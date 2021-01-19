Ува ёросысь Ува-Тукля поселениын тодо: улонзы асьсэ киын

Ува ёросысь Ува-Тукля поселениын улон берло дыре син куспын воштӥське. Калык трос пуктӥське, гуртын улонэз шулдыргес карон вылысь пӧртэм объектъёслы мыло-кыдо уксё бича. Мае возьмало на ува-тукляос — кенешиськом поселенилэн кивалтӥсеныз Василий КОЗЛОВЕН.

Ува ёросысь Ува-Тукля гурт поселенилэн

кивалтӥсез В. Козлов

Туспуктӥз Елена САРАМАТОВА



— Василий Дмитриевич, маин герӟаськоды калыклэсь пуктӥськыны ӝутӥськем мылкыдзэ?

— Поселениямы 7 гурт пыре. Татын 2 сюрс 400-лэсь трос улӥсез. Тужгес уно калыкез Рябово но Ува-Тукля гуртъёсын. Татын пуктӥськон вылысь буш музъемъёс ик кылемын ӧвӧл ни. Уваос дача возьыны участок басьязы, вуж юртъёсты октӥзы. Азьвыл хозяйство адямиослы 50 соткаен музъем люкылӥз вал, табере соосты, шори люкыса, вузало. Озьы быдэс выль ульча кылдӥз ни. Эшшо огез ӝужа. Быдэс выль микрорайон луоз. Отчы газ кысконэн шугъяськонъёс кылдэмын: гумыослэн сеченизы уг тупа, соос гурт та быдӟа луоз шуыса чакламын ӧй вал. Ву, тыл кысконо, сюрес лэсьтоно. Созэ но, тазэ но адямиос куро, шунытын но югытын улэммы потэ, шуо. Асьсэос куддыр толэзьёсын-толэзьёсын гуртэ уг вуыло. Куд-огез корка басьтэ но аналтэ. Куашкась юртэз утялтыны кулэ шуыса, кузёзэ утчаны кутскиськомы но адрессэ но, телефонзэ но шедьтыны ум быгатӥське. Азьвыл регистрация поселениын лэсьто вал, адями­осты коть тодмаллямы, табере троссэ кин шуыны ум валаське.

— Музъем ӧвӧлысь мукет гуртъёсты шоры но учкылӥсьёс йыло, вылды?

— Арлыдоос, пенсие потыса, квартираоссэс нылпиоссылы кельто, юртъер басьтыса-тупатъяса, гуртъёсы выжо. Жаляса верано, пичи гуртъ­ёсамы отын вордскемъёс туж ӧжыт кылемын ни — ваньмыз сямен палэнысь лыктэмъёс. Бадӟым Скалгуртын гинэ на шат выжы калык кылемын. Покчи Скалгуртын, Вуж Чунчаын, Тимошур-Чунчаын — чисто палэнысьёс. Сыӵеосын огкылысь ужаны но секытгес. Кылсярысь, гуртазы маке ӵош лэсьтон пумысен ужпум ӝутӥськод но, номыр кулэ ӧвӧл, шуо. Куддыр, лэсьтэм потыса но, ӝог лэсьтыны уг луы. Тани Чунча палъёс гурт доразы остановка лэсьтыны куро. Татысь 2 пиналъёс школае автобусэн ветло. Автолавка усьтонэн но бадӟым йыр висён кылдэмын: нокинлэн вуз каремез уг поты, бензин быдтон гинэ луоз, шуо. Ужась калык но гуртын быре ни, уж но поселениын сокем трос ӧвӧл, колхоз 1990-тӥ аръёсы куашказ.

— Рябово но Ува-Тукля палан, эсьма, калык туж валче улэ, лэся: уксё бичаса, хоккеен шудыны 2 бадӟым коробка лэсьтӥзы, нылпи площадкаос ӝутӥзы.

