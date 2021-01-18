Оскымон «часовой»
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Райцентрысьтымы нылпиос туж тупаса уло. Трос квартираем коркан улӥсь пиналъёс 1 семьяысь тэшкылиос сямен юр-яр поттыса ульчаын шудо.
Огаз шутэтскон нуналэ куазь шуныт кариськиз, лымы — кот. Эх, удалтӥз покчиослы! Нырысь ог-огзэс лэзяса шудӥзы. Собере 2 командалы люкиськыса, «ожмаськыны» малпазы: окопъёс, «командной пункт» лэсьтӥзы, со вӧзы лымы колӟолэсь «часовой» пуктӥзы. Ожмаськон бусызы азбаре гинэ ӧз тэры, тротуар вылэ но крепостьёс лэсьтыны ӧдъязы.
Но нюръяськыны ӧз вуттэ. Доразы джип дугдӥз. Водитель, машинаысь укнозэ усьтыса, нылпиос шоры кесяськиз: солэн уго табере автомобильзэ тротуар вылэ пуктэмез уг луы, лымы люкъёс уг сёто.
Куалектэм пиналъёс кышкаса доразы пегӟизы. Нош джип кузё, машинаысьтыз потыса, йырыз курен лымылэсь «часовоез» ӵыжиз. Таиз усьыны ӧз сётӥськы. Эх, зол лэсьтӥллям нылпиос! Йӧнтэм водитель, джипаз пуксиз но машиназэ «часовой» шоры мертаз. Йӧнтэм лымыпог озьы ик чорк-чорк сылэ. Нош джип буксовать карыны ӧдъяз. Воргорон машинаысьтыз потӥз но часовой доры вамыштӥз. Синъёсыз кымесаз тубизы: бамперез нелькиськемын, капотлэн «нырыз» паньгамын, радиаторысьтыз охлаждающей жидкостез бызе.
«Часовойзы» юн мед сылоз шуыса, нылпиос сое корт юбо котыре колӟояллям. Та юбо ӵапак тротуар вылэ юнматэмын — джипсэс пыдын ветлон сюрес вылэ пуктӥсь водительёсты алыса. Вот, зол юрттӥз «часовой»!
Алексей Трубачев
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