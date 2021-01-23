Анатолий Перевозчиков

А. Перевозчиков

Архив «Удмурт дунне»

Ӝож иворез мон кылӥ Тройча дыръя. Окси, пе, кулэм. Пайми, шуэрски: кызьы кулэм? Али гинэ чырткем, шумприч бызьылэ вал. Пудо но возьманы ачим ветлӥсько ай, шуэ вал, паськыт пальпотыса.

Ми соин огъёзъёс. Озьы малпаса улӥ азьло. Уго школаын одӥг классын дышетским. Эсьма, парта сьӧрын но артэ пуким. Азьло пиосты, медаз ӵашетэ шуыса, нылъ­ёсын пуктылӥзы. Мыным но, мылкыды пичи но ӧй вал ке но, сыӵе адӟон усиз. Мар бен карод на, мылпотэмъя гинэ улыны уг луы — дышетӥсьлэсь верамзэ-косэмзэ кылзытэк ӧвӧл. Оло нош, со умойлы но. Урод ӧй дышетскы: ударникын ветлӥ. Нош пиен пукысал ке, аляктыны чӧлтӥськысал, дыр. Дышетӥсьлэсь урок верамзэ сак ӧй кылзысал. Угось пиос ми — ербезаос, тэк, гань-гань пукыны ум чидаське: вень вылын кадь бергаськом.

Озьы Оксиен ми 7-тӥ классэз ӵош йылпумъям. Соку гинэ тодӥ, со мынэсьтым одӥг арлы бадӟым шуыса. Со гинэ классамы бадӟым вылымтэ. Эшшо 5 кузя сыӵеос вал на. Со сыӵе нылпиос, кудъёсызлы нырысетӥ сентябрёзь — выль дышетскон ар кутскытозь — 7 арес тырмымтэ. Угось школае дышетскыны та арлыдлэсь пичизэ ӧз кутылэ.

Нош пичи дырмы милям Оксиен ӵош шудыса ортчиз. Эшшо эшмы вал на — Амань Миша. Коркаосмы ог-огмылэсь кыдёкын ӧй вал. Соин-а, мар-а Аманьёслэн корказы, азбарзы «садикмы» вал. Татчы лю­каськылӥм, татын шудылӥм. Нокыӵе воспитательёстэк, асьме коже.

Тулыс лымы шунаны кутскыку, шунды сиос яркытгес но пӧсьгес луыку, куке Аманьёслэн шунды пал укнооссы улын шунаса музъем потылӥз, ми отчы шудыны интыяськылӥм. Умой вал татын — шуныт. Кезьыт тӧл уг шедьты: корка тыбыр ватэ, нош шунды сиос анай киос кадь вешало.

Вераны кулэ, дыр, созэ но: ми куиньнамы ик — Окси но, Амань Миша но, мон но — мирошкаос. Анаймы гинэ вань, атаймы ӧвӧл. Соин ик милемыз гуртысь ёзъёсмы, йырзы кур луэ ке, мирошка шуо. Ма, куддыр мӧйыос но та кылын ньӧрен сямен шачыръяло но бӧрдонмес пӧськыто. Соин ик, вылды, ми куинь кузя дыръямы гинэ самой шудо луиськом. Милемыз нокин но ӝож, вӧсь кылын уг иса, уг ултӥя. Ми ас дуннеямы. Горд сюйлэсь табань, шаньги, перепеч, пельнянь пӧраськомы. Собере пыжиськом, пӧзь­тӥськом но ог-огмылы веръяны сётӥськом. Котькудмы пӧрам сиёнмес, ымдурмес выретыса, веръяськом кадь но ушъян кылмес жалятэк дурыныз кисьтӥськом: «Тау, тау, туж ческыт! Удалтэм, ичимень, пӧрамед! Ӧжыт гинэ кылме ньылытэк кыли…»

Куар потэм бере ми вож куаръ­ёсты, лэчыт пинь­ёсынымы куртчылыса, пу­­жы­ятӥськом, чильтэрась­ком. Собере ог-ог­­мылы пӧртмаммес возьма­тӥськом но дунъяськом, кинлэн ужез самой чебер, тузӥ пӧрмем. Вормисьлы — кузьым. Со — пияла чалеп!..

Нош тани потӥськомы оже. Пу́шкамы — бадьпу ньӧр. Со йылэ бырттӥськом горд сюй. Со — ядромы. Шоналскиськом! Кинлэн самой кыдёке вуиз — со ожын вормись…

Ӧм ик шӧдэ: чилектэм кадь ӝог ортчиз пичи дырмы. Школаын дышетскон вакыт вуиз. Нырысетӥ класс, нырысетӥ дышетӥсьмы. Фотое пуксим. Тани со туспуктэм. Учкисько но, синкылие потэ. Тодэ ваён сюлэмме позыртэ. Ӵош дышетскем эшъёсы пӧлын ик Окси но. Гольык йыр. Ӵужалэс йырсиез берлань сынамын. Одӥг зӧк пунэтэн, дыр. Озьыгес нуллэ вал. Нош пунэт пумаз — горд лента. Со бубыли выллем адӟиськылӥз. Бызьылыкуз, поръякуз улэп луылӥз. Горд бубыли зэмзэ ик лопыръяське, лоба кадь потылӥз. Ма, ачиз но сэзь, чырткем вал, пиослэсь пичи но ӧз кыльылы. Шаянтыны но быгатылӥз, шудон-ӵошатсконъёсын но шаплы луэменыз висъяськылӥз. Соин ик ми сое пиос коже шудонъёсамы но шумпотыса кутылӥмы. Ай вожмаськылӥм асьме командае пыртон понна. Со пӧламы луиз ке, тодӥськом: вормон милям кисыямы. Тужгес но чапасэн шудыкумы. Со уго туж чырткем, котькыӵе шонер лэзем мечлэсь палэнскыны вуэ. Сыӵе шудӥсьёс таӵе дыре тол кезьытэн тылскем кадь дунъясько. Уго небыльток луид ке, командаед та шуытозь келялоз. Иське, соин ӵош ик

шумпотонэд, ыректонэд, пельпум сьӧрад кылдэм бурдъёсыд но син куспын бырозы.