— Кутсконэз секытэн сётӥськиз. Ачим но «Милям кичӧлтонмы» программа кыл­­дэм бере нырысь-валысь солы ӧй оскы, вань поселениослы бюджетын уксё уз тырмы, конкурсын вормыны ум пӧрмытэ шуыса малпалляй. Аслам вордскем гуртысьтым, Рябовоысь, калыкен нырысь кенешоно кариськи. Пичиослы шудон площадка лэсьтоно. Дышетскисез гинэ 170 кузя. Со сяна, егитъёслы но, шоро-куспо арлыдоослы но ӝытъёссэс но шутэтскон нуналъёссэс кытын ке ортчытоно. Шур кынмем бере йӧ вылэ хоккеен шудыны потало, но тросгес лымы усем бере коньки уд кутча ни. Озьы хоккей коробка ӝутон сярысь малпан йыре лыктӥз. Рябовоос монэ тодо бере, соосты ас палам берыктыны капчигес вал. Депутатъёс но котькуд семьяен вераськизы. Кин ке мыр-мыр пумит луиз, куд-огез шумпотӥз. Но конкурсын

1 миллион 450 сюрс манет утыны быгатӥм. Фермеръёс (милям соос поселениын 7 кузя) техникаен юрттӥзы, гуртоос асьсэос ик коробкаез бичазы. Табере спортсменъёсмы арлы быдэ йӧ каток лэсьто. Асьсэлэн командазы вань. Алигес ёросын ортчем ӵошатсконын уваослы гинэ келязы, 2-тӥ интые кылизы. Но уг ӝожомо — Уваын ог 25 сюрс улӥсез но, отын кыӵе-кыӵе юн команда люканы луэ.

Хоккей гуртын улонэз зуркатыны ӧдъяз, егитъёслы мылкыд сётӥз. Сӥзьылысен бер тулысозь йӧ вылысь калыкез уг бырылы, куспазы ӵошатсконъёс радъялляло. Талы ува-тукляос вожъяськыны кутскизы, ми но хоккеен шудом, шуизы. Таяз учыре уксё бичаны трослы капчигес вал ни. 150 сюрс манет люканы пӧрмытӥмы. Коробка кылдэмлы асьсэос ик шумпотӥзы. Бератаз, Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн программаяз пыриськыса, эшшо 800 сюрс манет басьтӥмы, соин коробкалэн пыдэсаз асфальт кисьтыны быгатӥмы. Табере отын толэн-гужемен шудыны луоз коть хоккеен, коть волейболэн. Со сяна, мукет программаосы пыриськыса, дӥсь воштон юрт ӝутӥм. Калык ачиз но валаз: кутскыны гинэ кулэ, ваньмыз каллен лэсьтӥське.

Пӧрмиз шуыса, ува-тукляос сюрес лэсьтыны ӝутӥськизы. Зэм, сюресэн югдур секытгес пӧрмиз. Кылсярысь, Октябрьской ульчаын ог 60 хозяйство. Котькудӥз быдэн сюрс манет висъясал ке, ог 60 сюрс манет ке но люкаськысал. Нош ми 25 сюрс манет гинэ люканы быгатӥмы. Марлы гинэ со тырме? Щебень басьтӥмы, сое тужгес нюко-гопо инты­осы вӧлдӥмы, но со ӵапак уксё висъямтэ семьяослэн корказы вадьсы ик шедиз. Мукет адямиослэн кӧтсы ӝож.

Таяз арын ульчаосты эшшо умойгес югдытоно. Туэлы сюрес фондын уксё 2 поллы йылтэмын. Со урод сюресъёсты тупатыны, ву гумыосты выльдыны луонлык сётоз.

— Эшшо мар лэсьтыны коньдон бичалом шуо на?

— Рябовоысь культурая юртын тӥрлыксэс выльдоно: колонкаос, микрофонъёс, проектор кулэ. Коронавирусэн сэрен калык дораз пукыныгес кутскиз ке но, концертъёсты возьмало. Пӧртэм кружокъёс ужало.

Поселениысь ӵыпетъёс, шуръёс доры шутэтскон интыос лэсьтэммы потэ. Калыклы люкаськылон интыос кулэ. Беседкаос пуктысалмы ке, гуртлэсь нуналзэ ортчытъяны со туж ярасал.

Ялан кыштыр бергано. Калыклэсь малпанъёс но куронъёс мед луозы, соос азьлань мыныны, гуртэз ӝутыны юртто. Асьме улонмы асьме киын. Ярам, тае депутатъёсмы но валало, калыкез бугыръяло.

Елена Сараматова