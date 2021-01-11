Малпанъёс пӧзё

Удмурт школьникъёслэн проектъёссыя офис ар ӵоже ужамезлы йылпумъянъёс лэсьтӥз. Ижысь Кузебай Герд нимо гимназия, пӧртэм ёросъёсысь школьникъёсты ӧтьыса, хакатон ортчытӥз.

Фото: Наталья Клабукова

Проект гожтыны дышетоз ватсэт

«Хакатон» кыл ӵемысь пумиськылэ программирование удысын: специалистъёс, ваче кариськыса, вакчи дыр куспын малпасько, кыӵе выль приложение, программа лэсьтозы. Программистъёслэн таӵе амалзы мукет удысъёсы но вӧлмиз. 25-тӥ декабре школаын дышетскисьёс но сое ас вылазы эскеризы, час но ӝыны куспын 8 проект малпазы.

— Офисмы кӧня ке ар ӵоже пиналъёсты но дышетӥсьёсты проектированиен тодматэ ни, — вераз Удмурт школьникъёслэн проектъёссыя офислэн кивалтӥсез Юлия Шахтина. — Куд-ог школаос котькуд ӵектосамы пырисько ни. Тунсыко вал тодыны, мар бордын пиналъёслэн эшшо ужамзы потэ. Туннэ шараяськем малпанъёсты вуоно арын улонэ пыӵатомы.

Кылсярысь, школьникъёс ӵектӥзы Удмуртиетӥ проектной маршрутэн ортчыны, котькуд ёросын дышетӥсь семинаръёс радъяны. Отчы, пе, пиналъёсты гинэ ӧвӧл, дышетӥсьёсты но ӧтёно. Озьы ик умой луысал, пе, телефонъёсы нимаз приложение но кылдысал ке. Отын проект гожъян понна шаблонъёс, урокъёс луысалзы, нош пиналъёс ог-огенызы кусып возьысалзы.

Хаккатонэ Пичи Пурга, Кияса, Шаркан, Дэри, Вавож ёросъёсысь, Ижкарысь пиналъёс но дышетӥсьёс вуылӥзы, офислэн ужаз вуоно аре одно ик пыриськомы шуизы, тунсыко, пе, адӟыны, кызьы вакчи дыр куспын вордӥськем малпанъёсмы зэмалозы.

Арлэн 3 тодметэз

2020-тӥ арын офис 3 бадӟым проектсэ улонэ пыӵатыны быгатӥз.

«Стажировка в проект» пиналъёслы юрттӥз асьсэлэсь кужымзэс бадӟым калыккуспо проектъёсын эскерыны. Лагерьын дышетскемзы бере 12 пиналъёс пӧртэм проектъёсы пыриськизы. Кин ке Бадӟым этнографической диктантэз радъяны юрттӥз, кин ке «Шундыкар» лагерьлэн вотэс бамъёсаз гожъяськиз, кин ке «Даур ТВ» интернет-телеканалын стажировка ортчиз. Пиналъёс туж шумпото, таӵе луонлыксы кылдӥз шуыса.

«Конструктор школьных проектов» проект 6 толэзь ӵоже ужаз.

— Школаосын проектъёсын ужаны косо, нош нокыӵе методической пособиос, урокъёсты нуыны юрттӥсь материалъёс ӧвӧл, — вераз проектлэн авторез, Кун Кенеш бордысь Егитъёслэн парламентсылэн ёзчиез Алия Трофимова, — соин ик малпамы проект гожтон сярысь 5 мультфильм поттыны.

Сериосты суредаз Марина Степанова, анимация лэсьтӥз Вадим Крестьянинов.

Матысь дыре мультфильмъёсты вотэсэ интыялозы, соосты ужазы кутыны пиналъёс но, дышетӥсьёс но быгатозы.

— Сериос туж тунсыкоесь, — вераз Шаркан ёросысь Пороз школаысь дышетскись Роман Горбушин, — ваньмыз умой валэктэмын, малпасько, соос пичи пиналъёслы но, арлыдоослы но юрттозы проектированиен тодматскыны.

Нош «Медиа-лаборатория этнокультурного образования» проект вуоно аре но ужзэ азьланьтоз. Удмурт кылъя дышетӥсьёслы юрттэт сётоз: урокъёслы вакчи видеоос лэсьтэмын луозы. Отын тунсыко амалэн ӟуч пиналъёсты удмурт кылэн тодматозы. Бадӟым проектлэн та оглюкетэз гинэ, уно методической разработкаос кылдозы на, соос элькунысь школаосы вӧлмозы.

— Проектъёсъя офисэз кылдытыкумы, малпаськомы вал, со гимназиысь пиналъёс, дышетӥсьёс понна гинэ ужалоз шуыса, — вераз Кузебай Герд нимо гимназилэн кивалтӥсез Татьяна Волкова. — Но туж ӝог валамы: быдэс элькунэз огазеяны кулэ, озьы ужмы тросгес пайда ваёз. Тае ми адӟимы ни, нырысетӥ проектъёсмес улонэ пыӵатыса. Малпасько, вуоноез ар эшшо пайдаёгес луоз.

Мария Емельянова