Кытын но кызьы пуктоно прививка?
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Удмуртиын 18-тӥ январьысен ковидлы пумит вакцина пуктылыны кутскизы вань мылкыд карисьёслы.
Элькунысьтымы Тазалыкез утёнъя министерство ивортэмъя, шаерамы вуиз 5 сюрс 442 доза «Спутник V» вакцина. Матысь дыре эшшо 63 сюрс 858-сэ возьмаськом. Прививка пуктэмъёс пӧлын туннэ: 1 сюрс 325 эмъясьёс, 85 дышетӥсьёс но воспитательёс, 10 социальной ужасьёс, 2 сюрс 270 — кема кыстӥськись висёнъёсын курадӟисьёс. Соос борды 30-тӥ январе эшшо ог 400 мурт ватсаськоз. Озьы арнялы быдэ ог 1 сюрс 200 муртлы со лэсьтӥське.
Прививка лэсьтӥське мылкыд каремъя гинэ. Но асьтэдыз, матысь адямиостэс шуге-леке вуонлэсь утемды потэ ке, сое пуктоно ик, дыр. Угось вакцина мугорлэсь инфекциен нюръяськон кужымзэ юнматэ. Макем тросгес адямиослы прививка пуктэмын луоз, сокем ӝоггес чер чигналоз.
Тазалыкез утёнъя министерствоысь вакцинопрофилактикая валтӥсь специалист Елена Корякина верамъя, туннэ тодмо ӧвӧл на, ковидлы пумит прививка пуктылон национальной календаре пыртэмын луоз-а. Озьы луиз ке, пыэдлы пумитсэ сямен ик, тазэ но арлы одӥг пол дэмлалозы.
Али прививка пуктыны луэ 2 амалэн:
Нырысетӥез — быдэс коллективен ӵош, со понна список кылдытыны но сое Иммунопрофилактикая консультационной центре келяны кулэ, телефон номерез 8 (3412) 57-07-60, ватсано 1. Куриськонэз эскерозы 2 нунал куспын, собере предприятиез юнматозы кудӥз ке эмъян учреждение борды.
Кыкетӥез — оген, со понна куриськон гожтыны луэ Госуслуги портал пыр, 8-800-100-24-47 телефон номеръя жингыртыса яке улон интыя поликлиникае вазиськыса. Тӥледыз черодэ пуктозы.
Пуктыло вакцинаез среда но суббота нуналъёсы. Но мылкыд карисьёс пумен тросгес луо бере, февральысен эшшо одӥг нунал ватсаны чакламын.
Элина Кумачёва
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