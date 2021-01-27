«Огъя Россия» партия 2-тӥ социальной форумзэ ортчытӥз

Пӧртэм улосъёсын партилэн бурд улаз кылдытэм волонтёръёслэн штабъёссы асьсэ ужрадъёсынызы тодматӥзы, ӵектонъёссэс веразы.

Форум усьтӥськиз

Фото: А. Снигирёва

Форумез пыриськизы Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов, Тӧролэн но Правительстволэн администрациенызы кивалтӥсь сергей Смирнов, Ужъя но калыкез утён политикая министр Татьяна Чуракова, Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев но мукет кивалтӥсьёс.

Ужрадэз усьтӥз но улосъёсысь волонтёръёслэн ужамзылы йылпумъянъёс лэсьтӥз партилэн кивалтӥсез Дмитрий Медведев. Со вань мыло-кыдоослы тау кариз. Пандемиен валче секыт югдуре шедем муртъёслы юрттӥськыны басьтӥськизы 100 сюрс пала волонтёръёс. Соос берло толэзе гинэ врачъёслы 2 миллион пала пӧсь сиён, висисьёс дӥне 700 сюрс эмъюмъёс вуттӥзы, 3 сюрс смена тыршизы поликлиникаосын, 50 сюрс пол врачъёсты висисьёс доры нуллӥзы. Удмуртиын 2 волонтёр огазеяськонъёс ужало, «Мы вместе» проект улсын 66 волонтёръёс эмъюмъёс нулло, 16-ез колл-центръёсын ужало, нош «МедподдЕРжка» акция огазеяз 750 мыло-кыдоосты, пӧлазы 50 автоволонтёръёс.

Д. Медведев тодэ вайытӥз нырысетӥ социальной форум дыръя чузъяськем кичӧлтонъёс сярысь. Али уноез соос пӧлысь улонэ пыӵаны кутскиз ни, куд-огез пумысен ужъёс мытэмын. Кылсярысь, 2023-тӥ арозь «Госулуги» пыр госпошлина тырыны луоз 30 процентъем скидкаен. Озьы ик, законэ воштӥськонъёс пыртэмын дышетӥсьёсты дасянъя вузъёсысь студентъёс ласянь. Табере бадӟым курсъёсысь студентъёс школаын дышетыны быгатозы ни, со понна уждун басьтозы. Озьы луонлык кылдоз висьыны усем дышетӥсьёсты воштыны. Та сяна, кун бюджетын ужтэк кылемъёслы юрттонъя коньдон чакламын, соин дышетон ужрадъёс радъяськозы, кужмоятэмын луоз уже интыянъя центръёслэн ужзы, начар улӥсь семьяос социальной контрактэн асьсэ ужзэс усьтыны быгатозы. Д. Медведев пусйиз на трос вазиськонъёс начар улӥсь но трос нылпиё семьяослэсь вуо шуыса. Соос Интернет понна быдтэм коньдонэз берыктыны луонлыкъёс сярысь юасько, пе. Та но куронэз быдэстыны луонлыкъёс шедьтом, шуиз кивалтӥсь.





Улосъёсысь волонтёръёс калыкен вераськыса котькуд аслэсьтыз кичӧлтонзэ дасяз. Умоен лыдъямын Брянск улосысь егитъёслэн ӵектонзы. Соос пересьёслы чаклам вань юртъёслы лицензия сётъянэз радъяны куризы, али уноез кун реестре но шедемын ӧвӧл угось. Берло дыре гинэ пансионатъёсын кӧня ке пол тылпу потон учыръёс вал ини. Лицензия пыр ортчем юртъёсын тылпулэсь утиськон ужрадъёс, чылкытлыкез чаклан золгес радъямын луоз. Та ужез син азяз возьыны куремын ужъя но калыклы улон-вылонын юрттонъя министрлы Антон Котяковлы. Нижний Новгородысь волонтёръёс дэмлазы: инвалид нылпиос поликлиникаосын врачъёс доры черодтэк шедьыны мед быгатозы, пе. Али сыӵе луонлык бадӟымъёс понна гинэ кылдытэмын. Ленинград улосысь волонтёръёс ӵектӥзы арлыдо но хронической висёнъёсын курадӟись адямиослы мобильной трекеръёс сётъяны, туала тӥрлык соослэн тазалыксы сярысь ивортылоз. Нялтас вераса, Ленинград улосын та выллем тӥрлыкез куто ни сюлэм но сэр висёнъёсын курадӟисьёс.

Ӵектонъёссэ дася асьме улосысь «Огъя Россия» партилэн ёзэз но. Кун Кенешысь тазалыкез утёнъя, демографияя но семья политикая ялан ужась комиссиен кивалтӥсь Надежда Михайлова шуиз:

— Коронавирусэн югдур пумен тупатске, озьы ке но гань-гань кариськыны вазь на. Али бадӟым ужпум коронавирусэн висем муртъёслэсь тазалыксэс тупатон. Висён тыос вылэ гинэ уг шуккы, бервылыз огъя мылкыд вылын но шӧдӥське — адями депрессие усьыны быгатэ. Соин ик адями ӝоггес уже потыны, азьвыл улон ӧраз пырыны мед быгатоз шуыса, пӧртэм ужрадъёс кулэ. Со быгатозы луыны паркъёсын нимысьтыз аэробика, санаторийёсын йӧнатскон но мукетыз.

Ангелина Снигирёва