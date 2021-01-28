Ужез бергатэ яратон

Алнаш ёросын «Прогресс» СПК-колхоз азьмынӥсь радъёсын ветлэ: гырон-кизён, нянь октон-калтон ужъёссэ нырысетӥосыз пӧлын быдэстэ, арысь аре уногес йӧл кыске… Но хозяйстволэн кивалтӥсез Виктор Николаевич Лебедев ушъяськыны уг яраты, шуэ: каллен ужаськом!

«Прогресс» хозяйствоысь ужасьёс

Фото: М. Егоров

Кулэ выль гид!

Виктор Николаевич «Прогресс» колхозэн 19-тӥ арзэ кивалтэ ни. Гуртын но, хозяйствоын но сое гажало, дунъяло. 2017-тӥ арын, калык сюлмаськемен, Виктор Лебедев «Удмурт дунне» газетлэн «Гурт адями» конкурсаз «Устоез кивалтӥсь» номинациын вормиз. Вань гуртъёсын Виктор Николаевич кадь кивалтӥсьёс луысалзы ке, котькытын калык умой улысал, шуо туймыйылъёс. Со колхозэз азинтыны, арысь аре мае ке выльдыны турттэ.

— Туннэ 5 сюрс гектар котырын гыроно-кизёно музъеммы. Тулыс сое гыриськом-кизиськом ке, сӥзьыл вань мае возьманы, сӥзьыл урожай октӥськомы ке, озьыен, вуоно тулысозь вань маин улыны. Сыӵе осконэн улӥськомы, — вера Виктор Николаевич. — Арлы быдэ мар но со басьтыны турттӥськом. Табере техника туж дуно луиз ни, соин ик сое золгес утьытэк-чаклатэк уг луы. Кылем арын гараж пуктӥмы, вуж лапасъёсмес выльдӥмы — техника инбам улын сылэ ке, уродме. Азьланяз но, поттэм продукциез вузаса, техника басьяно, куашкась помещениосты каллен-каллен выльдоно. Адямилэн ужан интыез вашкала дыръя кадь медаз луы ни, ужзэс механизировать кароно.

Ӧзгес пӧрмы ни туала скал гидъёс лэсьтыны. 2008-тӥ арын 200 йырлы гид пуктӥмы вал, со дырысен весь малпаськом выль комплекс ӝутыны. Отын 2 гид луыны кулэ, котькудӥз 600 скаллы, соос одӥг «каруселен» кыскиськозы, вӧзаз 160 йырлы кунян ваён висъет пуктыны чакламын. Проектмы вань ини, но банкын кредит уг сёто. Оло, арысь аре пичи гидъёс гинэ пуктоно. Бадӟымезлы туж трос коньдон кулэ, нош пичизэ туэ огзэ лэсьтӥд, кайта — мукетсэ. Олокызьы но малпаськиськом ни.

«Прогресс» колхозын али 840 кысконо скалъёссы, нуналлы быдэ котькуд скаллэсь 25,7 килограмм йӧл кыско, кылем арын йырлы быдэ 8 сюрс 592 килограмм йӧл люкаськиз. Алнаш ёросын та огез бадӟымез лыдпус луэ. Сое возён понна валаса ужано: скалъёсты весь сюдоно, микроэлементъёс сётъяно, тазалыксэс эскерыса возёно. Кызьы вера Виктор Николаевич, та лыдпусозь вуэм бере курдано, со медаз усьы шуыса! Хозяйствоын огъя 2 сюрс 604 йыр пудозы, вань 43 валзы. Валъёс ӧвӧл ке, гуртлэн шӧмыз ик быре кадь, шуэ кивалтӥсь. Туймыйылын али ке но куд-огез валэн картошка мерттэ, бакчазэ гыре-усыя на. Пичиос но ялан валъёс, чуньыос котырын бергало.

