Удмуртиысь 467 мурт Госуслуги портал пыр гожтӥськиз ни коронавируслы пумит вакцина пуктыны
Related Articles
Матысь дыре дунтэк прививка пуктыны чакламын 820 муртлы — таос пӧлы сюрыны быгато вань мылкыд карисьёс. Тазалыкез утёнъя министерство ивортэ: прививкалы Госуслуги портал пыр гожтӥськыны ӧд быгатэ ке, вазиськыны луоз улон интыя поликлиникае яке 8 800 100 24 47 телефон номеръя. Тӥледыз черодэ пуктозы.
Таин ӵош азинтӥське дышетӥсьёслы, эмъясьёслы прививка пуктылон — та вакытлы 2 сюрс 025 муртлы нырысетӥез, 525-езлы кыкетӥез вакцина пуктэмын ни.
Оглом шаерамы 5 сюрс 442 доза вуэмын, январь пумын яке февраль кутсконын эшшо 63 сюрс 853-эз вуоз на.
Ковидлы пумит вакцина но прививкае кызьы гожтӥськыны луон сярысь пыр-поч тодыны луоз вакцинациякоронавирусур.рф сайтысь.
Элина Кумачёва
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment