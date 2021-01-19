Маскаръяськиз, ява
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Выль квартирае потыса, милям кузпалэным туж тодматскеммы потӥз бускельёсынымы. Выль ар уе муг малпамы: доразы ӟечкыланы пырано.
Кабак вина но пӧраськемъёс кутыса, бускельёсмы доры йыгаськимы. Федяен Галя милемыз туж мыло-кыдо пумитазы, соку ик ӝӧк сьӧразы пуктӥзы. Чаркаосты кабак винаен тырмытъяса, тодматскем понна, пе, юоно. Нош ӝок вылын шампанскойзы ӧвӧл. Мон кабак винаез воксё уг веръяськы бере, пумит кариськи. Та учырын картэ «юрттӥськиз», сач гинэ вераса куштӥз:
— Мынам кышное кодировать каремын.
Со маскаръяськыса вераськыны яратэ, куноын но ассэ возьматэмез потӥз, лэся. Только ӧйтӧд, валазы-а, ӧз-а выль адямиос тазьы шоккетэмзэ.
Мон бускельёсылы вази: «Шутка». Только валазы-а, ӧз-а сое…
Кӧня ке толэзь ортчыса, бускеленым ульчаысен пумиськи. Федя монэ дугдытӥз но сюлмаськонзэ вераз:
— Галяе нуналлы быдэ ужысьтыз шӧмаськыса бертылэ. Кызьы меда сое юонлэсь эмъяно?
— Тон ачид эмъясь шуид вал, эмъя, — шуисько пумитаз.
— Валераед Выль ар уе
вераз вал, тон кодировать
каремын. Соин ик юано кариськи, — валэктэ Федя.
— Осто, Федя, мон ноку кодировать каремын ӧй вал! — абдраса шуисько бускелелы. — Кабак вина юымтэысьтым, Валера озьы маскаръяськиз вал.
Федя му пыр вияно кадь луиз, вождэ эн вай, пе, озьы верамысьтым.
Бускельёсынымы али но туж тупаса улӥськомы, нош Галяез ноку шӧмаськемен ӧй адӟылы, оло, зэмзэ но, эмъяськиз. Нош картэ со дырысен кылзэ пинь сьӧраз возе, выль тодмоос дыръя маскаръяськыны уг дырты.
Татьяна Акилова
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