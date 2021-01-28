Кырӟан борды кырӟан

Наталья АНТОНОВА — Алнаш ёросысь культурая управленилэн кивалтӥсез. Пичи дырысеныз клубын ужась луэмез потэ вал. Но улонэ сюрес лёгиз дышетон удысын. Озьы ке но лулчеберет дунне сое ас палаз берыктӥз. Наталья Васильевна ужаз ёрос культурая юртын методист луыса но, егитъёсын ужанъя ёзэтын но. Табере 12 ар ӵоже кияз возе Алнашысь культура удыслэсь биньгозызэ. Дунъямын Удмуртиысь Культурая министерстволэн, Кун Кенешлэн Данъян грамотаосынызы.

Н. Антонова

— Наталья Васильевна, пичи дыръяды малпады вал-а, культура удысын ужалоды шуыса?

— Вань шудонэ концерт возьматон вал. Малпай, клубын ужась луо. Огез ӵужапае пыриз культурая училищее. Та сярысь тодыса, папае Василий Александрович сыӵе уродъяськиз: улонын рос-прос профессия басьтоно, нош культурае ӟеч нылъёс но пиос уг мыно, отын кыско, юо. Мон тазьы верамзэ кылӥ но… Мынам но кырӟаме потэ ук! Мамаелы та малпанме верай но, со пумитам шуиз: та сярысь поттылыны но эн дӥсьты. Мамае Анна Геннадьевна туж лякыт, сабырлы кышномурт, вань улонзэ вуз карон удысын ужамын, калыкен вераськыны быгатэ. Но папалы пумит уз вера. Озьы клубын ужась луон малпанме туж пыдло-пыдло ватӥ. Концерт пуктылыса шудонме дышетӥсен шудонлы воштӥ. Школа бере сюрес лёги Можгаысь педучилищее.

Али но шуныт мылкыдын тодам вайисько дышетскеммес. 25 арлэсь ятыр ортчиз ни ке но, милесьтым группамес верало, адӟем карыны косо. Ми, удмурт группаысь нылъёс но пиос, ӟуч группаысь дышетскисьёсты котьку но азьпалтыса улӥм.

Нош кыӵе дышетӥсьёсмы вал! Классэнымы кивалтӥз Геннадий Иванович Павлов. Со композитор но, дышетӥсь но, гожъяськись но. Милям группаямы 9 пиос вал! Педучилищеын таӵеез шер тупалля, нош милемлы кызьы ке удалтӥз. Геннадий Иванович милемыз кырӟасьёс кариз, соин валче кутскимы Можга ёросэтӥ гастрольёсын ветлыны. Мыным али но тодам вайыто на: тодӥськоды на-а, кызьы «Арамадэс» кырӟаськоды вал? Ма, кызьы сое вунэтод!

Пичи дыр

Али но тау карисько дышетӥсьёсылы. Педучилищеез быдэстэм муртъёс котькытын но ужаны быгатозы кадь потэ. Дышетӥсьёс сомында тодон-валан сёто, аслыд оскон кужым пыӵато. Кинэн ке тодматскыкум, со Можга педучилищеын дышетскемын шуыса шараяське ке, туж данъяськыса учкисько шораз. Иське, та адями улонын ноку уз йыромы шуыса малпасько.

Можга педучилищеысь ӵош дышетскем эшъёсыным али но кусып возиськом, пумиськылӥськом.

— Иське, райцентрын будыса но, тӥ ӟучъяськонэз ӧд тодэ?

— Ма, мон удмурт семьяын будӥ, ӟуч кыллы нылпи садын дыши. Алнашын но удмурт классын дышетски. Алнаш школаысь Мария Владимировна Митрошина пыӵатӥз удмурт кылэз но литератураез яратон. Жаляса верано, дышетӥсе улонысь кошкиз ни.

Педучилище бере вордскем районам ик, Кузьымгуртэ, ужаны лэзизы. Татын школазы начальной гинэ вал. Нылпиосты дышетэм сяна, гурт калыкез люкай, сцена вылэ поттӥ. Кырӟась коллективъёс пӧлын вормисьёс пӧлы шедим. Школаын ужакум, 4 арзэ но пыриським районысь смотръёсы. Соку пушкам культураен «висёнэ» выльысь сайказ, дыр.

