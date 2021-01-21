Котькуд нунал — 78 иськем

Кылем арын Удмуртиысь школаосы 37 выль автобусъёс вуизы, соос пӧлысь 17-ез — ар йылпумъяськыку. 2-ез Алнаш ёросэ кошкизы. Озьы выль автобусэ пуксёзы Туймыйыл школаысь пиналъёс.

Алнаш ёросысь Туймыйыл школае выль автобус вуиз.

Туспуктӥз Максим Егоров

Нылпиослы чаклам автобусъёсты 10 арлы 1 пол воштоно. Туймыйылысь школалы Выль ар азьын кузьым лэсьтӥзы.

— Выль автобусэз ми вуоно арын гинэ возьмаськом вал. Туж шумпотӥськом выль транспортлы, — шуэ школалэн директорез Татьяна Денисова.

Нялтас вераса, Туймыйыл палъёсын 1990-тӥ аръёсы ик нылпиосты дышетскыны нуллон сярысь сюлмаськылӥз «Прогресс» хозяйство — со понна колхозысь автобус висъяллязы.

Гуртын капчи ӧвӧл школа автобуслы водитель шедьтыны. Солы туж бадӟым куронъёс пуктӥсько. Кылсярысь, водительлэн нылпиосты нуллон стажез 3 ар мед луоз. Кытысь сыӵе муртэ шедьтод? Сыӵе сюлмаськонэн 15 ар талэсь азьло школалэн директорез Татьяна Денисова вазиськиз гуртысь «Прогресс» хозяйстволэн тӧроезлы Виктор Лебедевлы. Озьы колхоз автобусэн ужась водитель 2 транспортэн ворттылӥз. Со сяна но «Прогресс» туж юрттӥськиз. Школа автобусэз возьыны шуныт гаражзэ дунтэк висъяз. Соин ик транспортэн сюлмаськонъёс уг луо: автобус ӵукна сюрес вылэ потыны уг курадӟы, нылпиос шуныт интыосы пуксё, гаражын ик машинаез тупатъяны-учкыны луонлыкъёс вань.

Водительлэн Пётр Петровлэн руль бергатон стажез 28 ар. Котькуд ӵукна со 7 часын гараже вуэ, автобуссэ заводе. Нуналаз Пётр Владимирович 78 иськем ортче. Нырысь кошке Удмурт Вишур гуртэ, татын сое 12 нылпи возьма ни. 2-тӥ рейсэн потэ Шубино но Сям-Какся гуртъёсы — эшшо 13 пиналэз школае вуттэ. Котькуд рейсын луыны кулэ нылпиосты чакласьёс. Та ласянь но сюлмаськонъёс уг кылдо, угось пиналъёсын ӵош Шубиноысь но Вишурысь дышетӥсьёс автобусэн ик школае лыкто.

— Кема изись нылпиосмы ӧвӧл. Соос дисциплинаез туж чаклало, дыраз вуо. Одӥг вадес нылпиосты ӧй нуллы вал, мукет водитель ужаз. Соку валай: ма, мӧзмисько ук та пиналъёслэсь! — пальпотэ Пётр Петров.

Урокъёс бырыса, нылпиос нош ик вордскем гуртъёсазы ширто. Зор-котэн ветлонэз, лымы коланэз соос табере уг тодо ни.

Кылем арын Алнаш ёрослэн йырыз Алексей Семенов ӵектэмъя районын кылдытӥзы Муниципал учреждениослы котыр ласянь юрттонъя центр. Табере транспортэн, водительёсын герӟаськем юанъёсты татын сэртто-пертчо.

— Али тросаз школаосын директор луо кышномуртъёс. Ми вылысь со быдӟа ужез басьтӥзы, техосмотрез ортчон, дунтэмгес бензин утчан понна сюлмаськоно ӧвӧл ни, — шумпотэмзэ вера директор Татьяна Семёновна.

Школа автобусъёс республикаямы вуо «Дышетон» нацпроектъя федерал бюджет чотын. Таяз арын ог 30 выль транспорт висъяськоз.

Елена Скворцова