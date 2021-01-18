Кӧня сётӥськод, сомында басьтӥськод

Ольга Михайловна ЛИХАЧЁВА — Ижысь Устинов ёросысь нылпи творчествоя юртысь дышетӥсь-организатор, волонтёръёслэн «ЖИВИ» газетэнызы кивалтӥсь. Ялан уж пӧлын пӧзись паймымон чылкыт адями. Нылпиос со сьӧры югыт си борды кадь кыстӥсько, кужымзэс жалятэк, ӟеч ужъёс лэсьто, адӟем-валамзэс газетазы гожто. 2017-тӥ арын Дуннеысь егитъёслэн но студентъёслэн фестивалязы Удмуртиысь мынэм волонтёръёсын кивалтӥз. Россиысь Президентлэн медаленыз но Таукаронэныз пусъемын. Кивалтэ Россиысь егитъёслэн огазеяськонзы бордысь «Добровольческий корпус здоровья» огинэн. 2020-тӥ арын «ЖИВИ» газет бордын тыршисьёс пусъемын Удмуртилэн Тӧроезлэн Александр Бречаловлэн «Признание» премиеныз.

— Тӥ волонтёр но, дышетӥсь но, Ижын пӧртэм ужрадъёсты радъясь но. Нырысь ик кинэн асьтэдыз шӧдӥськоды?

— Волонтёр но дышетӥсь — та мынам 2 валтӥсь нюжае. Пичи дыръям мунёосын шудонъям туж потэ вал дышетӥсь луэме. Но школаын дышетскыкум, театральной кружоке ветлыны кутски, соку актриса луон сярысь малпаськыны ӧдъяй. Льӧль малпанъёсам бадӟым сцена вылэ поталляй. Но Ижлэсь палэнэ кошкыны но театральной вузэ пырыны кылдымтэ вылэм.

Школаын дышетскон аръ­ёсам ик мон волонтёрлэн уженыз тодматски, татын ик — Устинов ёросысь нылпи творчествоя юртын. Со дырысен мон та юртэн ӧй люкиськылы ни. Со вакытэ Удмуртиын нырысетӥ волонтёръёс, соослэн огазеяськонъёссы кылдыны кутскизы. Ижысь волонтёръёслэсь движенизэс, ужан радлыксэс кылдытон борды басьтӥськиз та нылпи творчествоя юртысьтымы дышетӥсь Роза Фаритовна Хисматова. Ми, солэн отрядаз ветлӥсьёс, туж мыло-кыдоесь вал, юрттылӥмы пересьёслы, шуге-леке сюрем нылпиослы. Ӟеч ужез ас мылкыд кареммыя лэсьтылӥмы, соку волонтёръёс но ӧм нимаськылэ.

Нырысетӥ волонтёръёс пӧ­лы пыризы быдэ вуымтэос но егитъёс, соос таза улон сярысь валанэз калык пӧлы пыӵатыны турттӥзы. Бӧрысь ини «волонтёр» кыллэн пуштросэз паськытаз: со ӟеч сюлэмо адями, кудӥз ас мылкыд каремезъя адямиос понна ӟеч уж лэсьтэ, пӧртэм ужрадъёсты ортчытъяны юрттӥське но мукет.

Пичи вакыт

Пыри Удмурт кун университетысь Социальной коммуникациосъя институтэ, дышетски издательской ужлы но редактированилы. Студент дыръям но нылпи творчествоя юртын ужай. 5 ар волонтёръёслэн отрядэнызы кивалтӥ. Диплом гожъяны кутскыкум, малпай та сярысь ик гожтыны. Дипломъя кивалтӥсе но, филология наукаосъя кандидат Галина Старкова, шуиз: пазяськыса эн улы, гожъя со сярысь, мар тыныд матын. Галина Ивановналы бадӟым тау шуэме потэ визьнодамез понна, мон тросэзлы солэсь дышетски: чебер гожъяськыны, текстысь янгышъёсты адӟыны, малпанъёсме шонер вераны. Озьы нырысетӥ курсысен ик курсовойёс гожъяны кутски школаын пресса, нылпи газет-журналъёс сярысь. Дипломной уже нош ӵапак «ЖИВИ» газетлы сӥземын вал. Но соку солэн нимыз но ӧй вал на, йырын волонтёрской газет поттон сярысь малпанъёс гинэ огшоры бергазы.