Нуналъёс ӝог ортчизы. Ми будӥмы, школаын дышетскимы, классысь классэ выжылӥмы. Зэм, Миша мукет гуртысь школае выжеммы бере 5-тӥ классэ кык арлы кылиз. Монэн но озьы ик луысал, вылды, но монэ Окси утиз (мон, аръёс ортчыса, тазьы малпасько ни). Шонерзэ ке, соин одӥг парта сьӧрын пукеме. Мон берганы, алекъяськыны кутскисько ке, со чиед, пежъян кадь чиньыеныз кӧтурдэсам донге. Мар-о, нылмуртэн жугиськод шат? Чидасько. Воже потэ ке но. Выльысь лать-лать пуксисько но дышетӥсьлэсь мадемзэ кылзӥсько. Берло со сяме пыӵаз ини. Емышез — дневникысь «5» яке «4».

Мон нырысь пал Оксилэсь номыр сыӵе-таӵезэ ӧй адӟылы. Ныл но ныл, мукетъёсыз кадь ик потылӥз. Кышет нуллэ, кильымо удмурт дэрем но мар. Йырсиез ӵужалэс, синмыз чагыр. Нырыз векчи гинэ, шонер. Ымыз пичи, ымдурыз векчи. Эшшо мар на? Веськрес…

Али гинэ, тодэ вайыса ини, мон сое суредасько. Нош дышетскыкумы, тужгес но нырысь пал, монэ соин пуктэмзы бере, мыным со шӧтэм, синазькыль, адӟемпотостэм потэ вал. Малы? Ӧй но малпаськылы. Ма, со валъёслэн нюктозы кадь вал мон понна. Мыным эрик кулэ! Нош со монэ кутэ. Уг сёты алекъяськыны, азьтэмъяськыны. Гуртэ ужез лэсьтыку яке контрольной гожтыку, тетрадьзэ ватэ — уд списатьты.

— Ачид лэсьты, — шуэ. — Марлы-о тыныд йыр но ки сётэмын? Ужатыны! Пукись ву зынме. Тон но зынмод, тэк пукид ке!

Тӥни озьы Оксилэн котырме лӧдэмез монэ амалтэк малпаськонэ выйтэ но, ручкаез кутыса, асме ужатэ, гуртэ ужме лэсьтытэ. А ведь зэм но: выриськод-выриськод но, маке со пӧрме. Эсьма, ӵуказеяз умой отметка басьтӥськод но ачид ик бурдтэк лобаны кутскиськод. Нош кинлэн со тыршемезлэн емышез? Валамон ни, солэн — Оксилэн! Но ай мон, ма, эшъёсы но, адямилэсь ӟеч лэсьтэмзэ дунъяны ӧм дыше на. Дышом-а куке — тодмо ӧвӧл. Мар ке вӧзын луэ, озьы ик луыны кулэ кадь.

Тани нылъёслы синмаськон дыр но вуиз (6-тӥ классын сыӵе вакыт кутскиз). Окси, саестэм кофта дӥсяса, лыктэм. Кызьы ке кизэ выллань ӝутӥз но, монэ солэн кунулаз ӝужаны ӧдъям гонэз паймытӥз: «Ма, уть ай, та зэмос нылмурт кадь быдэ вуэм, лэся, ини, нош мон сое весь еж на кожасько. Ма, отын пичи мӧляез но быгыльскем ни. Вот ведь, кыӵе ӝог дыр ортче! Шокчыса но уд вутты — емыш вуоз! Только тыныд со уз луы…»

Тазьы гинэ шуи но, вань лулпушкы бугырскиз. Жалянэн пӧсьвуаз. Тодам вайи песянаелэсь верамзэ: «Матысь муртэдлэн-гажанэдлэн муръёысьтыз ӵын тӥлядэныз валчеяськыны медаз быгаты». Вашкалаосмы туж чаклало вылэм ӵыжы-выжыосын огазе луэмлэсь, вир сураськемлэсь. Нош ми Оксиен артэ улӥськом. «Оло, ми но ӵыжы-выжыос?» — шӧдтэк шорысь йырам малпан мертчиз. Иське, мыным солы синмаськыны уг яра. Матысь муртэн сузэрен кадь улоно, нош кузпалъяськон сярысь уйланы ик уг яра.

Ф. Матанцевлэн «Зангариос» суредэз. Басьтэмын

«Художники Удмуртии» книгаысь.

Зэм, кышнояськытозь туж кема на ай. Озьы потылӥз. Нырысь школаез быдтоно. Собере кыӵе ке но профессилы дышетсконо. Кыӵе? Ай умой-умой уг но тодӥськы. Куддыръя трактористлэн ужез кельше. Куддыръя шофёрлэн но… Э, малпаськыны кутскиськод ке, йыр пороме, ява! Ӝоггес, ӝоггес та дышетскон мед быроз ни кадь, ӝоггес быдэ мед вуом, ужаны кутском! Ас кожад, эркын улонлэсь мар ке умоез вань меда?