Кузьымгуртын ужакум ик, бызи но, нылме но вайи. Но школаын дышетӥсьёс мултэс луизы. Мон сокращение улэ шеди. Озьы, уж утчаса, Алнаше берытски. Татын ёросысь культурая юртэ методистэ ӧтизы. Ужаны удалтӥз культура удысысь дано ужасьёсын Валентина но Николай Постниковъёсын, Вячеслав Булдаковен, Светлана Григорьеваен, озьы ик Галина Васильеваен.

— Та вакытэ ик вордскиз, дыр, «Натӥос» дуэтты?

— Туж ӟечен тодам вайисько Николай Постников композиторез. Ужрад вылэ ужрад: ӝытъёсы, шутэтскон нуналъёсы, праздникъёсы. Адямиос шутэтско — ми ужаськом. Мылкыд но соку кыӵе ке ӝутскемын, бурдъяськемын луэ. Николай Постниковен ӝӧк сьӧрын но огшоры гинэ пукыны уг луы вал, одно ик потылӥз баян, чузъяськылӥз кырӟан. Огшоры гинэ ӧвӧл — крезьгурчи таӵе дыръя шуылӥз:

— Импровизация!

Сыӵе дыръя котькудӥз кырӟаны, пӧртэм куараос утчаны кулэ. Со импровизациос вакытъёсы ми Иванова Натӥен валаны кутским: куараосмы тупало кадь. Озьы кырӟаны ӧдъямы. Со вадесэ ик районын ортчиз самодеятельной композиторъёслэн конкурссы. Соку сцена вылэ нырысьсэ потӥз Сергей Кириллов. Отысен тодӥмы, солэн кырӟанъёсыз вань шуыса. Сергей Ксенофонтовичлэн творческой мылкыдыз пӧзе, нош кырӟаны нокинлы. Озьы милемлы ӵектӥз.

Дуэтмылы ним пумысен но кема малпаськыса ӧм улэ: «Натӥос» луим. Со куен кутским кырӟаны: «Лобо ӟазегъёс», «Яратӥ-а оло ӧй-а?» — со тужгес тодмоосыз, дыр. Телевидениын клипъёс но дасязы. Нош оглом 30 пала ӵош кырӟанъёсмы вал.

Со аръёсы Натӥен ӵош методкабинетын ужамы, репетиция карыны капчигес вал. Ми туэ гинэ ӵош ӧм кырӟалэ. Отчыозь клубын концерт сезонэз усьтонэ но, Выль ар ӝытъёсы но пыриськылӥм.

Егит вакыт

— Культурая министр Владимир Соловьёв ӵемысь вера: культура удыслэн тужгес бадӟым сюлмаськонэз — кадръёс. Культураысь 40 процентэзлэн гинэ ужасьёслэн та удысъя нимысьтыз тодон-валанзы вань.

— Мон лыдъясько, клубын ваньмыз потэ специалист бордысь, вӧзысьтыз калыкен одӥг кыл шедьтон, соослы «ойдолэ» шуон, ӝутъян бордысь. Гуртын уд ветлы, дипломеныд ушъяськыса, астэ профессионал шуыса. Тани Кузёбайысь клубын ужа Елена Лаврентьева. Со дышетӥсь, вань улонзэ нылпиос котырын ортчытэмын. Со лыктытозь, Кузёбайын рос-прос коллективъёс ӧй вал. Елена Дмитриевна сыӵе быгатӥз калыкез котыраз люканы — «Берекет» ансамбль кылдытӥзы. Мон малпасько, та коллективлы «Калык ансамбль» ним но сётыны быгатомы ни.