Будэто ӟеч выжыысь кидыс

2017-тӥ арысен туймыйыл бусыосын ӟеч выжыысь чабей, йыды, сезьы, кӧжы будэтыны кутскизы. Кылем арын пуктэмын туала КЗС-30, со час куспын 20-30 тонна тысь куасьтыны быгатэ.

— Питомникъёсысь кидыс басьтыса, кылем арын будэтӥмы 500 тонна «Ирень» выжыысь вазь вуись чабей, 30 тонна «Раушан» выжыысь шоро-куспо вуись йыды, кӧня ке кӧжы. Туэ кизьыса, сӥзьылзэ кидысмес вузаны быгатомы ни. Озьы ик кылем арын «Медведь» выжыысь сезьы басьтӥмы, туэ кизёмы, — вера валтӥсь агроном Лев Сараматов. — Ӟеч кидыс поттон понна сое умойгес, жагтэмгес бусые кизьыны выриськомы, удобрение понӥськомы. Кизиськомы туала техникаен. Ю куасьтон комплексъёсмы 5. Кылем арын 3 лапасъёсты выльдӥмы, 1-зэ чылкак выльзэ ӝутӥмы.

Хозяйствоын выль ӧръёсты эскерыны, производствоез ӝутыны туртто, но уж эшшо но чалякгес мынысал, банкъёс уксё сётысалзы ке, пусъе Виктор Лебедев.

— Ваньмыз уксё борды пыкъяське, — вера кивалтӥсь. — Гурт хозяйствоез субсидировать кариськом, шуо, но мон солэсь пайдазэ берло дыре чик но уг шӧдӥськы: субсидия 10 миллион сёто, нош пӧртэм тыриськонъёсмы 26 миллион манет луо!

— Эшшо но ӟечгес улысалмы, йӧллы но сӥльлы дунъёс, топливолы сямен ик, ялан будысалзы ке. Солярка толэзьлы быдэ дуноя, нош йӧлэз кӧня ар одӥг дунын басьто ни, — вера экономист Олег Волков. — Соку уждунэз но будэтыны луысал. Нош али производствоез йылтон сярысь ялан сюлмаськытэк ӧвӧл.

Усто ужасез данъя флаг

«Прогресс» хозяйство Туймыйылысь, Шубиноысь, Вишурысь 200-лэсь ятыр адямилы уж сётэ. Егитъёс хозяйствое кылё ке но, пенсие потӥсьёсты воштыны нокинэн. Мед лыктозы шуыса, егитъёслы улон инты но сётӥське.

Хозяйство тыршись калыкеныз ушъяськыны быгатэ. Кылсярысь, Алнаш ёросысь хозяйствоос пӧлын бусы кизён но утялтон ужъёсты «прогрессъёс» нырысетӥосыз пӧлын йылпумъяло. Нош адӟем карымон ужасьёс понна контора азьын флаг ӝутӥське. Али горд флаг лопыръяське скал кыскись Лариса Хохлова понна.

— Гурт калыклы гурт ужез яратон анай йӧлын пыӵамын, дыр, — вера Виктор Николаевич. — Но яратэм сяна, кытӥяз ческыт сием но, ӟеч улэм но потэ. Но мукет ласянь, адями ужзэ ӧз яраты ке, бадӟым уксёен но сое уд возьы. Колхозамы котькудӥз аслэсьтыз ужзэ тодэ, кизён-октон вакытэ, ассэ жалятэк, тырше. Механизаторъёс техниказэс чакланы туртто, умой дасямын ке, со трос уг сӧрылӥськы, бусы ужъёс но чаляк йылпумъясько. Пудо утисьёс тодо: макем трос йӧл поттозы, сокем тросгес уксё басьтозы.

«Прогресс» СПК-колхоз гурт калыклы но, гуртлы но быгатэмезъя юрттӥськыны тырше, школае но кузьымтэк уг мыны, сюресъёсты, водопроводэз возе. Али, кылсярысь, Туймыйылын черк ӝутӥське. Та ужын но колхоз быгатэмезъя юрттӥськыны турттэ.

Мария ВЕКШИНА