Дышетскон но акыльтэ. Котькуд нунал сямен ветлы ай школае, пуксьы парта сьӧры, кылзы дышетӥсез, верамез ке но тунсыко ӧвӧл. Возь астэ думем вал кадь, сопала но, тапала но мынытэк. Эн берга, эн выры. Мылдэ кортна но пук, кылзэмъяськы. Конешно, дышетӥсь ас предметсэ яратэ, тунсыко маде ке, та сярысь (эрик сярысь) малпан йыре но уг шуккы. Со тодад но ӧвӧл, уроклэсь быремзэ ивортӥсь гырлы жингыртэмез но чидатэк возьмаса уд улӥськы. Ай сыӵе дыре техничка Раяпай сое туж вазь сётэ кадь потэ. Малы бон меда котьку тазьы уг луы? Малы куд-ог урокын чик пукем уг поты? Весь переменаез возьмано. Соку уго бызьылыны, шудыны луэ, спортивной площадкае потыса, турникын но ӝуткаськиськод, эшъёсын ӵошатскыса, кин кӧня пол быгатэ: 10 пол ке — со умой ни, нош солэсь но трос пол ке — соку физкультураен дышетӥсьмы, Башкириысь вуэм маке, Илья Михайлович (зэмос нимыз Ильтимир Минтимирович, но милемлы капчигес мед луоз шуыса, озьы ниманы косэ) ушъя ини: «Айбат, айбат, молодец!..»

Ма, конешно, молодецъёс. Ветлы ай пыдын 8 иськеме. Гуртмы сокемын уго. Сопала но тапала «пешедралом» ветлэммы 16 иськем люкаське. Со физкультура но спорт ӧвӧл-а? Озьы ке но таиз дышетскон урок ми понна самой яратоноез. Ми сое чидатэк возьмаськом. «Малы меда со арняяз 2 пол сяна ӧвӧл!» — шуиськом. Куддыр та урокез мар ке ужаны ке куто, туж ӧпкелиськом, ӝожомиськом. Милям тэтчаммы, бызьылэммы яке волейболэн, футболэн, эшшо маин ке шудэммы потэ.

Луылэ на урокъёс бере ыбылӥськон кружок. Татчы пиос гинэ уг, нылъёс но ветло. Кылсярысь, Окси но. Уг тодӥськы, марлы солы та кулэ. Милемлы, пиослы, валамон малы: ми армие мыныны дасяськиськом. Соин ик БГТО-ез но, ГТО-ез но сдаватьтӥськом, ыбылӥськыны но дышетскиськом. <…> Ваньмылэн огкадь умой уг пӧрмы: кин «дасэ» но йӧттэ, кин — «молокое». Нош кин 3 пуляен «куамын» очко басьтэ ке, со шумпотыса инметӥ лоба ини. Окси тӥни сыӵеос пӧлысь. Паймем вылысь паймоно солы: нылмурт ке но, винтовказэ юн возе, уг куалекты, синмыз но лэчыт — пырак ведь мишень шоры ик пулязэ мертчытэ. Нош сое нокин но армие дасяськыны уг косы. Нылъёсты отчы уг басьто на кадь. Асьсэос шат мылкыд каризы ке. Озьы-а, тазьы-а, но Окси молодец. Со котькытчы нырзэ чуртнаны дась. Ассэ пиослэсь уг висъя. Уж пилы но ныллы шуыса уг бӧлиськы, шуэ со. Ма, озьы, дыр. Пиос асьсэос ук нылъёсты, тужгес яратонозэ яке туж кельшисьёссэ, секытлэсь, кышкытлыклэсь сайяны тыршо. Нош Окси портфельзэ нуыны гинэ но уг сёты. Тон, пе, сое (толалтэ, лымы усем бере вал сыӵе учыр) нискылан коскы карод. Ну, вераз ке вераз ини: нушыен шуккем кадь.

Мар ватонэз, школаысь доре сюрес 8 иськем бере, сое кызьы ке но вакчиятоно ук! Куддыр, гурезь сюре ке, нискыласьком но. Нюлэскы ке вуиськом — кускылиен ыбылӥськиськом, тылскем ӝуатыса, тыл вылтӥ тэтчаськом. Милемлы со ербеза шудон, нош вашкалаос, пе, озьы вера пересь нэнэй, тазьы сьӧдкыльёслэсь утисько вал. Иське, ми борды но соос медаз лейтаське. <…>

Коркан пукетод шат пиналъёсты, тужгес но пиосты, куке соос тазаесь, вирзы шудэ. Соку ай компьютеръёс, туала телефонъёс ӧй вал на. Ми, кырын ӟырт кезьыт ке но, гурезез куасэн волятылӥм. Эшшо ке нискыланы бырйылӥм самой меӵъёссэ, ӝужытъёссэ. Отчы тэтчытон лэсьтылӥм на, кудэтӥз самолёт выллем лобӟыку, мугорысь лул ик пыдтышкы вуэ кадь. Со понна сыӵе ыректӥськод, шумпотӥськод, со ноку вунонтэм кыле.

* * *

Кема гинэ синмы ӧз усьы Окси шоры. Малы? Оло нош, зэмзэ, Есенин гожтэм сямен: «Лицом к лицу лица не увидать!» Оксиен артэ пукыса, мон солэсь чеберзэ адӟыны ӧй быгаты. Нош мукет классын дышетскись Венера нимо ныллы синмаськи. Сое адӟеме потыса, ялан переменаез возьмаса улыны кутски.

