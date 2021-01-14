«Удмурт дунне» нош ик ялэ «Гурт адями — 2020» конкурс

Кылем арын та проектмы котькулэсь кемагес кыстӥськиз, жадьытӥм, дыр, шуыса, туэ ортчытыны но ум малпаське ни вал, но 2021-тӥ арын шаерамы ялэмын Гуртлэн арез, конкурсэз ортчытыны ӵапак киыз-пыдыз! Туэ конкурсмы радъяське Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоен валче. 3 номинация борды ми туэ эшшо 2-сэ ватсам на! Озьыен, туэ конкурс радъяськоз таӵе номинациосъя:

* «Устоез кивалтӥсь» (хозяйстволэн, поселенилэн, предприятиослэн-огазеяськонъёслэн кивалтӥсьёссы);

* «Ӟеч сюлэм» (гуртоос понна ӟеч уж лэсьтӥсьёс, волонтёръёс);

* «Выжыоссэ утись» (шаертодон, удмурт лулчеберет удысын тыршисьёс);

* «Кивоштӥсь» (азинлыко егит специалистъёс);

* «Устоез гурт» (уртче-валче кариськыса, тупаса улыны быгатӥсь гуртоос, улонэ пыӵатэм кичӧлтонъёссы).

Данъяно адямиосты гуртоос асьсэос ӵектыны кулэ, редакцие жингыртыса яке вотэсысь группаосамы гожтыса. Ӵектонъёстэс кутом 1-тӥ южтолэзёзь, собере ялом куара сётон. Йылпумъянъёс но данъян ужрад ортчытом пӧсьтолэзе Улӟытэм гуртъёслэн фестивальзы дыръя.

Телефонмы: 8-951-195-37-66 (Ангелина Снигирёва).

УД