Со вал 2008-тӥ ар, тулыс­пал. Ми люкамы пиналъёсты, кудъёсызлэн асьсэзыз журналистикаын эскеремзы потэ вал. 3 толэзь ӵоже поттӥмы 3 выпуск. Дипломме вылӥ дунъязы, нош газетмы ӧз ворсаськы, азьланяз но потӥз, уго валамон луиз: волонтёръёслы газет кулэ. Озьы со быдэс Ижысь азьветлӥсьёсты огазеяз, ивор сётон центрлы пӧрмиз. 8-18 аресъем пиналъёс газетын творческой ужъёссэс печатланы быгатылӥзы, адӟем карымон адямиос, ужрадъёс сярысь гожъяллязы. Волонтёръёс газетысь асьсэлы кулэ ивор, дэмланъёс шедьтылӥзы. Нош 2010-тӥ арын Россиысь егитъёслэн огазеяськонзылэн шаерысьтымы ёзэзлы луыса газетмы быдэс шаерамы вӧлмыны кутскиз но элькун газет луиз. Со дырысен ми волонтёръёс сярысь гинэ ум, быдэс элькунысь адӟем карымон адямиос, соослэн ӟеч ужъёссы сярысь гожъяськомы. Социальной сетьёс кылдӥзы но, ми со­осты но ужамы кутыны кутскимы, отчы огинъёс кылдытӥмы, лыдӟисьёсмылы эшшо но матэгес луимы.

— Нылпиос газет бордын шумпотыса ужало, дыр?

— «ЖИВИ» газетлы тани 13 ар тырмоз, сое котьку асьсэос нылпиос лэсьтылӥзы. Но татчы соос журналист луон, гожъяськонзэс волятон понна уг лыкто. Соослэн нырысь ик волонтёр луэмзы потэ. Ми озьы ик нимаськиськомы: журналистъёслэн-волонтёръёслэн клубзы. Нырысь ми лэсьтӥськомы ӟеч ужъёс, акциос, собере соос сярысь гожъяськомы. Тамак кысконлэсь куштӥськонлы сӥзем калыккуспо нуналэ «ЖИВИ долго» акция ортчытӥмы, школаосы потамы, ульчаосын тамаклэн, кальянъёслэн, вейпъёслэн тазалыкез лябӟытэмзы сярысь калыкен вераськимы. 1-тӥ толсуре, СПИД-эн нюръяськонлы сӥзем калыккуспо нуналэ, ортчытӥмы «ЖИВИ без СПИДа» акция, нылпиос вуылӥзы школаын дышетскисьёс доры, потазы Ижысь огаз вуз карон центре, валэктон уж нуизы. Малы ми акциос ортчытъяськом? Малпасько, шуг-секытъёс, улонлэн сьӧд виштыосыз сярысь шара вераны кулэ, соку милемыз кылозы, бордамы эшшо тросгес юрттӥськисьёс ватсаськозы — ӵошен шуг-секытъёсты сэрттыны-пертчыны капчигес. Толсуре ми Волонтёрлэсь нуналзэ пусйимы. Та ужрад бордысь потӥз мукет малпанмы: волонтёрлэсь ужзэ калык пӧлы паськытгес вӧлмытон понна «Добрый город» онлайн-шудонъёсын фестиваль ортчытоно.

Школаын дышетскыкуз, артист луэмез потэ вал

«ЖИВИ» клубамы бад­ӟымъёс пӧлысь мон гинэ: нылпиос куспазы асьсэлы валамон кылын верасько. Мон уг косъяськиськы, асме соосын оградэ пуктӥсько, пиналъёслы адӟем карымон адями, визь-кенеш сётӥсь луыны турттӥсько. Та понна бадӟым тау карисько аслам дышетӥсьёсылы, быдэ вуон вакытам соос но монэ озьы ик визьнодаллязы, шуг-секытъёсысь потыны юрттылӥзы. Аслам дышетӥселэсь Ольга Алексеевна Глуховалэсь адӟем карыса ик, мон дышетӥсь луи.