Эсьмаса, Венераме — юг пиштӥсь кизилиме — син азям пуктыса, солэсь ворекъямзэ учкыса улонъям дышетӥсьлэсь урок мадемзэ но рос-прос ӧй кылзы ни.

Тае адӟыса, вылды, Анна Ивановна мыным юан сётэ но, мон жӧломыса, шузи кадь шораз учкисько. Дышетӥсь ёрмыса пуксьыны косэ, киыныз шонтэ но урокез выльысь азьланьтэ. Сыӵе дыръя Оксилэн киыз нош кӧтурдэсам вуэ но, мон сайкасько, вӧтысьтым зэмос улонэ выжисько…

Нош тани кема возьмам перемена! Мыным со озьы потэ. А так-то занятиос огкузьдаесь — 45 минут кыстӥсько. Витьыку со минут но час кузя нуйтӥське, нош час быдэс нунал кадь потэ.

Гырлы куара, стартэ султэм бызьылӥсьёслы команда сётэм мактал, классысь кыре ыбиськытэ. Мон гинэ коридорысен шуак дугдӥсько но Венераелэсь югак! воректэмзэ возьмасько. Классысь потэм бере коридорын тём пеймыт уй дунне кадь. Венерае потэ ке — шунды ӝужа, нунал вордӥське. Соку ик мынам но синмы усьтӥське: мусокаелэн ӟуч мунёлэн кадь пичи ымнырызлэсь чеберез номыр но ӧвӧл ни потэ. Лыз синмыз — гужем инбам, тӧдьыалэс йырсиез — пилем. Сыӵегес ик синкашъёсыз ныр вадесаз ваче бурмемын. Соосты со буяны дышемын ӧвӧл на. Ма, мукет нылъёс но сокем-сокем ӧз буяськылэ на. Буйгатскылӥзы инкуазь сётэм чеберен. <…>

Тӥни Венерае классысь потӥз ни, тани-тани мукет пиналъёсын ӵош кыре потоз. Мон дӥсьтыса но дӥсьтытэк дораз матэктӥ но кияз солы сӥзьыса гожтэм кылбурме мычи. Венера паймыса кадь шорам учкиз но, огдырлы но дугдылытэк, азьлань вамыштӥз.

Кагаз юдэсын вал нырысетӥ малпам чуръ­ёсы, сюлэмам бугыръяськись, пӧзись мылкыдъёсы. Оло, мон соосты туж ик валамон, ошмес жильыртэм, уӵы чирдэм кадь кисьтыны ӧй быгаты, но турттӥ. Таӵе со пӧрмиз:

Венера тон, Венера, Инмысь кизилие. Вера мыным тон, вера, Сюлмыд возьма мае? Мон дась, пӧртмо музэн, Ваньзэ ик сётыны. Сёто сяська, сёто узы, Сёто эмезь тыныд. Уг жаля номырме — Сёто сюлэм пӧсьме. Гажа гинэ монэ, Дуно муспотонэ...

Уг тодӥськы, гожтэмме Венера лыдӟиз-а, ӧз-а? Кельшиз-а пӧраме, ӧз-а? Мылкыдзэ ӧз вера. Но мынэсьтым пеганы кутскиз. Мон малпай: озьыен, уг кельшиськы. Мар бен карод на? Калыкын шуо ук: кужмысь мусо уд луы. Астэ эрен-калэн яратыны но уд косы. «Сюлэмлэн аслаз синмыз», — шуылэ песянае. Олокытысь со адӟем ни сюлэмлэсь синзэ, амалтэк паймисько пересьлэн верамезлы. Со, пе, ачиз тодэ, азьланьтэ песянае мадёнзэ, кинлы синмаськыны, кинэ яратыны…

Тани мыным Венера кельшиз, нош мон — ӧй, лэся. Малы? Малы меда дунне вылын вань шудтэм яратон? Малы вань бӧрдон, куректон? Шуд вӧзын — кайгу? Ӝутскон — усён? Югыт — пеймыт? Умой — урод? Шат уг луы соостэк?

Малы шумпотыса гинэ улоно ӧвӧл? Малы одно ик кайгуэн чигиськоно? Сотэк улонлэн улыны ӟигарыз быре кадь. Со кӧшкемыт изьвер музэн сиське, оло, мурт шудбурен-шумпотонэн но кӧтыз тырыны уг вала. Ай сиемъяз, лэся, эшшо но зол ашме. Яке мыным гинэ озьы потэ. Кин тодэ, кин тодэ…

Улонам таӵе кӧшкемыт, шимес учыръёс ӧй луысалзы ке, шудтэм йырам секыт малпанъёслы инты-сэрег ӧй сюрысал. Шуд шурын пыласькыкум, мон ваньмыз сярысь вунэтысал. Быдэс улонэ, дыр, соку одӥг ческыт вӧт гинэ луысал. Эх, малы бен, малы озьы уг луы? Малы одно ик ческыт чечые пуньы яке быдэс лагун тэкит куректон шеде, шат улонлэн, уробо питранлэн сямен ик, тэкиттэк-куректонтэк азьлань мынэмез уг луы?

Мынам куректонэ зарни сӥзьыл тупаз. Таӵе шулдырен-а пилемо куазь кадь ветлод? Кырын покчи гужем. Писпуос сюанэ пӧрмем нылкышноос выллем дӥсяськемын. Огезлэсь тузӥ мукетыз. Оло, соос озьы, ог-огзэс ортчыны тыршыса, шогольясько? Оло, адямиосты шулдыртыны туртто. Секыт гужем ужъёс бере жадемзэс милям чеберенымы мед веськатозы, шуо.