Культурае зымиськод ке, со тонэ уг ни лэзьы. Мон ачим но РДК-ысь кошкеме бере 5 ар ужай ёросысь егитъёсын. Но отын валай: та удыс мон понна сюбеггес, отын кыӵе ке рамкаос пуктылэмын кадь. Нош культураын номыр уг пачкаты. Коть пиналъёсын, коть мӧйыосын ужа, лэсьты, малпа, утчаськы, бергаты…

— Алнашъёсты туж кырӟась калык шуи ке, уг янгыша, дыр…

— Милям ёросамы 182 коллектив, со пӧлысь 86-ез — нылпиослэн. Со кырӟасьёс но, эктӥсьёс но.

Мукет ёросъёсысь культура удысын ужасьёс вожъясько алнашъёслы. Тани Сьӧлталась коллегаосы шуо: милям ӧвӧл хореографъёсмы. Уваос но куро: коть огзэ ке но ми доры ужаны келялэ. Нош милям хореографъёсмы 10-лэсь трос. Эшшо 2-ез егит специалистъёсмы инты возьмало. Ваньмыз ик соос — милям выпускникъёсмы. Ёросысь ансамбльёсын будо, дышетско но специалист луыса выльысь татчы берто.

Со дыре ик, быдэс республикаын сямен, секыт югдур кылдэмын аккомпаниаторъёсын. Культура удысысь мукет специалистъёсын ӵошатоно ке, соослэн уждунзы тужгес пичи. Но котькудзы — зарни чот. Ваньмыз сямен аккомпаниаторъёс — бадӟым стажен адямиос, пенсионеръёс. Кызьы уд вера Валерий Гоголев сярысь?! Валерий Петрович ноку но «уг» уз шуы, ваньмыз доры мыноз, юрттӥськоз. Ӵемысь одӥг адями школаын но, клубын но, нылпи садын но ужа.

Аккомпаниаторъёслы ӟудэмен ик, али тросгес ужано луиськомы фонограммаосын.

Н. Ивановаен но С. Кирилловен

— Кылем арын Удмуртиын нырысьсэ ӵыж-выль клуб пуктэмын вал. Удалтӥз Асангуртын улӥсьёслы.

— Котьку но синмаськыса учкисько та гуртысь «Молодая гвардия» хозяйстволэн кивалтӥсез Михаил Крылов шоры. Со котьку юрттӥське культура удыслы но, дышетонлы но. Асангуртын калыккуспо «Трокай» фестивалез но ортчытъяськом. Нош клубзы вуж — 85 аръем — вал ни, тани-тани куашкалоз. Огполаз Михаил Александрович вераз: мон выль клубез адӟыса уг вуы ни, дыр. Та кылъёсты культурая министр Владимир Соловьёв но кылӥз. Сыӵе сюлмаз йӧтӥллям, лэся, — выль клубез усьтыку, Владимир Михайлович тае тодаз вайытӥз Михаил Крыловлы.

Асангуртысь выль клубе но аккомпаниатор мырдэм шедьтӥм ай. Отчы Башкириысь пияш семьяеныз валче вуиз. Ужаны быгатэ. Клубын усьтӥськиз пуньыосын шудӥсь ансамбль. Табере отчы быдэс школаысь нылпиослэн ветлэмзы потэ. Милям ёросмы понна та выль ӧр луэ.

— Министрен Владимир Соловьёвен тӥ одӥг районысь, артэ ужаса но вуттэмын. Дораз капчиен пыриськоды, дыр?

— Ёрос культурая юртын ужакум, ветлылӥ театр кружоке, сое Владимир Михайлович нуэ вал, ачиз ик районысь егитъёсын кивалтӥз. Концертъёсы но ӵош поталлям ай. Но «ми Алнашысь» шуыса уг лӧптылӥськы. Министр вера ук: мон понна вань районъёс одӥг кадесь. Министрез интыысьтыз но шедьтыны секыт. Пумиськиськом ик ке, одно ик чай юыны ӧте, солэн валтӥсь юанэз: кыӵе улэ алнаш калык, мар вылез районын?

Сцена вылын нылыныз

— Культуралэн али бадӟым ныпъетэз луэ туризм. Та удысын кыӵе азинсконъёсты?

