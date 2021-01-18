Удмурт пьеса, ватсэт но TikTok…

Котькуд ар «Шундыкарын» пиналъёс пӧртэм удысъёсын тодматско, выль тодон-валанъёс басьто. Туэ уж 11 ӧръя нуиськиз.

Вожатойёс но дышетӥсьёс

— Мон пиналъёсты журналистикалэн пӧртэм жанръёсыныз тодматӥ, — вераз «Журналистика» отрядлэн дышетӥсез Александр Бикузин. — Ми листовкаос поттылӥмы: котькуд корпусын супыльтонъёсты вӧлмытӥмы. Ӵукнаосы быдэс «Шундыкар» тыр чузъяськылӥз пиналъёсын дасям «Сайкан» радио. Озьы ик дышетскимы репортажъёс лэсьтыны, валтӥсь вожатоен Мария Емельяноваен пресс-конференция радъямы.

Егит журналистъёсын ӵош ужазы «Видеоискусство» отрядысь пиналъёс, таяз радэ соосты дышетӥз Эшъяськон юртысь ӧнерчи Егор Артемьев. Иворъёсты видеое пуктон, сое монтировать карон сяна, соос «Шундыкарлэсь» бамзэ TikTok-ын усьтӥзы, нуналлы быдэ отчы роликъёс дасяллязы.

Тужгес но покчи нылпиос люкаськизы «Фольклор» отрядэ удмурт сям-йылолъёсты, кырӟанъёсты, шудонъёсты дышетыны.

— Пиналъёс туж тыршыса ужазы, — вераз дышетӥсьсы Ольга Тройникова, — берпуметӥ нуналэ ми шундыкарчиослы возьматӥмы, кызьы азьло нылпиос шулдыръясько, маин шудо, мар кырӟало вал.

Кыкетӥ арзэ лагерьын ужа Эгралась дизайнер Надежда Касаткина.

— Туэ валаса лыктӥ ини, мар со сыӵе «Шундыкар», — вераз Надежда, — «Дӥськут дизайн» отрядын пиналъёс туж талантоесь. Нырысетӥ пумиськонамы ик косӥ эскизъёс суреданы. Нылъёсы паймытӥзы, пӧлазы дась дизайнеръёс вань ини, соослы шонер сюрес гинэ возьматоно.

«Дӥськут дизайн» отрядысь нылъёс дышетскизы турын-куаръёсын дӥськут буяны, асьсэ принтъёссэс (дӥськутлы суредъёссэс) малпазы.

Нош кибашлы пиос быдэс смена ӵоже пуэн ужазы, дышетӥсенызы Владимир Кондратьевен ӵош удмурт огазеяськонъёслэсь, ужрадъёслэсь логотипъёссэс пулэсь вандылӥзы.

Нылпиос вожатойёсты серекъятыны выро

Программированиен тунсыкъяськись пиналъёс телефонъёсы ватсэт кылдытӥзы. Ӝӧк выл шудонъёсты лэсьтӥсь «Чукиндэр» огинлэн куремезъя «Ӧлиас» шудон поттӥзы. Малпан адӟем каремын ӟуч «Алиас» ватсэтлэсь. Шудӥсьёс ог-огзылы кылъёсты валэкто, кин тросгес тодэ — со ворме.

— Кемалась потэ вал ини, удмурт «Алиас» мед луоз шуыса, — вераз «Чукиндэр» огинлэн кивалтӥсез Вадим Крестьянинов, — удмурт сямен удмурт кылъёсты валэктыны тунсыкогес ук. Шумпотӥсько, льӧль малпанмы «Шундыкарын» 8 нунал ӵоже быдэсмиз шуыса.

Режиссёр Дмитрий Корепанов котьку тырше «Театр» отрядысь пиналъёсын мур пуштросъем спектакльёс пуктыны. Туэ «Кадиш» постановка вераз Польшаысь дышетӥсь Януш Корчак сярысь, со Варшаваысь сирота еврей нылъёсын концлагере шедиз, ваньзы газовой камераын быризы…

— Спектакль бордын туж секыт ужаны вал. Котькуд репетициын мугор юзыр-кезьыр луылӥз, — вераз Алнаш ёросысь Вуж Утчан гуртысь Наташа Чернова, спектакльын со сирота нылэз шудӥз. — Ӵемысь отрядысь нылъёсын, героиняосмес жаляса, бӧрдылӥмы. Холокост сярысь трос тодӥсько вал ини, но спектакльын шудыкум мон со вакытэз эшшо мургес шӧдӥ. Сюлмы али но пазяське на.

