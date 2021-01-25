Кылем арняе Москваын Удмуртилэн Тӧроеныз Александр Бречаловен пумиськылӥз Россиысь просвещениея министр Сергей Кравцов

Россиысь просвещениея министр Сергей Кравцовен пумиськылӥзы Удмуртиысь кивалтӥсьёс

Фото: udmurt.ru

Соос кенешизы элькунамы дышетонэз радъян, азинтон сярысь.

Кенешонэ озьы ик пыриськизы Кун Думае Удмуртилэсь быръем депутат Андрей Исаев, просвещениея министрлэн воштӥсез Андрей Николаев но элькунысьтымы дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова.

Ужрадын бадӟым саклык висъяськиз шаерысьтымы школаосын интыосты кылдытонлы. Угось выль школаос арлы быдэ усьтӥсько ке но, классъёсын пиналъёс трос кузя дышетско. Та вакытэ школаосын дышетскисьёслэн лыдзы 37 сюрс 490-лы ятыргес интыослэсь: 27 сюрс инты уг тырмы городысь школаосын, 10 сюрсэз — гуртъёсын. Пуктыны кулэ на 30 школа, пусйиз А. Бречалов.

— Школаосты пуктонлы котьку бадӟым саклык висъяськоз. Та ласянь Удмурт шаер ушъямон. Улостылы азьланяз но юрттыны тыршом, — шуиз министр Сергей Кравцов.

Удмурт шаер кун бюджетысь юрттэтлы гинэ уг оскиськы, инвесторъёслэсь но уксёзэс кыске, пусйиз депутат А. Исаев.

Александр Бречалов Сергей Кравцовез куное ӧтиз. Удмуртилы вань, мае адӟытыны: ӵыж-выль пуктэм, тупатъям школаос, дышетонэз азинтонъя программаос но уно мукет.

Сергей Захаров