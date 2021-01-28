Пиналлэсь еж пересез

Кылем кӧснуналэ Россиысь городъёсын митингъёс ортчем бере тросэз паймизы: мар отын каро пиналъёс?

Мар бен отын паймонэз, пиналъёс но еж студентъёс понна таӵе ужрад, соослэн кылынызы вераса, огшоры «тусовка». Соос максималистъёс, соин ик тунсыко отын, кытын адреналин быректэ, кытын луэ пумит кариськыны, марлы пумит, асьсэос но пумозяз валаса уг вутто ке но. Тодады вае ай асьтэлэсь пинал дырдэс — дышетӥсь шонер ӧвӧл, анай воксё «пеймыт адями»… Зэм, государствоез янгыш карыны соку сямамы ӧй вал. Нош али, куке одӥг телефонын быдэс дунне усьтэмын, кызьы меда соосты кужмысь возёд? Конешно, верам потэ: эсьма, быръёнъёсы озьы дэмен кариськыса ветлэ вал яке, ульчае потыкуды, кин-мар понна мынэмдэс коть тодэ вал…

Та учырын монэ егитъёслэсь золгес арлыдоос паймытӥзы. Соослы мар уг тырмы? Бен, вал вакытъёс, куке пенсиос чидантэм пичиесь вал. Сое но ӝегатъязы, нош али? Тӥледлы но эрик уг тырмы? Конешно, 18 арессэ тырмытэм котькуд адямилэн правоез вань та выллем ужрадъёсы пыриськыны яке пыриськытэк, адямилэсь позицизэ гажаны кулэ. Вань ке со. «Магнитысь» потасьтэм бускель кенакмылэсь, шузи улсы кариськыса, юасько: мар митинг вал бон? Пенсиез будэтон понна, пе! Нош пенсионной реформа дыръя мылкыддэс кызьы ке верады-а, юасько. Тодӥськоды-а, кӧня арескын табере монэн огъёз нылпиосты пенсие потозы? Ма, мон, пе, пенсиын ни ук!

Нош ковидлэсь уд кышкаське шат, тулыс сиён-юон но волонтёръёслэсь курылӥды кадь ук? Мон дунтэк сётъялозы кожай вал. Ма, мынам тодмоосы ӧз висе, пе…

Зинаида РЯБИНИНА, валтӥсь редактор