Ма, озьы но, дыр. Но мыным солэсь пичи но капчи ӧвӧл. Сюлэм вылам бадӟым из понэмын кадь. Сыӵе секыт, сыӵе ӝож, Венера учкымтэысь. Мар кароно? Кызьы та дуннеын улоно на? Мыным со пеймыт йӧгу выллем потэ ке.

«Оло, — йырам чилектӥз шимес малпан, — оло, ошиськоно?.. Эх, мед луысал вылэм, выжыкылысь батыръёс сямен, выльысь улӟем! Но улонын озьы уг луы…»

Малы та ваньмыз кулэ-а? Венера мед жалялоз. Ошиськемме тодӥз-адӟиз ке, оло, уз палэнты ни. Шуоз: «Мон нош солы ӧй оскы, шоккетэ гинэ кожай. Со зэмзэ но монэ яратэ вылэм!»

* * *

Выль школа лэсьтонэ из поттыны кык бадӟым классъ­ёсыз гинэ кутӥзы. Отӥыз азьло сямен дышетскизы, уроке ветлӥзы. Ма, 2 классэн но ог 60 нылпиос люкаськимы. Азьвыл классъёсын 25-лэсь ӧжыт пиналъёс уг луо вал. Ми, кылсярысь, 28 кузя вал. Нылпиос тросысь шулдыр вал милемлы. Тӥни озьы, ужаны шур уллане быдэс уллё ваським. Бордамы классэн кивалтӥсьёсмы, трудовик но физкультурник вал на.

— Уж секыт, — шуизы, — воргоронъёстэк уд ортчы.

Киосамы лопатаос, кӧняезлэн ке — носилкаос… Одӥгъёсыз шур дурысь векчи изъёсты лопатаен носилкае тыризы, мукетъёсыз сое вылӥе, ӵошкытгес азе, кытчы тракторен яке машинаен пырыны луэ, нуллӥзы.

Ог 2 час ужаммы бере, дышымтэ вылысь, дыр, какалмим. Со шӧдӥськиз кыло-буро пиосмыя но: шоккетэмзы, ог-огзэс исамзы, серекъямзы, кыл венен бышкамзы ӧз поты ни. Ваньзылэн шутэтскыны ланьырскемзы потӥз. Эсьма, маке со куртчемзы но. Но нокин ик сиён басьтымтэ. Уго шуизы: кема ум ужалэ, 4 час куспын гинэ кӧтты сюмаса уз вутты. Но озьы вылымтэ ай со: секыт уж кӧтэз син куспын сюматэ вылэм. <…>

Сӥзьыл ке но, шулдыр куазь тупаз милем ужаны. Таӵе вакытэз ик удмуртъёс покчи гужем шуо кадь. Ог арнялы гужем, копаклы кошкемезлэсь азьло, выльысь берыкъяське на, уг ӵыды асьмемын люкиськыны. Мыным со песянае кадь потэ: веша-веша, ӟыгыръя нылпиосызлэсь нылпиоссэ, кошкыны вырӟе — со уго мукет пиез дорын артэ улэ — собере выльысь берытске но чуп-чупа, мусоя… Туала покчи гужем но чылкак сыӵе потэ мыным…

* * *

Аксак шур тымет улланьын паськыт ик ӧвӧл. Кытӥ ог 5 метр, кытӥ солэсь но сюбег. Изъёс, кӧльыос вылтӥ бызись синкыли кадь ву жильыр! куара сётэ. Уд но малпа, таӵе лазег азьын но бадӟым чорыгъёсыз вань шуыса. И вот вылэм ук!

Кызьы ке урокъёс бере ӵош дышетскись эшеным Каля Витяен ми тымет ултӥ кудыен чорыгам. Ма, векчи пенкылиосты, чукырнаосты коть шыд пӧзьтыны кутом, малпам. Куазь шулдыр, ву кезьыт ӧй вал на ай. <…> Тани Витя кудызэ ӝутӥз но, отын пыдэсаз маке кузьда чипей ваменскыса кылле. Кулэмын кадь, уг ик вырӟылы. Ма, ми озьы ик кожам: та улэп ӧвӧл, дыр. Кудымес паймыса ву дуре ик ярдуре пуктӥм. Сылӥськом кынмем кадь, мар карыны ӟудыса. Уго таӵе бадӟым чорыгез кутылэммы ӧй вал на. Паймод, кызьы чипей кудые тэрытскем?

Кӧня со озьы вырӟылытэк кыллиз, минут яке кык, ӝоген чорыг кужмо быжыныз шоналтӥз но син куспын вуэ тэтчиз. Жомбыляк! вазем но чипеймы тюак! ышем бере гинэ ми чоркак! сайкам кадь. Ури-бери чорыгмес утчаны кутским. Мон выльысь вуэз пыдыным чопкетыны ӧдъяй. Витя кудызэ отчы но татчы пуктылэ-ӝутъя. Ӧвӧл чипей! Ышиз-быриз! Кыӵе чорыг вал! Таӵезэ вӧтысь но уд адӟы!

— Ма, кытчы-о пыриз? Тани татчы тэтчиз ук! — чигиське Витя. — Вай ай, отӥгес куак улэ пуктыса утчалом. Оло, со мур ӧре ватӥськиз.