— Удмуртиысь Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн программаез пыр, проект гожтыса, 2017-тӥ арын 2 миллион манет грант утӥм. Со борды 2 миллион манет висъяськиз ёрос бюджетысь, 1 миллион манетэн юрттӥзы спонсоръёс. Озьы 5 миллион манет чотын Кучыран гуртын кылдӥз «Советская деревня» центрмы.

Нырысь ми проектмес удмурт азьветлӥсьлы, автономиез кылдытӥсьлы Трокай Борисовлы гинэ сӥзьыны чакласькомы вал. Ӧтчай кӧня ке туроператоръёсты, соос шуизы: та тема туж сюбег, тӥ понна Трокай — со кизили, нош быдэс дуннелы со тунсыко уз поты. Соин ми Трокай Борисовлы сӥзем проектмес бадӟым проект пушкы пыртӥм.

Ужмы быдэсмиз 2018-тӥ арын. Кучыран гуртын уж пӧзе. Отын тужгес паймымонэз — Ушков купецлэн пуктэм школаез, солы 120 арлэсь трос. Та юртын дышетскемын ачиз Трокай. Ортчытъяськом интерактивной экскурсиос, гурын пыжиськом табань, «Ческыт сюрес» турмаршрутлы луыса утялтӥськом пельнянен но. Нылпиослы сяна, та инты бадӟымъёслы но тунсыко потэ. Тол но гужем шутэтскыны луэ. Вань профессиональной сценазы — со шуныт куазьлы чакламын. Отын искусствоосъя школаослэсь «Шундыберган» зональной фестивальзэс ортчытъяськом.

Ватсаны кулэ, та центрын ик быдэсме мукетыз уж. «Центр познания природы и родного края» проектъя утэмын 3 миллион манет. Табере отын нылпиос дышетско, студентъёс практика ортчо.

Берло 2 ар ӵоже Россиысь Президентлэн грантъёсызъя фондысь эшшо уксё утӥмы. Со чотын Ашальчи Окилэн музеяз ужрадъёс ортчизы, баннеръёсын выставка радъямын. Улӟытӥмы Ашальчи Оки нимо ошмесэз. Со ёрос больница котырын интыяськемын. 2010-тӥ аре кӧс улӥз, ошмес бырон калэ вуиз вал. Али котырзэ утялтӥм, ошмес выльысь пӧзе.

Со сяна, «Библиотерапия — время радости» проектъя ужа ёрос библиотека. Байтэрекысь библиотека «Пукрол гуръёс» межрегиональной фестивалья ужа. Алнашысь Киужъёсъя юрт мастер-классъёс радъяны проект утӥз. Али черк вӧзын корка пуктӥське. Со луоз арнянуналъёсы ужась школа, отын пӧртэм киужлы дышетозы.

— Ёросын культура удыслэн вань-а висьытӥсь ужпумъёсыз?

— 2017-тӥ арын районысь 10 клубмес ворсамы. Шонерзэ вераса, соосты клуб но шуыны уг луы вал ни: куашкан калэ вуэм пичи коркаос, липетъёссы, выжъёссы сисьмемын… Туж секыт вал таӵе решение кутыны. Но та вакытэ укыр чурытэсь куронъёс. Кылсярысь, федерал проектъёсъя уксё висъяське типовой проектъя ӝутэм юртлы гинэ. Собере мукетыз но сюлмаськонмы вань. Районын улӥсьёсмы кулэсмо, жаляса верано, оло, сомында клубъёс но кулэ уз луэ ни.

— Тӥляд данъяськонды но кужым сётӥсьты — Алина нылды. Удмурт эстрадаын со туж яркыт пиштэ. 25 аресаз ик «Аксион» дворецын бадӟым концерт сётӥз. Алнашъёс понна но таӵе ик ужрад ортчытӥз. Тодӥсько, концертсэ райцентрын 2 пол карыны куризы шуыса.

