Скал вордӥсьёслы юрттозы
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Гуртоослы юртъерзэс но хозяйствозэс возьыны каньылгес луоз. Кун Кенешын дасяны кутскизы подсобной хозяйствоосты азинтонъя законлэсь проектсэ.
Азьвыл аръёсы частникъёслы скал вордэмзы понна Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство коньдон висъялляз. Выплатаос бадӟымесь ӧй вал. Но пудо сиён басьтыны со туж интыяз луылӥз. Таин валче куд-огез дӥсьтыса ик 2-3 скал но вордылӥзы. Отӥяз, гуртын пудоослэн лыдзы кулэсмемен, юрттэтлэн толыкез сокем ик бадӟым ӧвӧл шуыса, уксё висъямысь дугдӥзы.
Али гуртоослэн азбаръёсазы 12 сюрс 931 скал лыдъяське, кылем арын сярысь, со 1 сюрс йырлы кулэс. Уллё арлы быдэ кулэсме. Гуртоослэсь пудо вордыны мылкыдзэс ӝутон вылысь но депутатъёс огкылэ вуизы: подсобной хозяйство возисьёслы юрттонъя закон кулэ. Соин ик Кун Кенешысь Гурт удысъя, музъем кусыпъёсъя, инкуазь узырлыкъёсты но инкуазез утёнъя ялан ужась комиссия гуртъёсты ӝутонъя, ёросъёсын ужбергатонэз азинтонъя законлэсь проектсэ дасян борды басьтӥськиз. Озьы ик пудоосты утён, тазалыксэс эскерон но законэн юнматэмын луозы.
Туннэ гуртоос дась пудо вордыны. Фермеръёс шоры учкыса но, тросэзлэн подсобной хозяйствозэс бадӟыматэмзы потэ. Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерство но начар улӥсьёслэсь хозяйствозэс ӝутыны уксёен юрттыны дась. Огез гинэ гуртоосты сюлмаськытэ: пудо я емыш будэтом, но кытчы вузаны шедьтомы-а? Депутатъёс заготпунктъёс кылдытонэз законэн рос-прос юнматозы. Али райпо магазинъёсы гуртоослэсь сиён-юонзэс мыло-кыдо куто. Азьланяз мукет пунктъёс но кылдыны кулэ.
Туэ, Гуртлэн араз, закон ужаны кутскиз ке, частникъёслы со бадӟым юрттэт луоз.
Елена Сараматова
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