Пельняньлы сӥзем фестивале вутто ческыт сюресъёс

Удмуртиын «ческыт» ужрадъёс ортчо «Пельняньлэн калыккуспо нуналэз» этнофестиваль улсын.

Туспуктӥз Максим Егоров

1-тӥ февралёзь радъяське «Ческыт выжыкыл» вожвылъяськон. 4-11 аресъем пиналъёсты ӧтчало ческыт выжыкылъёс «пӧраны». Пельнянь сярысь выжыкыл гожтыса но иллюстрация суредаса, соосты фестивальлэн «ВКонтакте» вотэс бамаз интыяно. Та дырлы пиналъёслэсь Пельмурт, Пельменьштейн, Шудо пельнянь но мукет геройёс сярысь тумошо веросъёссэс лыдӟыны луэ ини.

«Удмуртия мынам тэркыям» вожвылъяськонэ пыриськыны быгато вань мылкыд карисьёс. Со понна удмурт сиён-юонэз туспуктоно но 11-тӥ тулыспалозь соцсетьёсысь вотэс бамъёсы пуктылоно, #УдмуртиявМоейТарелке, #Пельменьфест но #ДомДружбыНародовУР хештегъёсты ватсаса.

vk.com/pelmenfest

Нош шаермес котыръяны яратӥсьёс потӥзы «Ческыт сюрес» вылэ. Таӵе нимо квестэ пыриськон понна фестивальлэн pelmenfest.ru вотэс бамаз регистрация ортчоно но Удмуртиысь 15 интые вуылоно. Ческыт пӧрамъёсын куноосты витё Алнаш ёросысь культурая но туризмъя «Советская деревня» центрын, Балезино ёросысь Кестым гуртысь Бигер культурая центрын, Вотка ёросысь «Варяжская дружина» комплекс, Дэбес ёросысь «Тыловай ЛымыПог» турмашрут, Дэри ёросысь «Лудорвай» музейын, Ижкарысь «Мумыдор» усадьба но «Бобровая долина» этнокомплекс, Кез ёросысь «Живица» этнокомплекс, Можга карысь «Простоквашино» азбар, Сарапул ёросысь «Дулесовский валенок» сюрес, Сарапул карысь «Купеческая чайная» музей, Ува ёросысь Былай черкогуртысь Удмурт культурая центр, Шаркан ёросысь Быгы гуртысь Йӧскалык культурая центр, Юкаменск ёросысь «Княжий двор» усадьба но Яр ёросысь «ЯрсКАЯ» шутэтскон база.

«Ческыт сюрес» квестысь трос интые вуылэмъёсты, вожвылъяськонъёсын вормисьёсты кузьымъёсын пусъёзы 13-тӥ феврале — соку Ижысь Киров нимо паркын фестивальлэн йылпумъяськемезлы сӥзем бадӟым шулдыръяськон ортчоз.

Виктория Крамова