— Алина нылпи садысен кырӟа, собере крезьгуръя школае ветлӥз, сое горд аттестатэн йылпумъяз. Конкурсъёсы пыриськылӥз, отӥяз вормонъёс вуизы. Со сямызъя мон кадь ик шаплы. Нылме ас сяменым дышетыны турттӥсько, нош со ваньмыз шоры аслаз синмыныз учке. Алиналэн туж зол пуш кужымез. Мар малпаз, одно ик быдэстоз. Но вань аламаез но: маиз ке уг пӧрмы ке, туж секытэн чида сое. Пичи дырысеныз озьы. Крезьгуръя школаын кыӵе ке конкурсын ӧз вормы — всё, мылкыд куашкамын, улон быремын. Та пумысен сое тышкаськись ӧй вал, но со аслыз сыӵе курон пуктылӥз.

«Аксионын» концерт бере «Эктоникаысь» Алексей Анкудиновен пумиським. Со паймыса юа:

Семьяеныз

— Наталья Васильевна, кызьы уд бӧрдӥське? Адямиос таӵе дыръя шумпотыса бӧрдо.

Мон солы мар вераны ӧй тоды. Мон понна Алиналэн концертэз — со огшоры ӟеч ужрад вал. Мон ӧй ке ортчытъясал бадӟым ужрадъёсты, оло, чынзэ но пушкы тырысал, синкылиосы потысалзы. Бен, мон данъяськисько Алинаен. Мон 25 аресам таӵе концерт ортчытыны ӧй быгатысал. Нылы быдэстэ ваньзэ, мае ӧй пӧрмыты яке ӧй вутты ачим.

— Алина шуэ: мама мыным тормозъёс пуктэ, нош папа огшоры яратэ.

— Ой, со шаплыеныз! Пичи дыръяз шудэмысь пыре но — дэремез кесиськемын, колготкиез пась. Алина, мар луиз? Нылы но шедьтэ вал, мар вераны: мон виноват ӧвӧл, отын кортӵог вал, сюрес гопо вылэм. Нош атаез — Слава — уз тышкаськы, одӥг пумит кыл но уз вера. Мар нылыз шуоз, ваньзэ лэсьтыны дась. Со Алинаез али но нуныясал, ки вылаз нуллысал, но мон вань на — шонер анай.

Мон азьло ик адӟи, Алиналэн улонэз культура котырын бергалоз шуыса. Но нылы пумит кариськиз, шуиз: кырӟан — со хобби, нош улонын рос-прос профессия кулэ. Озьы удмурт филология факультетэ пыриз, нош мылкыдыз котьку кырӟан бордын. Табере улонэз озьы луиз: кырӟан сое золгес но золгес бордаз кыске.

— Уд-а жаляське, одӥг гинэ нылпиен кылиды шуыса? Кин тодэ, оло, Алина вӧзын эшшо кизили будэтыны быгатысалды?

— Мыным кин ке шуиз вал: ачид уд жаля, но нылыд жалялоз, огназ будӥз шуыса. Мон понна валтӥсь интыын котьку но уж. Нылме 9 толэзьын яслие сётӥ но ужаны потӥ. Соин ужын ас азям но, мукетъёслы но чурыт курон пуктӥсько: кутскид ке, рос-прос лэсьты, ньӧмыз понна гинэ ке — иське, уж борды басьтӥськоно но ӧй вал.

Пандемия дыръя но милям ужасьёсмы тэк ӧз улэ. Нош кылем сӥзьыл культурая сезонэз усьтыку, калык кыӵе мӧзмемын вал. Концертэ билетъёс быризы, эшшо ужрадэ куриськисьёс луизы. Озьы 1 концертэз 5 пол пуктӥзы. Та учыр возьматэ: Алнашын кырӟан-эктон вылӥ дунъяське. Нош милемлы, культура удысын ужасьёслы, ӝоггес бергано, проектъёс бордын золгес ужано, выль но тунсыко амалъёс утчано.

Тау карон кылъёсме верасько соослы, кин дышетӥз монэ культура удысын ужаны, визь-нод сётъяз, шонер сюрес возьматӥз, тупатъяз, тышкаськиз, монэн ӵош шумпотӥз: Нина Образцовалы, Надежда Уразбахтиналы, Нина Мироновалы, Наталья Ивановалы.

Елена Скворцова