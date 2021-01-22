Удмуртиысь 467 мурт Госуслуги портал пыр гожтӥськиз ни коронавируслы пумит вакцина пуктыны

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 22 января, 2021 10:42
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Фото: m24.ru

Матысь дыре дунтэк прививка пуктыны чакламын 820 муртлы — таос пӧлы сюрыны быгато вань мылкыд карисьёс. Тазалыкез утёнъя министерство ивортэ: прививкалы Госуслуги портал пыр гожтӥськыны ӧд быгатэ ке, вазиськыны луоз улон интыя поликлиникае яке 8 800 100 24 47 телефон номеръя. Тӥледыз черодэ пуктозы.

Таин ӵош азинтӥське дышетӥсьёслы, эмъясьёслы прививка пуктылон — та вакытлы 2 сюрс 025 муртлы нырысетӥез, 525-езлы кыкетӥез вакцина пуктэмын ни.

Оглом шаерамы 5 сюрс 442 доза вуэмын, январь пумын яке февраль кутсконын эшшо 63 сюрс 853-эз вуоз на.

Ковидлы пумит вакцина но прививкае кызьы гожтӥськыны луон сярысь пыр-поч тодыны луоз вакцинациякоронавирусур.рф сайтысь.

Элина Кумачёва

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 22 января, 2021 10:42
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