Туж удалтӥз мыным: котырысьтым бускель кышноослэн — уллапалан но, выллапалан но, вадьсам но — ваньзылэн нимзы Окыльна.

Одӥг пол кузпалы шуэ:

— Асьмелэн ӟазегъёсмы Окыльнаослэн бакчаязы пыриллям.

Мон ури-бери кошки выллапалась Окыльнаос доры. Так-то ми соин тупаса улӥськом, керетыны муг ум утчаське. Соин, муртлэн бакчаетӥз ветлыны кепыр потыса, коркаязы пыроно кариськи.

Пӧсь гужем вал бере, ӧссы вариж пась. Пыри но чырткемъяськи. Пумитам нокин но куаретӥсь ӧвӧл. Кытысь ке соргетэм куара гинэ кылӥське. Окыльнаослэн корказы улыно-вылыно. Мон 2-тӥ этаже туби, нош ик чырткемъяськи. Ӧсысь ошем катанчиез каллен гинэ палэнти но — картина маслом! Кровать вӧзын Педор бускеле соргетыса изе, нош валес вылын кечтака вез-вез кылле. Лушкем ветлыны турттӥ ке но, кечтака шӧдӥз. Со койка вылысь ури-бери тэтчиз но мон шоры мырӟиськиз. Мон берлань кошкон сяменым пукон шоры могӟиськи но пуконэн валче дымбыр-шалтыр сьӧрлань пезьдӥ. Кечтака, мон вамен тэтчыса, шултыр-шалтыр тубат кузя улӥе васькиз но пась ӧсэтӥ лобӟыса сямен азбаре потӥз.

Куаш поттэммес кылыса, Педор тэтчыса султӥз. Марзэ-созэ валатэк, паймыса шорам учке. Мон султыны но уг дӥсьтӥськы ни.

— Остэ, Инмаре, мар та ишан вӧзам выдӥз? Чупам интые, ымнырме нюлэ но нюлэ, ява, — синъёссэ посэ Педор. — Кышное ведӥн, дыр, кеч кариськыны быгатэ. Нош табере кеч но ышиз. Выж вылын оло Дарья кенак кылле, оло кышное Дарья кенак кариськем…

Воргорон котырысь бургы вышкыысь кадь зын паке. Шулӟектэм Педор оброс азе султӥз, кирос тырыны шӧтаз. Мон шыпытак гинэ султӥ но, кечтака сямен ик, ури-бери гуртам кошки. Пумитам кузпалы потӥз, юаз:

— Ӟазегъёстэ Окыльналэн бакчаысьтыз поттӥд-а?

— Мын ай, кытысь адӟид, ачид ик отысь потты. Тожо начальник сюрем, — меӵкытӥ пумитаз.

ЗАХАР ГАЛИ