Зэм но, шудмы вылэм на. Лэзем чорыгмес выльысь кутӥм. Табере со кулэмен уг шуды ни — сэмберъяське, сэзъяське, кудыысь тэтчыны турттэ. Соин ик ми ярдурлэсь кыдёкегес кошкыны дыртӥм…

Ярдурын пукон сямен, сӥзьыл шундылэн берпум тылсиосыз улын шунтӥськыкум, валля чорыгаммы тодэ лыктӥз. Ма, мар ке но кароно ук! Уноез эшъёсы тодэ ваёнъёсы выйизы, дыр…

Нош мон малпам ужме лэсьтоно ик кариськи. Вылаз ик, пичигес тэль ог сю метрын гинэ. Педло потан амалын эшъёсылэсь шыпытак палэнски но нюлэс пала дыртӥ. Малпай вал, нокинлэн син шораз уг йӧты, кошкемме шӧдӥсь уз луы. Ма, кин-о кадь котькуд вамышме чакласа улоз. Муг ӧй сёты кадь. Но со мыным гинэ озьы потэм. Вылэм чакласе, эскерисе но. Со — Окси.

Тэле сьӧрам мон мышкын ик мынысал ке, мон сое, конешно, шӧдысал, адӟысал. Но Окси мон бӧрсьы берлогес вырӟем. Кызьы со ятвылтэм йыруж лэсьтыны турттэмме? Уг тодӥськы. Ӧй вера ук. Ма, сыӵе мае ке муртлы вералод шат? Оло со, пӧртмо кадь, мурт малпанэз книгаез сямен лыдӟыны быгатэ. Но соку таӵе шугъяськонъёсы йырам ик ӧй вал, берло ини соос улӟизы.

Нокин номыр умойтэмзэ медаз малпа шуыса, мышме учкытэк, вамышъяй. Вож кызъёс сьӧры ышеме бере гинэ чаклай: берам нокин ӧвӧл-а? Нокинэ ӧй адӟы. Соин ик, нокыӵе кариськытэк, шугъяськытэк кыз бырйыны кутски. Шедьтӥ кадь. Малпамея тупа. Ваез мынам мугоры ӝуждалаын. Ошиськи ке, пыды музозь сузёз. Иське, уг кулы.

«Мар бен, азьлань, сояз дуннее! Выльысь берытсконо, выльысь!» — аслым ачим, кужмысь серектыса, шуи мон. Нош аслам йырам кулон сярысь малпан гижы йыл быдӟа но ӧй вал. Гижы йыл быдӟа, пе, — вень йыл быдӟа но! Ма, кыӵе кулон луоз ай 14 арес дыръя? Куке азьпал улонэд шоры льӧль очки пыр учкиськод!.. Но тӥни со яратон, кудӥз шӧдтэк шорысь сюлмын ӝуатскиз, шумпотон, шуд ваем интые, кайгуэн онгромытӥз… Медаз ик луы вал со лучше…

* * *

Тодӥсько на чыртыям мертчись шнурлэсь чидантэм вӧсь кекатэмзэ, шоканы омыр тырмымтэез, ымтӥм шукы, дыльды-а шуод, поттэмме, позыръяськыны кутскемме… Собере тюак! пеймыт гуэ уси кадь…

…Сазьтӥськи ни музъем вылын, кыз урдсын. Окси мон вадесы мыкырскемын. Пыдес вылаз. Бӧрдэ.

Мон куалектыса юасько:

— Мар луиз? Малы бӧрдӥськод?

Со кужмысь, синкыли пыр серектыса, шуэ:

— Тон мынэсьтым юаськод-а? Мон тынэсьтыд юаны кулэ! Мар дауртӥд тазьы? Ярам ай, кумырес тусыдъя валай: та маке но умойтэмзэ уйла. Озьы тэле ышемед бере кыштырак гинэ, нокинлы вератэк, сьӧрад кыстӥськи. Кыз доры вуыкум, тон ошиськемын вал ни. Йырыд урдэслань ланьырскем, синъёсыд кынемын, ымтӥд шукы потэ. Куалектӥ. Мар карыны ёрми. Пертчыны кема. Шнурдэ вандыны пуртэ но, качые но, ӵогыны тӥре но ӧвӧл. Котыр эли-кеби утчаськисько: оло, корт юдэс коть адӟиськоз. Но кулэ дыръяз кулэ маке шедёз-а, пе!

Валасько: кема утчаськыны дыры ӧвӧл. Дуно котькуд секунд. Кулон, кион ым сямен, чыртыяд куртчиськемын. Но остэ, остэ, таӵе возьмамтэ учыре пичильтык шудэ вылэм на, лэся: пияла юдэс чилектӥз. Чыртыысьтыд кыӵестэ мырдэм басьтӥ. Басьтӥ, нош тон уд вырӟылӥськы. Бамъёсад чабкылӥ но, тон сазьтӥськид, синъёстэ усьтӥд.

Ой, тодысалыд ке, макем мон шумпотӥ! Дась вал тонэ ӟыгыръяны, чупаны! Но малы ке возьдаськи. Вӧзамы нокин но ӧй вал ке но. Ма, тынэсьтыд, дыр…

Ожо вылэ пуксьыса, дӥсь котырме утялтэме бере, Окси шуэ:

— Я, табере вера, малы тон улонэныд люкиськыны турттӥськод вал? Мар луиз? Кыӵе-сыӵе сьӧд кайгу шымыртӥз? Эсьма, йырдэ кыӵесэ донгоно кариськид? Нёшто Венера учкымтэысь гинэ, та калэ вуид?..

Мон гордэктыса йырме уллань лэзи.

— Э, шедьтэм ук, мар понна улонэн люкиськыны. Шузи уд шуы-а тонэ? Ай сыӵе синмаськонъёсыд тынад миллион луозы! Тазьы ке ӧд визьтэмъяськы, конешно, — бадӟым мурт кадь визьнодаз со.

