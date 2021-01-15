Кин гыроз, пудо вордоз?

Кылем арын январь-ноябрь толэзьёсы гуртысь городэ кошкиз 7 сюрс 649 мурт. Туэ Гуртлэн арез улсын гуртъёсты ӝутон понна пӧртэм ужрадъёс чакламын. Кутоз-а со калыкез?

Миым деабре Яр ёросысь Биграгуртын усьтӥськиз клуб

Фото: udmurt.ru

Бушан

2015-тӥ арын гинэ гуртын ог 523 сюрс адями улэ вал, нош 2020-тӥ арлэн кутсконаз ог 508 сюрс кузя кылизы. Кытчы но малы пегӟо адямиос?

— Лыдпусъёс мылкыдэз арысь аре куашкато, — вера Удмуртстатысь статистикая ёзэн кивалтӥсь Людмила Сушкова. — 2019-тӥ арын, кылсярысь, 9 сюрс пала адямиос гуртысь кошкизы, городъёсы выжыяськизы. Райцентръёсы каръяськемъёссэ лыдэ басьтоно ке, оглом 14 сюрс кузя люкаськозы. Таос пӧлысь 9 сюрсэз — ужась калык. Нылкышноос дӥсьтысагес кошко. Маиз гуртын уг яра шуыса юалляськиськомы. Уноез ӝожтӥсько, нылпи садъёс уг тырмо шуыса. Нуналлы быдэ мукет гуртэ нылпиоссэс нуллыны дыр но, бензин но кулэ, пиналъёс но жадё. Собере, гуртын уж но тыро-пыдо ӧвӧл. Ваньзылэн хозяйствое кутскемзы уг поты. Кун программаосъя дышетӥсьёслы, эмчиослы, хозяйствоосысь специалистъёслы уксёен юрттэт сётӥське ке но, та но уг куты ни. Куд-огез, подъёмнойзэ кунлы берыктыса, мукет азе кошке, уж секыт шуыса. Калык дышемын али гань-ганьгес улыны. Тани кылем арын, коронавирусэн югдур секыт луэмен, нылпиё семьяослы пособиос висъяны ӧдъязы. Калыкез утён политикая но ужъя министерствоысь специалистъёс верамъя, туж тросэз нылкышноос биржае султӥзы со пособиез басьтон понна. Малы, пе, ми 18 сюрс манет тыр ужаны кулэ, кун ог 12 сюрс манет так сётэ ке. Озьы доразы пукисьёс йылӥзы.

Гуртысь кошкыны котькудӥзлэн аслаз мугез. Людмила Сушкова пусъемъя, котькуд 5-тӥез мукет азьын аслыз юрт басьтэ, котькуд 13-тӥез аслыз йӧнгес уж шедьтэ. Дышетскыны пыремъёс но лачак. Зэм, вань та лыдпусъёс пропиская гинэ лыдэ басьтэмын. Нош регистрацитэк городын улӥсьёс кӧня — нокин вераны уг тоды.

— Кылем арын кошкисьёслэн лыдзы эшшо но тросгес луысал на, вылды. Но коронавирус адямиосты дугдытӥз. Городын висисез лачак, аслам юртам, шыпыт гуртын ик уло, шуизы уноез. Но гуртъёсты бушамлэсь уд дугдыты ни, — шуэ Людмила Яковлевна.

Ӝутон

Гуртэ улыны выжисьёс но вань. Кылсярысь, 2020-тӥ арын январь-ноябрь толэзьёсы городъёсысь 6 сюрс 478 мурт ёросъёсы выжы лэзизы. Таослэсь мылкыдзэс 2,7 процентъем капчиятэм ипотека но ӝутӥз. Сое угось гуртысь юрт басьтыны ӵапак миым сётъяны кутскизы.

— Шаерысьтымы 1 сюрс 816 семья капчиятэм ипотека басьтыны быгатӥз, — шуэ гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. — Программа ужаны кутскыку, оскиськомы вал, уногес мурт пӧртэм ёросъёсысь коркаос шоры учкылоз шуыса. Но улон возьматӥз: бадӟым люкетэз Дэри ёросэ юрт басьтӥзы. Ижын улӥсьёслы ик та район дачаос возён инты кадь: ужа городын, шутэтскы гуртын. Но мар кароно, калыклэн гуртын ужамез, улэмез, нылпи вордэмез мед потоз шуыса? Адямиослэсь асваланзэс кызьы ке воштоно. Шулдыръяськон, мугорез кыдатон интыос лэсьтон бордын гинэ ужпум ӧвӧл. Ӟеч уждун но хозяйствоосы егитъёсты уг кыскы ни. Зэм, шаерысьтымы юн предприятиосы вожмаськыса кадь курисько. Кылсярысь, Вотка ёросысь «Пихтовка» хозяйствоын пудо эмъясьёслэн шоро-куспо уждунзы ог 58 сюрс манет, трактористъёссы 47 сюрс манет басьто. Валамон ни, татысь соос кошкыны уз дыртэ.





Кыӵе луыны кулэ туала куронъёслы тупась гурт? Уноез урод сюрес, Интернет но связь вылэ ӝожтӥсько. Ольга Абрамова пусъемъя, ваньмыз та санэ басьтэмын луоз. Соин ик туэ чакламын 60 гуртэ связь но Интернет пыртыны. Тупатъямын луозы 154 иськем сюресъёс, кыскемын 15 иськем ву но 35 иськем газ гумыос. Чакламын пуктыны 607 соцобъектъёс: нылпи садъёс, школаос, спортзалъёс.

Фермер луыны дышетонъя школаос радъямын. Тросэз киужен, пуэн выро. Таӵеослы радъямын луоз социальной проектъёсъя школа. Отын ик дышетозы интыысь кичӧлтонъёсты улонэ пыӵатыны, гуртъёслэсь туссэс воштыны.

Кытын кыӵе воштӥськонъёс луозы, мар лэсьтэмын ни, чакланы луоз Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоен кылдытэм godsela.ru сайт пыр. Татын ик котькудӥз гуртъёсты ӝутонъя малпанъёссэ-ӵектонъёссэ вераны быгатэ.

Елена Сараматова