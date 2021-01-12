Сям-йылолъёс кылё туспуктэме
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«Мон — удмурт» конкурсэ ог 150 туспуктэмъёс вуизы. Жаляса верано, ваньзэ ужъёсты печатланы, калык азе поттыны ӧм быгатэ, малы ке шуоно ӟечлыксы ӧвӧлгес. Данакез фотоос возьматӥзы туала удмурт ужрадъёсты, туж ичиез кунлыклы сӥземын вал. Соин конкурслы йылпумъян лэсьтӥмы, номинациосты чаклатэк.
1-тӥ инты басьтӥз Пичи Пурга ёросысь Кабыста гуртысь Ольга Арзамасова армие келянысь туспуктэмъёсыз понна (потӥзы газетлэн 42-тӥ номераз). 2-тӥ инты — Кез ёросысь Камӝо гуртысь Валерий Савин сюанзэ возьматэмез понна (44-тӥ номер). 3-тӥ инты сётэмын Эгра ёросысь Мазьги гуртысь Татьяна Завалиналы гуртысьтызы удмурт пусъёсын тодматэмез понна (41-тӥ номер).
Вормисьёслы кузьым — книгаос. Юалляськыны луоз 8 (3412) 73-33-42, 8-951-195-37-65 телефонъёсъя.
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