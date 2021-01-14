Уждун, пособие, выт…

1-тӥ январьысен улонэ пыӵаны кутскизы куд-ог выль законъёс. Соос котькудӥнымы герӟаськемын. Кыӵе воштӥськонъёс луозы?

МРОТ-эз выль сямен лыдъяны кутскозы.

Табере пичиез уждун уз герӟаськы ни потребительской корзиналэн быдӟалаеныз, потоз шоро-куспо доходъёс бордысь. Озьы туэ со 5,5 процентлы йылоз но 12 сюрс 792 манет луоз. Та лыдпус нырысьсэ ортчоз ужась адямиослы улыны чаклам минимумез но, таиз кунамы шорлыдын 11 сюрс 653 манет лыдъяськоз.

Пенсиослы индексация ортчытӥськоз.

Страховой пенсиос 6,3 процентлы йылозы — со 1,7 поллы тросгес 2020-тӥ арын инфляцилэсь. Озьы ужасьтэм пенсионеръёслэн страховой пенсизы шорлыдын 17 сюрс 433 манет, социальной пенсиос шорлыдын 10 сюрс 58 манет луозы.

Анай капиталэн гурт ипотекалэсь нырысетӥ люкетсэ тырыны луоз.

Гурт ипотекалы сӥзем программае пыриськыны мылкыд карисьёс трос — солы луыса 3 процентъем кредит басьтыны луэ. Валтӥсь курон: юртъер гуртын но улыны ярамон луыны кулэ. Отын мед луозы тыл, ву, шуныт. Городысь частной секторын та программая корка басьтыны уг луы.

НДФЛ 13 процентысен 15 процентозь йылоз.

Но бадӟыматэм выт кутӥськоз соослэсь гинэ, кинлэн ар ӵоже доходэз 5 миллион манетлэсь ортчоз. Та чотын люкаськем уксё висъямын луоз секыт висись пиналъёсты йӧнатыны.

ЖКХ-лы тыриськонъёс понна субсидия сётӥськоз.

Субсидиез басьтон понна табере люкаськем тыриськонъёс (задолженность) ӧвӧл шуыса справка кулэ уз луы ни — сое учкозы информацияя кун система пыр гинэ.

Субсидия висъяськоз, тыриськонъёс люкаськемын ке но, но та пумысен судын уж ӝутэмын ӧвӧл ке.

Трудовой книжкаосты электрон амалэ выжтозы.

Нырысьсэ уже интыяськисьёслы со выль сямен гинэ лэсьтӥськоз на. Нош кинлэн вань ни трудовой книжкаез, сое озьы ик электрон вариантэ выжтыны быгатозы. Отчы гожтыны луоз 2020-тӥ арозь ужам стаж сярысь но.

Ужъя кодексэ пыроз палэнысен ужан амал.

Дистанционной амалэн ужасьёслэсь уждунзэс пичиятыны уз луы, ужзы ичигес ӧз кыльы ке. Нош ужан дырзы ужъя огкылын пусъемын луыны кулэ. Пусъемын ӧвӧл ке, специалист та дырез ачиз чакланы быгатоз.

Палэнын ужась специалистэз ужысь мозмытыны луоз, 2 нуналлэсь кемагес ышыса, уж сётӥсен герӟаськылытэк улӥз ке.

Элина Кумачёва