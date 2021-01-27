Удмуртиын муниципал кылдытэтъёслэн «Делай добро» форумзы ортчиз

Онлайн амалэн люкаськылӥзы ёросъёсысь но городъёсысь 800-лэсь ятыр специалистъёс, мыло-кыдо адямиос. Кылем арын лэсьтэм ӟеч ужъёссылы йылпумъянъёс лэсьтӥзы.

Маска вуризы, шудон лэсьтӥзы…

Форуме нимаз ӧтем куноос пӧлын луиз Удмуртилэн Тӧроезлэн но Правительстволэн администрациенызы кивалтӥсь Сергей Смирнов.

— Туж пусйымон, пандемия вакытэ но ужаны дышим шуыса, — вераз со, пумиськонэз усьтыса. — Пӧламы ӧжыт ӧз луэ выль проектъёс борды мыло-кыдо басьтӥськемъёс. Одӥгъёсыз ӟеч ужъёс лэсьтӥзы палэнысь чик коньдон курытэк, мукетъёсыз пӧртэм фондъёсысь сое басьтыны быгатӥзы. Кылсярысь, беро 3 ар ӵоже Президент грантэн шаерысьтымы 327 проектъёс пусъемын ни, соослы луыса 305 миллион манет кыскемын. Эшшо вань на Рыбаковъёслэн, Тимченкоослэн но мукет фондъёсысь грантъёс басьтыны быгатэмъёс.

Кылем ар каньыл ӧй вал ке но, ӵапак мыло-кыдо адямиослы луыса ик паськыт пусйим Вормонлы 75 ар, Удмуртилэн кунлык басьтэмез дырысен 100 ар тырмонъёсты. Кызьы вераз нациосын ужан политикая министр Лариса Буранова, чаклам ужрадъёс пӧлысь 95 процентэз ортчытэмын вал. Валамон, бадӟым люкетэз — онлайн амалэн. Соосты радъянэ гуртъёсысь гинэ 800-лэсь трос адямиос пыриськизы, нош учкисьёс 11 миллионлэсь ятыр луизы.

Нош тазалыкез утёнъя министр Георгий Щербак мукетсэ синйылтэм: коронавирус адямиосты ӟеч ужъёс лэсьтыны уката огазеяз. Кылсярысь, 1 сюрс 600 мурт ас мылкыд каремезъя пыриськиз трос калык люкаськылон интыосты дезинфицировать каронэ, 73 сюрс маскаос люкылэмын вал транспорт дугдылон, вуз карон интыосын, «Мы вместе» акцие 2 сюрслэсь ятыр волонтёръёс пыриськизы.

Кинъёс со — бадӟым сюлэмо адямиос? Эшъёсмы, бускельёсмы, ӵыжы-выжыосмы — огшоры адямиос. Таӵеос туж трос. Но кинъёслэн ужъёссы уката но йыре кыльымон, сюлэме пыӵамон луизы — соос форум дыръя пусъемын Удмурт Элькунлэн Тӧроезлэн «Ӟеч ужъёс» премиеныз. Соос пӧлын — Пичи Пурга ёросысь Баграш-Бигра гуртлэн старостаез Анатолий Матвеев «Даур шыкыс» музей кылдытэмез понна, Дэри ёросысь Пыӵанка гуртысь Наталья Уракова калыкез гуртысьтызы тыметэз утялтыны огазеямез понна, Можга ёросысь культурая юртъёслэн кивалтӥсьёссы «Антиковид» проектсы понна, Шаркан ёросысь «Восход» хозяйстволэн кивалтӥсез Анатолий Хохряков ёросын пӧртэм ужрадъёсты ортчытыны коньдонэн юрттэмез понна, Эгра ёросысь Лозо-Люк культурая юртын ужась Галина Митрофанова но Алевтина Зайцева ыжгонлэсь шудонъёс лэсьтонъя проект пыӵатэмзы понна но мукетъёсыз.

Ужбергатӥсьёс но гуртоос

Кылем ар Ужбергатонлэн ареныз ялэмын вал. Правительстволэн Тӧроезлэн нырысетӥ воштӥсез Константин Сунцов пусйиз:

— Шаерысьтымы ужбергатӥсьёслы секыт югдурысь потон вылысь ог 17 миллиард манет висъямын, со пӧлысь ог 16 миллиардэз — Россилэн казнаысьтыз. Азьло аръёсын ӵошатыса, 2 поллы тросгес предпринимательёслы визь-кенешен но юрттэмын.

Оглом ужбергатон удыс азинтӥськиз: 64 предпринимательёс вуззэс шаермылэн палэназ поттыны кутскизы, 50-эз онлайн амалэз ужазы кутыны дышизы, 8 но ӝыны сюрс мурт самозанятой кариськиз. Йыло ёросъёсын-гуртъёсын ужбергатӥсьёс но. Ортчем ар куспын таӵеослэн лыдзы уката йылӥз Сюмси ёросын — ог 13 процентлы яке 30 муртлы.

Туэ — Гуртлэн арез. Озьыен интыосысь экономикаез ӝутыны уката трос саклык висъяськоз. Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез, гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова пыр-поч вераз, мар гуртъёсын лэсьтыны чакламын: 154 иськем сюресъёс выльдӥськозы, 15 иськем ву гумыос, 35 иськем газ гумыос кыскемын луозы, 69 гуртэ вылӥ ӝоглыкен Интернет вуоз. Со сяна. 8 нылпи садъёс, 5 школаос, 29 культурая юртъёс, 22 спортзалъёс, 49 азбаръёс но 86 трос калык люкаськылон интыос выльдӥськозы.

Гуртъёс ӧз азинтӥськысалзы, асьсэос муниципалитетъёс та сярысь ӧз сюлмаськысалзы ке. Форум дыръя озьы сӥлы каремын тужгес мыло-кыдоосыз аскивалтон ёзъёс: 3 миллион манетэн — Юкаменск ёрос, 2 но ӝыны миллион манетэз — Алнаш, 2 миллион манетэз — Дэбес, 1 но ӝыны миллион манетэн — Сьӧлта ёросъёс. Эшшо быдэн 1 миллион манетэз шумпоттэмын Кияса, Шаркан но Можга ёросъёс. — Алнаш ёросысь Байтерек, Кизнер ёросысь Ягул, Сьӧлта ёросысь Валамаз но Яр ёросысь Яр гурт поселениослы «Нива Шевроле» автомобильёс кузьмамын.

Элина Кумачёва