Сьӧд-тӧдьы узырлык

«Мынам Удмуртие» телерадиокомпанилэн вотэс бамаз тодматскыны луэ СССР-ысь Гостелерадио-компанилэн фондысьтыз элькунамы лэсьтэм вуж передачаосын.

Удмуртиын телевещание кылдӥз 1956-тӥ арын. Соку Ижысь студиын потӥз нырысетӥез передача. Эфирын возьматъязы удмурт кылын концертъёсты, фильмъёсты, спектакльёсты, нылпиослы передачаосты. Озьы туж узыр архив люкаськиз.

Фондысь программаосты калык дорозь вуттон пумысен вераськонъёс кема мынӥзы. 2020-тӥ арын, Удмуртиысь Кивалтэтлэн, Нациосын ужан политикая министерстволэн, «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн тыршеменызы, уж интыысьтыз вырӟиз. Та дырлы «Мынам Удмуртиелэн» вотэс бамаз учкыны луэ 2 программаез: «Вордӥськем шаермес кырӟась» телеочерк (пуктэмын 1979-тӥ арын) сӥземын Удмуртиысь калык поэтлы Степан Широбоковлы, нош «Яратском ми кырӟаны» передачаын (1971-тӥ ар) удмурт пиналъёс калык кырӟанъёсты быдэсто. Али мукет передачаосты цифрае выжто но вотэсэ поттыны дасясько. Та дырлы 11 передачаез поттыны правоос басьтэмын ини.

— Кема дыр ӵоже фондъёс пытсамын вал, — вера Нациосын ужан политикая министерствоысь специалист Елизавета Ложкина. — Ваньзэ, мае потэ, басьтыны уг пӧрмы. Со авторской правоосын но, коньдонэн но герӟаськемын. Удмуртилэн кунлыкезлы 100 ар тырмонэз пусъён аре коньдон висъяны быгатӥм. Али фондъёс Россилэн ваньбураз пыро, ми сое Удмуртилэн ваньбураз выжтыны тыршиськомы. Соку соосты вань мылкыд карисьёс, табыш поттытэк, учкыны-возьматъяны быгатозы.

Архив узыр бере, министерствоысь ужасьёс общественной организациослэсь юалляськизы, тодӥзы, кыӵе передача-

осты адямиослэн учкемзы потэ. Тросэз арлыдоос телеспектакльёсты тодазы вайизы. Соосты пичи дыръяз яратыса учкылӥз Пичи Пурга ёросысь Вуж Мӧнья гуртысь пенсионер Мария Никитина но.

— 5-6 арес дыръям семьяямы телевизор ӧй вал али, соин гуртысь Пома агай доры быдэс семьяен передачаосты учкыны ветлӥськом вал, — шуэ Мария Захаровна. — Шумпотыса учкылӥм удмурт концертъёсты, спектакльёсты, «Усьтӥське катанчи» программа тодам кылемын. Али но соосты шумпотыса учкысал.

Удмуртилэн Тӧроезлы Александр Бречаловлы вуж архивез поттон пумысен вазиськылӥзы «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн ёзчиосыз но, Тӧроен нырысьсэ пумиськыкузы. Мытэм ужлы шумпотэ «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн тӧроез Татьяна Ишматова.

— Та архив — удмурт культуралэн зарни фондэз. Выжыосмес медам вунэтэ, искусство калык пӧлын мед улоз, та ортчем паймымон вакытэз син азямы пуктыны мед быгатом. Тросэз дано артистъёсмы улонысь кошкемын ини, соослэн куараоссы, тусъёссы записьын гинэ кылемын. Малпасько, куд-ог записьёсты дышетон программаосы но пыртыны луоз, — вераз Татьяна Витальевна.

Виктория Крамова