Куке дуннеослэн гожъёссы усьтӥсько

7-тӥ январьысен 19-тӥ январёзь кыстӥське вожодыр — азьло дыръёсы та вакытэ гуртъёсын туж шулдыр луэ вал. Коркась корка ветлӥзы пӧртмаськисьёс, огазе люкаськыса, тунаськылӥзы егит нылъёс. Ма, али но та сям-йылолъёс данаказ гуртъёсын возисько.

Фото: Озерки культурая юртлэн «Вконтакте» бамысьтыз

Маин герӟаськемын вожодыр, кыӵе солэн аспӧртэмлыкез? Та сярысь туж умой вераны тодэ филология наукаосъя кандидат Галина Глухова. Угось солэн кандидат диссертациез — утиз сое 2002-тӥ арын — ӵапак сӥземын удмуртъёслэн вожояськонзылы.

— Со вакытэ та тема пыр-поч эскеремын ӧй вал на, соин та уж борды басьтӥськыны мыным туж тунсыко потӥз, — вераз Галина Анатольевна. — Уката ик со вакытэ улэпесь вал ай 20-тӥ даурлэн кутсконаз вордскем песянай-песятайёс. Соос туж оскылӥзы на вожоослы. Уйпал ёросъёсын вожодыре вожоясько ке, лымшор районъёсын — пӧртмасько, нош шарканъёс — пенӟасько. Со сяна, Кизнер, Ува, Сьӧлта палъёсын пӧртмаськылӥзы на сӥзьыл — Пукро котырын. Но таиз сям герӟаськемын вал егитъёслэн быдэ вуонэнызы. Нош толалтэ вожояськонэз вашкалаосмы герӟаллязы кулэмъёслэсь лулъёссэс сӥлы каронэн.

Песянай-песятайёс оскы-

лӥзы: та вакытэ сопал но тапал дуннеослэн гожъёссы усьтӥсько, дорамы вуо кулэмъёс. Соослэн ымныръёссы уг адӟисько. Соин но пӧртмаськыса ветлӥсьёс тодманы луонтэм дӥсяськылӥзы, ымныръёссэс ватылӥзы. Коркась корка ветлыкузы, соосты юрт кузёос одно куноятыны вырылӥзы — ӝӧк сьӧры пуктылӥзы, куддыр маке ческытсэ сётъяллязы. Угось калык туж оскиз: пӧртмаськисьёсты сӥлы карыса, сӥлы каро кулэмъёсты но.

Туала вакытэ тросэз та сям-йылоллэсь кытысь потэмзэ уг вала ни. Со кылемын на шудон-серектон порма гинэ. Озьы ке но тодосчи Галина Глухова лыдъя: вожояськонлэсь пуштроссэ вунэтоно но мукет сям-йылолъёсын, кылсярысь, ӟучъёслэн ик колядкиосынызы сурано ӧвӧл — жаляса верано, туала вакытэ вань таӵеез но.

— Тунаськонъёслы вашкалаос озьы ик оскылӥзы, — азинтӥз веранзэ Галина Анатольевна. — Лыдъяллязы: сопал дуннеысь вуэм кулэмъёс улэпъёслэсь азьлань улонзэс вераны юртто.

Экспедициосы пӧртэм ёросъёсы вуылыса, тодосчи трос тунсыко мадёнъёсты кылылэм. Кылсярысь, Кез ёросысь песянайёс тодазы вайиллям шур вылэ вожо кылзыны-келяны ветлэмзэс. Кӧня ке кузя, пе, йӧ вылэ султӥллям, котыртӥзы векчи гож лэзиллям, сьӧд кужымъёс медаз пыре шуыса. Круг шоры тулуп валиллям но кылзӥсько, пе, вожоосты. Малпамтэ шорысь шурысь йӧ пилиськем но отысь маке быдӟа сьӧд пуны потэм. Вашкалаос лыдъяллязы: вожоос лыкто шур кузя.

— Оскод оло уд таӵе веранъёслы, — шуэ тодосчи. — Али асьмеос мукет вакытэ улӥськомы ни, ваньмы дышетскемын, визьмоесь. Соин ик куке адями ачиз уг сюры валэктыны луонтэм учыръёсы, соослы уг оскы. Но сыӵе учыръёс зэмен но пумиськыло.

Элина Кумачёва