* * *

Ми Оксиен, эшъёсмы доры вуыку, шунды нуназе вадесын ни вал. Солэн бездыт тылсиосыз пилем согымтэ дыръя кезьыт уйпал тӧлэз небӟыто ай, шунытсэс шӧдыто.

Но сӥзьыл куазь — со сӥзьыл куазь ни, аслэсьтыз лэсьтэ. Куаро писпуослэсь яркыт буям дӥсьсэс тӧллэн киосыныз кыска-кеся, музъем вылэ вале. Соин шутэтскыса кема уд пукы — мугорез юзмыт сӥсъя…

Ми Оксиен, номыр луымтэ кадь, уж борды басьтӥським. Окси лопатазэ кутӥз, ми Амань Мишаен — носилкамес…

Мон Оксиез та шимес учыр сярысь нокинлы поттылыны ӧй лэзь. Эсьма, кылзэ сётыны кури:

— Честное пионерское шу.

— Честное пионерское, — нёжтӥз со. — Мар-о, монэ кыл вӧлдӥсь кожаськод-а, мар-а? Ӧй вал сыӵе, уг но луы! — чурытак уретӥз та вераськонмес Окси но пиналъёс доры валтӥз.

* * *

Та учыр бере мон Венераен кусыпме азинтыны ӧй выр ни. Марлы? Мон солы уг кельшиськы ке, юнме куректыса, чигиськыса-а улод? Оло, соин но пумиськон ӧй утча ни, ӝоггес вунэто, ӝоггес висись ярае бурмоз!

Нош бальзам интые, нылъёслы синмаськонтэм вылысь, мон пичи дыр эшеным ик Амань Мишаен кусыпме эшшо юнгес герӟаны малпай. Огпол ӵошен дыръямы мон солы лушкем сюлэм малпанме усьтӥ: «Миши, ойдо асьмеос ог-огмес ныл но пи кадь яратом. Ато со нылъёслы вень йыл быдӟа но оскон ӧвӧл. Нош асьмеос ог-огмылы ваньзэ вералом, нокыӵе тайнамес ум ватэ. Куректонмес но, шумпотонмес но шори люком. Огмы кыӵе ке шуге-леке усим ке, юрттом, ум куштэ…»

Миша мон шоры паймыса учкиз:

— Кызьы озьы ныл но пи кадь яратом? Огмы пи, мукетмы ныл кариськомы-а, мар-а? Оло нош, нылкышно дӥсен но ветлыны ӵектӥськод? Ма, озьы асьмемыз ваньмыз серекъян мактал карозы ук!

— Ӧвӧл, ӧвӧл. Тон монэ, Миши, ӧд вала. Ӵектонме чылкак мыддоринтӥськод. Озьы, кызьы пӧртмаськон дыръя шубаез берыктыса дӥсяло.

Собере, кӧня ке вис карыса, выльысь малпанме кушаны ӧдъяй:

— Пиос нылъёслы гинэ-а, мар-а синмаськыны кулэ? Соос пиосты но яратыны быгато. Ма, чакла ачид ик: кельшымтэ муртэн эшъяськод-а ма? Уд ук! Уг ке яра адями, олокыӵе но муг шедьтод солэсь палэнскыны. Нош асьмеос пичи дырысен, кызьы шуо, тылэз но, вуэз но пырпотэмын, ӵош шудэмын. Ог-огмес ӟеч тодӥськом. Ньылдэм беризь ваез сямен, кудӥзлэсь шулан лэсьтӥськом. Ма, али но кадь ог-огмес адӟемпотостэм ум кариське. Конешно, туж-туж лушкем малпанъёстэ мон тон сярысь уг но тодӥськы. А вай туннэ нуналысен сюлэммес зарни арбериен шыкысэз кадь усьтом. Тон тодод, мар мынамаз ватэмын, мон — тынадаз. Эн кышка, уг асэсты, уг лушка зарни ватостэ… Оло нош, дунъяло гинэ…

Миша мынам ӵектонэлы чутрак пумит но, соглаш луэмзэ но кылын ӧз вера. Но мон малпай, со пумит ӧз луы. «Вот и умой», — шуи аслым ачим.

Но Мишаен нылмуртэн сямен мон эшласькыны ӧй быгаты. Малы? Тани малы. Со чебер, чылкыт, веськрес, ӝужыт мынэсьтым, спортсмен. Куасэн но пыдын бызьылонъя школалэсь данзэ ёросын утьылӥз, нош ёрослэсь — элькунын. Дышетскиз но умой. Ударник вал. Ӵошатсконъёсы пыриськылэменыз сэрен трос урокъёсты ке но келлялляз, мыным потэ, дышетӥсьёс сое жаляллязы, огдышемен ӟеч отметкаос пуктылӥзы.

