Пельменьштейн но Пельмурт

«Пельняньлэн калыккуспо нуналэз» фестиваль улсын Удмуртиысь пиналъёс суредало пельнянез но гожъяло та сиён сярысь тунсыко выжыкылъёс.

Ижысь А. Шабаровалэн суредэз.



«Ческыт выжыкыл» вож­вылъяськон радъяське 4-11 аресъем нылпиос понна. Конкурс ортчоз 1-тӥ февралёзь: та дырозь пельнянь сярысь ческыт выжыкылъёсты но суредъёсты поттоно фестивальлэн «ВКонтакте» вотэс бамаз: vk.com/pelmenfest. 4-6 но

7-11 аресъем пиналъёслэсь ужъёссэс жюри нимаз дунъялоз. Вормисьёсты ӟечкылалозы 13-тӥ феврале Ижысь Киров нимо паркын бадӟым шулдыръяськон дыръя.

Та дырлы Пельмурт, Пельменьштейн, Шудо пельнянь, Пельмень эксэй но мукет геройёс сярысь пиналъёслэсь тумошо веросъёссэс лыдӟыны луэ ини. Вакчи веросъёс пыр пиналъёс верало: куатаськись муртъёсты нокин уг яраты, котькуд адями аспӧртэм луэ, калыклэсь пӧртэм луэмедлэсь возьдаськоно ӧвӧл… Нош Ижысь 11 аресъем Анна Шабарова выжыкылаз возьматэ: удмурт кылэз тодӥд ке, кӧтыд котьку тыр луоз!