Али клубе 30 адями ветлэ. Соос татчы сюро ватсаса тодон-валан сётонъя сертификатлы луыса. Люкаськылӥськом арняяз 3 пол, эшшо ужрадъёсы ветлӥськомы на. Та клубын мон шуныт кусыпъёс кылдытыны турттӥсько, пиналъёслэн татчы, гуртазы кадь, лыктэмзы мед потоз.

Пандемия азьын синмысь синме пумиськылӥськомы вал, али ӵемгес — онлайн. Секыт, но ми дышимы ни. Троссэ ужрадъёсмес онлайн ортчытъяны, подкастъёс гожъ­яны, ме­ӵак эфиръёс, видео тросгес лэсьтыны кутскимы. Инстаграмын газетмес лыдӟылӥськомы, «Будь дома с ЖИВИ» акция радъяськомы: волонтёръёс видео лэсьтыло, возьмато, кызьы нуналзэс ортчыто, кыӵе книга лыдӟыны дэмлало, учкисьёссэс пайдаё пицца пыжыны, мерлыко бамъёссэс нуыны дышето. Валамон, Интернетын та выллем контент уно. Но учкисьёс асьсэ адямиоссылэсь блогъёссэс учкыны, дэмланъёссэс пелязы поныны ярато. Соин ик та видеоосты но туж трос пол учкыло.

— «ЖИВИ» газетты пусъемын Удмуртилэн Тӧроезлэн Александр Бречаловлэн «Приз­нание» премиеныз.

— Мон понна со, дышетӥсьлы сямен, бадӟым дан. Тужгес но шумпотӥсько, «Признание» пре­мия мыным ӧвӧл, пиналъёслы, журналист волонтёръёслэн «ЖИВИ» клубзылы сётэмын шуыса. Нылпиослы со бадӟым шумпотон но азьланяз ужаны бадӟым мылкыд. Клубамы вань Женя нимо пимы, «Признание» премиез сётон ужрадэз со онлайн учкиз, бӧрысь куараё гожтэт ыстэм. Мон, пе, тодӥсько вал, макем ми крутоесь, но табере эшшо но мургес валай, макем усто милям командамы, табере, пе, тодӥсько, мар понна азьланяз тыршыны. Та кылъёс ик мон понна зэмос дунъет луо.

Со сяна, та премия тау карон гинэ ӧвӧл ук, ми азе табере эшшо но вылӥгес куронъёс пуктэмын: ужано эшшо но чырмытгес, эшшо но ӟечгес. Луоз секыт, но ми турттом! Милемлы оскиз Удмуртилэн командаез!

«Приз­нание» премиен пусъён дыръя

— Тӥ асьтэос но пӧртэм вожвылъяськонъёсы пыриськылэмын. Нош 2011-тӥ арын Россиысь «Доброволец года» конкурсын финалист луэмын. Мар тӥледлы сётэ волонтёр луон?

— Со мынам улонэ. Мон асме мукет интыын уг адӟиськы ни. Мон калыклы пайда вайыны кулэ. Улӥсько бумеранг амалъя: мае сётӥськод, со ик тыныд берытске. Соин ик кулэ ӟечсэ гинэ лэсьтыны. Нылпиос волонтёре нырысь ик эшъёс шедьтон понна вуо. Берло мургес валаны кутско: тон юрттӥд ке, тыныд со ӟечен берытскоз. Со сяна, та уж тонэ трос

калыкен тодматэ, тодон-валан сётэ. Нош кинлы ке мукет но пайда вае: волонтёрлы книжка сёто, соя, вузэ пырыку, баллъёс ватсасько.

Вераны кулэ, пандемия дыръя волонтёръёс пӧлын туж трос студентъёс но ужась егитъёс луизы. Уго 18 ареслэсь пиналгес но 65 ареслэсь арлыдогес адямиос карантинэ пытсаськизы, нош пересьёслы юрттӥськыны кулэ. Ӟеч ужен паймытъяны кутскизы быдэс семьяос. Таӵеез азьло ӧй вал.