Ма, собере школаысьтымы вань нылъёс солы синмаськемын вал. Мушъёс сяська мӧль доры выллем кыстӥськизы. Кызьы сое валай-тодӥ? Синъёссыя, учкемзыя гинэ ӧй. Ма, соос солы открыткаос, запискаос гожъязы, свиданиосы ӧтчазы, яратэмзэс вераллязы… Ӵок, асьсэ кылын, асьсэ кылбурен, мон сямен, ӟырдыт, пӧсь мылкыдзэс ӧз шараялэ ке. Ӧжыт-а ма сыӵе чуръёссы тодмо гожъясьёслэн? Мар уродэз соослэн малпанзы тынадэныз одӥг кадь ке… Тӥни сыӵе «визьбыртыкъёсты» ик кузьмаллязы эшелы. Мон туж вожай сое. Йыры курен борддор шоры тэтчаны дась вал. Кызьы озьы? Ӵошен гинэ эшъяськыны, кусып возьыны вераським вал. Утёд ке, Миша кинэн сюрем пумиськылыны дась. Ма, пумиськылэ но. Ма, тӥни синмаськылэм чеберай Венераеным ик. Ачим ик синмыным адӟи. Нош мон синмылы уг ӝожтӥськиськы ай. Очкиен куд-ог сукыръёс кадь уг дарманьтӥськы. Тау Инмарлы, чимые лэчыт. Оло, со ик урод но. Малы? Малы ке шуоно Мишалэсь нылъёсын кушласькемзэ адӟытэк ӧй улы. Ма, кызьы-о сотэк? Сё же одӥг школаын дышетским. Ма, собере, туж юн вожай но. Со монэ, матысь эшсэ, пичи дыр эшсэ, аналтӥз, кулэ ӧз кары. Бен озьы ке, со — предатель ук!..

Кызьы чиданы кулэ мыным та учыр бере? Кытчы пыроно? Кытчы йырез донгоно? Кызьы буйгатсконо? Кинлы осконо? Вӧзад ӧвӧл ке одӥг но оскымон муртэд, кинлы быгатӥськод сюлэмдэ усьтыны, вераны, мар луэ тонэн, кыӵе чидантэм вӧсь портэ. Уго эмъяськыны, бурмыны таӵе дыре луэ матысь эшен гинэ.

Сыӵе мурт мыным луиз Окси. Со бен азьло но сыӵе вылэм но… Мон, синтэм, адӟиськымтэ сое. Окси одӥг парта сьӧрын гинэ пукымтэ, со самой матысь мурт сямен, мон сярысь сюлмаськем, ӟеч лэсьтыны тыршем. Только куд-огез сямен ушъяськыса, гадяз йыгаса ветлымтэ. Тӥни сыӵе со лачмыт, востэм, ужез, ма, адямиез но яратӥсь, сабырлы ныл. Эшшо но трос ӟечсэ со сярысь вераны луысал на, дыр, но мынам кыл шыкысэ начар. Котькудӥз адями таӵе умой луысал ке, кыӵе югыт луысал дунне вылын! Мыным потэ, соку куректонлы, сьӧд кайгулы инты ик ӧй луысал отын.

* * *

Тӥни сыӵе со вал Окси, кудӥз куке но монэ кулонлэсь мозмытӥз но выльысь югыт дуннее берыктӥз. Нош мон солэн та ӟеч, адямилыко (ма, батырлыко но) ужез понна, музъемозь йыбырттэм интые, рос-прос тау но ӧй шуы кадь. Тӥни кыӵе мон тау карыны валасьтэм адями. Со ке табере ачиз сояз дуннее кошкем. Оскод-а талы?

Арлыдэз но сокем трос ӧй вал на. Сизьымдон арес. Мар улонтэмез кадь. Тазалыкезлы ӧз ӝожтӥськылы. Гуртын улӥз. Чылкыт омырен шоказ. Дун ошмес вуэн сюзэ юзматъяз. Ас будэтэм бакча сиёнэн но ас гидаз вордэм, утялтэм пудоен, курег-ӟазеген кӧтсэ тырылӥз…

Кемалась ик ӧвӧл ай скалме возьманы ачим ветлӥсько шуылӥз. Ачизтэк бен кин-о ветлоз? Кузпалыз далай гинэ ни сояз дуннеын лысьӧмзэ шутэтэ.

Нылъёсыз бызьыса асьсэ семьяен городын уло, бертыло шер. Доразы ӧтьылӥзы но ӧз мыны. «Мон отын уг чида, — шуылӥз. — Мон отын омыртэк ӵоксузисько».

Тӥни озьы ик веказ огназ. Собере пандемия кутскиз. Адямиос висёнлэсь кышкаса ог-огзы доры ветлэмысь дугдӥзы. Мон но Оксиез (одӥг гуртын улыса вылысь) чакланы дораз ӧй вуылы ни. Магазинысен гинэ куд-ог дыръя пумиськылӥм на. Соку со ассэ сэзь, улонэз яратӥсен возьматыны тыршылӥз. Нылпиосы бертыло, эскеро, чаклало, шуылӥз.

Корказ ву пыртыны турттыкузы но, серекъяса вералляз: «Марлы мыным ву гумы? Мынам ошмесэ вӧзам, шуре артэ! Коркам ву пыртӥды ке, вӧлдэтэ шат сяласа улом? Уг, уг поты мынам озьы улэме! Копак ӟигары быриз ке но, пуньыен ке но ошмесысьтым ик вуме пыртало…»

Солы улыны но улыны кулэ вал ай. Ачиз понна гинэ ӧвӧл, мон понна но. Иське, Оксилэн улонэз кык поллы кузьгес луыны кулэ вал. Но озьы ӧз луы.

Малы? Малы эзелез сыӵе вазь вуиз? Малы Инмар сое ӧз жаля? Сыӵе ӝог лулзэ инме тубытӥз? Ведь со Инмарлы но туж юн оскиз. Одӥг пол гинэ вӧсяськемзэ адӟеме ӧвӧл. Кӧс утиз. Кутсконысеныз пумозяз возиськиз. Вань адямиослы ӟеч карыны тыршылӥз…

Умой адямиосты , пе, Инмар дораз вазьгес басьтэ. Озьы ик-а, мар-а?