Пӧям дольщикъёслэн лыдзы кулэсме

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 26 января, 2021 10:54

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Ижысь Нижний урамысь корка
Фото:udmurt.ru

Ижысь Нижний урамысь «Радужный» юртын квартира басьтэмъёс 5 ар витизы корка пыронзэс. Угось юртэз пуктӥсь огазеяськон калыкез пӧяз, уксёзэс кутӥз, нош лэсьтӥськонзэ йылозяз-пумозяз ӧз вутты. Озьы 148 адями пӧям дольщикъёс радэ шедиз. Кӧня ке ар талэсь азьло лэсьтӥськонъя огазеяськон вылэ уголовной уж ӝутэмын вал. 

Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов, озьы ик элькун Правительство басьтӥськизы та юрт котыр кылдэм ужпумез сэрттон-пертчон борды. Трос этажъем коркаез йылозяз-пумозяз вуттыны оскемын вал «Зардон» огазеяськонлы. Таиз лэсьтӥськонзэ дыраз быдэстӥз: юртлэсь пушсэ, котырзэ радъям сяна, азбараз нылпиослы площадка но пуктӥз. Пӧям дольщикъёс та нуналъёсы выль сэрегъёсазы интыяськыны кутскизы ни.

Елена Никитина

 

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 26 января, 2021 10:54
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