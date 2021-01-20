Мае ватэ катанчи?

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 20 января, 2021 13:19

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Фото: udmteatr.ru

1931-тӥ арын 7-тӥ тулыспалэ Ижысь «Ижмаш» культурая юртын усьтӥськиз Удмурт драматической театр И. Гавриловлэн «Вало ӧр куашетэ» пьесаезъя пуктэм спектаклен. Туэ, 90 ар ортчыса, Удмурт театр пусъе юбилейзэ.

Ортчем аръёс ӵоже театрез азинтӥзы трос дано муртъёс, сцена вылэ поталлязы уно синмаськымон артистъёс. Таин валче ми ӵектӥськомы театрен но солэн историеныз тодматскыны татын ужась но азьвыл аръёсы ужам муртъёслэн тодэ ваёнъёссы пыр. Сётэлэ юандэс театрысь ужасьёслы: артистлы, режиссёрлы, звукорежиссёрлы, тыл пуктӥсьлы, бутафорлы, художниклы… Юанъёсты январьлэн пумозяз келяно газетлэн электрон почтаяз, гожтоно соцсетьёсысь бамъёсамы яке жингыртоно 8-951-195-37-65 телефон номеръя. Тужгес тунсыко юан сётӥсьлы Удмурт театр кузьым дасяз.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 20 января, 2021 13:19
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