«Крезьгуро инстурментъёсын шудон» отрядысь пиналъёсын туэ 2 ӧнерчи ужаз. bobolenin группалэн азьветлӥсез Кирилл Кириллов дышетӥз соосты группаын шудӥзы. Ог дыре чузъяськизы гитараос, фортепиано, арган, флейта но крезьёс. Вашкала но туала кырӟанъёс выль шӧмоесь луизы. Нош гитарист Владимир Жуйков пиналъёсты кырӟан гожтыны дышетӥз. Лагерьысь огез комната куара гожтонъя студилы пӧрмиз. Матысь дыре емышъёссэс «ВКонтакте» дунъяны луоз ни.

Н. Касаткина турынлэсь дӥськут вурыны дышетэ

Богдан Анфиногенов «Литература» отрядысь пиналъёсын 2 пумо уж быдэстӥз: нырысь ик мультфильмез удмурт кылэ берыктӥз, собере ваньмынызы ӵош «Тымет пыдсы выем поскес» пьеса гожтӥз. Йылпумъянъёс лэсьтон нуналэ, сое шара лыдӟизы. Матысь дыре пьесаен вань мылкыд карисьёс вотэсын тодматскыны быгатозы.

Бадӟым шоу дасязы «Эстрада» отрядысь пиналъёс. Соосын ужаз «Шулдыр ӝыт» ансамбльысь кырӟась Эльвира Панченко. Яркыт номеръёс, туала кырӟанъёс соку ик син шоры йӧтӥзы. Адӟиськиз макем бадӟым уж нуиськиз смена ӵоже.

Асьсэлэсь адӟытонзэс дасязы суредаськисьёс. Дышетӥсенызы Марина Степановаен соос вань шундыкарчиослы открыткаос лэсьтӥзы, пӧртэм амалъёсын суредаськыны дышетскизы.

2020-тӥ арын Удмуртия 100 ар тырмонзэ пусйиз, шундыкаръёс та темаез палэнтӥ ортчыны ӧз быгатэ. Сменаез солы сӥзизы.

— Кема малпаськимы, кызьы пиналъёсты историен но тодматоно, мӧзмыны но ӧвӧл сётоно, — вераз Алина Чернова, — асьмелэн йырамы юан кылдӥз: мар вал 100 ар талэсь азьло, ми тодӥськомы, нош мар меда луоз, эшшо 100 ар ортчыса, кылсярысь, 2121-тӥ арын?

Лагерез усьтэмзы бере ик вань шундыкарчиос шонтӥзы 22-тӥ даурез эскерыны. 8 нунал ӵоже учкизы татысь улон вылонэз: Марсэ лобазы, тодосчиосын пумиськылӥзы, выль технологиосты улонэ пыӵатӥзы… Удмурт сям-йылолъёс сярысь но ӧз вунэтэ, ваньзэ сьӧразы 2121-тӥ аре кутӥзы. Дышем сюан обрядэз ортчытон интые пиналъёс ог-огзы доры пӧртмаськыны ветлӥзы.

«Кибашлы» отрядысь Богдан Чернов «Чукиндэр» огинлэсь пуссэ кылдытэ

«Театр» отрядысь нылъёс рольёссэс дышето

«Видеоискусство» отряд видео лэсьтыны дасяське

Суредасьёс ужало

Огаз ӝыт ужрадэ Ф. Киркоров вуылӥз

— Мон та дырозь «Шундыкарын» шутэтскылӥ гинэ, — вераз «Дӥськут дизайн» отрядлэн вожатоез, Можга карысь «Шунды» ёзэтлэн кивалтӥсез Карина Шарипова, — котьку но вожатойёс син азям супергеройёс кадь пуксьылӥзы, пичи тютюпи кадь шоразы учкылӥ. Соос интыын луыны — льӧль малпанэ вал. Тани туэ со быдэсмиз, туж шумпотӥсько таӵе луонлыклы.

Каринаен соглаш луиз Антон Белослудцев но, со но туэ нырысьсэ вожатойлэсь ужзэ ас вылаз мертаз.

— Азьло весь малпасько вал, макем та вожатойёс лекесь: вазь сайкато, отбой бере кӧлыны косо, пастаен зыраськиськомы ке, даллашо, — вераз Антон. — Нош туэ мон ваньзэ валай! Быдэс смена малпаса улӥ: бен, ку тӥ гань-гань кариськоды ни! Нош кӧня вожъяськи: соослэн кӧлыны дырзы вань, нош мынам ӧвӧл.

Вожатойёслэн улонзы уй но нунал но пӧзиз, шутэтскыны маза ӧй вал. Озьы ке но мылкыдзы пачылась: «Шундыкарын» астэ жалятэк ужаськод ке но, бурдъяськиськод, кужым люкаськод, пе.

Мария Емельянова

Туспуктӥсьёс Н. Соприн, В. Глухова, А. Печникова