юалляськемъёс пӧлысь одӥг куиньмос люкетэзлы уждунэз кельше, ог 15 процентэз туж ӝожтӥсько начар улон вылэ.

Котькудӥз дорозь вуттӥськыны тыршомы. Пыдйылчиос дорозь но вуомы, та ласянь участковойёс юрттозы.

Калыкез лыдъялоз-чоталоз ог 4 сюрс мурт. 2 сюрс 731-ез коркаостӥ юалляськыса ортчозы. 456-ез ёросъёсысь участокъёсын ужалозы. Тросэз участокъёс интыяськемын луозы МФЦ-осын. Ӵапак татчы угось калык ӵемгес пыралля. Росстат али Пенсиосъя фондэн кенеше, гуртъёсысь почтаосын но анкетаысь юанъёслы компьютер пыр валэктон сётыны мед луоз шуыса. Интернетэз валасьёс асьсэос кун услугаосъя gosuslugi.ru порталын личной кабинетсы пыр асьсэ сярысь ивортыны быгатозы. Нош мукетъёсыз доры вуылозы Удмуртстатысь ужасьёс — переписчикъёс. Соосты нимысьтыз дӥсьсыя, удостоверенизыя тодманы луоз.

— Котькудӥз лыдъясь-чотась соку ик анкетаысь юанъёслы валэктонъёсты планшетын пусйылоз, — вера Людмила Сушкова. — Вань анкетаос Интернет пыр соку ик федерал центре кошкозы. Нырысетӥ йылпумъянъёс октябре шараямын луозы.

Людмила Сушкова пусъемъя, туннэ уг тырмо на переписчикъёс. Калык дортӥ ветлыны секыт шуыса, та уж борды кутскисьёс ӧжыт.

2010-тӥ арын лыдъясе сюрон понна вожмаськылӥзы. Соку угось ужрадэ пыриськемзы понна медаль сётъязы, со ужысь ветеран ним басьтыны юрттылӥз.

Ӟечгес улыны кутскимы

— Вуоно бадӟым ужрад сярысь тодыса, адямиос куалекто, доходзэс шараяно луоз шуыса, — вера Людмила Сушкова. — Уноез угось уждун конвертэн басьто. Но анкетаын кӧня уждун басьтӥськоды шуыса юан ӧвӧл. Кыӵе доходэн улӥськоды шуыса гинэ юалозы: пенсия, уждун, пособие вылын я мукет амалэн. Со калыклэсь кыӵе югдуре сюремзэ валан понна кулэ. Куд-огез малы лыдъян-чотан кулэ шуыса лулӟылэ, бюджетысь кӧня уксёез шыръяны луысал, шуо. Но улонлэсь кыӵе луэмзэ, калыклэсь кулэяськонъёссэ, лыдзэ рос-прос валан понна одно ик лыдъян-чотан ортчытоно. Кылсярысь, со валаны юрттоз, кытчы адямиос ужаны ветло, тырмыт-а шаерамы ужан интыос, кӧняез, палэнэ ветлыса, тыршо. Озьы ик анкетаосъя адӟиськоз, кӧняез нылпиос загс пыр юнматэм семьяосын вордӥсько. Кыӵе кылын семьяын верасько шуыса но юан луоз. Озьы валаны луоз, кӧня национальной школаос но нылпи садъёс кулэ. Таин валче адӟыны луоз кадръёсъя кылдэм югдурез но. Улон возьматэ, дышетскем муртъёс шаерамы йылӥзы шуыса.

Удмуртстатлэн берло дыре эскеронъёсыз возьмато: калык узыргес улыны кутскиз. Кӧня выль коркаос пуктӥсько, огез но буш уг кыльы. Азьланяз кӧня пуктӥськоно — тае валан понна но лыдъян-чотан ортчытоно. Людмила Сушкова пусъемъя, берло 10 ар ӵоже уж капчигес луиз, умойгес сиськиськом-дӥсяськиськом, тазалыкмес эскерыны ӧдъямы. Та ваньмыз шӧдӥськиз улон гумыр вылын. Берло 10 ар ӵоже гуртын улӥсьёслэн шоро-куспо арлыдзы 5 но ӝыны арлы йылӥз, 2019-тӥ арын со 71 арес но 4 толэзь вал.

— Берло 10 ар ӵоже шаерысьтымы калыклэн лыдыз 1,6 процентлы кулэсмиз. 2020-тӥ арын 1-тӥ январьлы гуртъёсын пусъемын 508,8 сюрс улӥсь. 10 ар талэсь азьло гуртъёсын 5 процентлы уногес адямиос вал. Шаерысьтымы пенсионеръёслэн лыдзы 13 процентлы будӥз. Озьыен, соосты сюдон вылысь 1 ужась мурт вылэ ныпъет йылӥз: азьвыл 1 ужась мурт 0,74 арлыдоосты сюдэ вал ке, али котькудӥз быдэн 1-зэ, — шуэ Людмила Сушкова.

Малы бушало гуртъёс

2018-тӥ арын ортчытэм сельхозперепись возьматӥз: 94 процентэзлы гуртын улыны кельше. 80 процентэз сюресъёс вылэ ӝожтӥсько. Котькуд 3-тӥез медпунктъёс, аптекаос кыдёкын шуэ, котькуд 5-тӥез транспорт ӧвӧл шуыса ӝожоме. Людмила Сушкова пусъемъя, 10 ар талэсь азьвыл воксё калыктэк гуртъёс 107 лыдъяськизы, 2020-тӥ ар кутсконлы сыӵеос 157 луэмын. Зэмос югдурез но кошкон мугъёсты возьматоз юалляськон.

Нялтас вераса, гуртысь улон-вылонэз пыр-почгес эскерон вылысь туэ август толэзе личной подсобной хозяйство возисьёс но гурт предприятиос пӧлын лыдъян-чотан ортчытыны чакламын. Али, гидазы пудо вордыса, бакчаязы емыш будэтыса, гуртоос толэзьлы быдэ шорлыдын ог 22,5 сюрс манет потто, 2019-тӥ арын сярысь, со 4 процентлы уногес.

Елена САРАМАТОВА