— Но валтӥсь ужды тӥляд чылкак мукет.

— Нылпи творчествоя юртын мынам валтӥсез уже — аслам Устинов ёросам но Ижысь нылпиос понна пӧртэм ужрадъёсты ортчытъян. Кылсярысь, Выль ар азьын жингыръязы ёлкаос пумысен. Комиссия быдэс городысь азбаръёстӥ ортчиз, бырйиз 2 усто чебермамзэ. Со азбаръёсын шулдыр праздникъёс лэсьтӥмы. Ар куспын оломар но радъяське: я олимпиадаын вормисьёсты данъяно, я нылпи творчествоя фестиваль ортчытоно. Мон сценарий гожтӥсько, ведущийёсты нодъясько, крезьгур бырйисько, программа дасясько. Пандемиен сэрен, конечно, та ласянь уж ӧжытгес луиз.

«ЖИВИ» газетэз лэсьто дӥсьтӥсь, яркыт, тыршись пинал волонтёръёс.



— Тӥ радъяськоды на «Донорская весна» но «Донорская осень» акциосты. Кылем сӥзьыл отчы пыриськизы 100-лэсь уно егитъёс. Арлы быдэ асьтэос но вирдэс сётӥськоды.

— Пандемия дыръя ӵапак донорской акциосты ик паськытгес ортчытъяно. Донорствое монэ 2010-тӥ арын кыскиз Ижысь тросэзлы тодмо общественник Ольга Бускина. Со дырысен та ӧрез азинтыны турттӥсько егитъёс пӧлын. Ачим вирме сётӥсько, тодмоосме но курисько. 6-тӥ арзэ радъясько «Донорская осень» но «Донорская весна» акциосты. 2 чылкак одӥг кадь вирез уд шедьты. Соин ик вирзэс тросгес но тросгес адямиослы сётоно, кулэ дыръяз со кинлы ке но одно ик улэп кыльыны яке бурмыны юрттоз. Егитъёс тае валало: арысь аре вир сётон станциосы тросгес но тросгес вуо. Со сяна, асьсэ огазеяськонъёсазы но та выллем ик ужрадъёс ортчытъяло. Донорствоез азинтэме понна 2019-тӥ арын Россиысь Медико-биологической агентство медаль сётӥз.

2005-тӥ арын «Орлёнок» лагерьын вожатой луыса ужаз.



— Ваньмон дырды сюре на-а?

— Сюре. Сое мон сӥзисько матысь адямиосылы: семьяелы но эшъёсылы. Улӥсько мамаеным. Со пересьгес ни, 80 арес, монэ бер пияз… 45 аресказ. Мон солэн одӥг но кема витем нылпиез, оло, кызьы со шоккетэ, витёнтэм шорысь кылдэм но (кӧто луэмез сярысь со 6 толэзьын гинэ тодэм ай). Малпам ни вылэм, нылкышно дырыз ортчиз шуыса. Мынам вань 3 кирос нылпиосы. Со сяна, туж умой эшъёсы, кудъёсыз улонам волонтёр ужлы луыса кылдӥзы.

Отпуске вуэ ке, мон нылпиос доры лагере шонтӥсько. Нырысь ужалляй вожатой луыса, али — воспитатель. Огдыре лагерен но кивалтыны пуктылӥзы, но та уж мыным ӧз кельшы, сюлмы нылпиос доры куриське. Тодӥсько на, огпол шутэтскыны вуи «Орлёнок» лагере, кылме сётӥ: татчы вожатой луыса берытско. Берытски, 3 ар ортчыса, 2005-тӥ арын.

— Кыӵе льӧль малпанды?

— Шудо луэме потэ, котырам адямиос но шудо мед луозы. Шуд — со тазалык, тыро улон, яратон, ужын азинскон, шумпотон. Соин ик ваньдылы сӥзисько кужмо луыны но ӟечезлы оскыны. Но ваньзэ сое аслыд лэсьтыны кулэ!

Мария Векшина