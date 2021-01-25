Оли, Петок, чибори атас но мукетъёс

Выль ар азьын Рашит Хайдар (Рашит Хайдаров) писательлэн, кылбурчилэн, Удмуртиысь дано журналистлэн потӥз нылпиослы «Чибори атас» книгаез (0+).

Рашит Хайдаров

Фото: «Удмурт дуннелэн» архивысьтыз



Та бичетэ люкамын авторлэн пӧртэм аръёсы гожтэм ог 100 кылбуръёсыз. Тросэз азьвыл аръёсы печатласькизы «Вордскем кыл» журналэн дасям пичи сборникъёсын. Пус­йыны кулэ, авторлэн тросэз чуръёсыз дышетон пособиосы но пыртылэмын шуыса. Рашит Хайдарлэсь выль книгазэ люказ-дасяз кузпалыз Надежда Хайдарова.

— Рашитлэн кылбуръёсыныз книга поттыны малпанэ кемалась вал, — вера Надежда Васильевна. — Финляндиысь М. Кастрен нимо обществое вазиськи но, соос юрттоно кариськизы. Нош бурдъязы монэ Рашитлэн пичи дыръяз дасям книгаосыз. Солэсь кылбурзэ «Дась лу!» газетын нырысьсэ поттӥллям но, Рашит бурдъяськем, 13 аресказ ачиз книгаос пӧрам. Огез — «Тӥледлы, пичиос», мукетыз — «Нырысетӥ вамышъёс». Ачиз ваньзэ гожъям, люкам, лэсьтэм, книгалы дун но

пуктэм — 6 копейка. Книгаоссэ издательствое лэзем: мон ваньзэ дасяй ини, поттэлэ, пожалуйста. Киын лэсьтэм книгаоссэ адӟыса, сюлмы чигиськиз кадь. Со ик монэ донгиз книга поттыны. Пичи дыръяз гожтэм кылбуръёсты но бичетэ пыртыны луысал ини, но азьланяз соосты нимаз книгаен поттыны малпасько. Рашитлэн

нылпиослы трос сценкаосыз но люкаськемын, дышетӥсьёс вазиськыло, соосты нимаз книгаен печатланы курыса.

Надежда Васильевна верамъя, книга поттон азьын Рашит Осиповичлэн мылкыдыз ӝутскем но, со выль кылбуръёс но пӧрам на. Кылсярысь, «Мусо Муся» кылбурез сӥземын кылбурчилэн яратоно коӵышезлы.

Рашит Хайдар ӟеч вала нылпи психологиез, быгатыса суреда инкуазез, пудо-животъёсты. Пичи геройёсыз оломаин но тунсыкъясько, олокытчы но вуыло: нюлэскы узыяны-борыяны но, Ижысь зоопаркысь маймылъёс дӥне но. Кылбуръёсын суредам котькуд ныллэн но пилэн, пудо-животлэн аспӧртэм сямъёссы одӥг-кык чур пыр быгатыса возьматэмын. Йӧно Вадим «ваньзэ ачим быгато» шуэ, пичи Оли синмаське яркыт сяськаослы но бубылиослы, колошаен «луп-лоп, тып-топ» вамышъя Наташа, уг тоды жадёнэз визьмо Валилэн ручкаез, нырысь вамыш лэсьтэ пичи Петок, азбартӥ монъяськыса поръя йӧно атас…

Авторлэн куд-ог кылбуръёсыз нылпи фольклорлы но тупало. Соин ик Рашит Хайдарлэн жингырес чуръёсыз лыдӟыку ик йыре кылё. Шунды мумылы, Пилем дядяйлы интые, пиналъёс вазисько вукарнанлы, вуюисьлы:

Вуюись, вуюись, Тон зэмзэ-а ву юись? Ву шурысь-а юиськод? Лыз инбаме пызйиськод?

Книгалэсь яркыт обложказэ суредаз художник Александр Васильев. Книга пушкын но трос чебересь иллюстрациос люкамын. Соин бичет ачиз кие куриське, нош котькуд жингрес чурез шара лыдӟем потэ.

________

Анастасия ШУМИЛОВА