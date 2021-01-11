Калыкез 5 кылын дышетӥз

1939-тӥ арын май толэзе Башкортостанысь 10 дышетӥсьёсты Ленин орденэн пусйизы нылпиосыз дышетон удысын азинлыко ужамзы, гуртлэн улоназ мыло-кыдо пыриськемзы понна. 8-тӥ июне Москваын СССР-ысь Вылӥ Кенешлэн президиумезлэн тӧроез Михаил Калинин дышетӥсьёслы орденъёс сётъяз. Пӧлазы вал Балтач шор ёзо школаысь дышетӥсь Павел Архипович Архипов.

Балтачысь школаын улонэзлэн берло нуналъёсозяз ужаз

Ленин орденэн пусъем П. Архипов дышетӥсь.

Егит мичуринец

Павел Архипов вордӥсь­кемын 1886-тӥ арын Башкортостанысь туала Илиш районысь Князь-Елга нимо удмурт гуртын. Архиповъёслэн семьязы куанер улӥз. Крестьян семьяын вордӥськем пияш пӧртэм ужъёслы дышыса будӥз, мӧйыослэсь но анай-атайёсызлэсь кылзӥськись, юн сямо луиз. Павел пичи дырысеныз чаклаз: тросэзлэн гуртысь адямиослэн дышетскемзы ӧвӧл, соин ик калык пӧлын умой-умой югдытон уж нуоно.

4 классэз йылпумъямез бере Павкаез Уфа губерниысь Бирск городысь дышетӥсьёсыз дасянъя училищее дышетскыны келяло (Архиповъёслэн семьязылы коньдонэн юрттӥз гурт кенеш). Эксэй вакытэ пор но удмурт дышетӥсьёсыз Бирскын гинэ дасяло вал. Училищеез йылпумъямъёс пӧлысь тодмо адямиос луизы пор Павел Глезденёв, коми-пермяк Игнатий Мошегов, удмурт Михаил Можгин.

Бирскын Павел Архипов 4 ар дышетскиз. Училищеысь пиналъёс гужем но асьсэ гуртъёсазы ӧз бертылэ, школалэн питомниказ ужаллязы. Школаын дышетскыкуз, пияшез бакча емышъёс будэтыны, улмопу борды пушъет бурмытыны, кор умортолэсь куштӥськыса, рамаен умортоосын муш вордыны дышето.

Тодон-валан басьтыса, 1903-тӥ арын Павел Архипов Бурай вӧзысь Пельга удмурт гуртын дышетӥсь луыса ужаны кутске. Татын ик бакчаяз пӧртэм емышо куакъёс, кубиста, кешыр, каун, арбуз будэтылӥз, турлы опытъёс ортчытъялляз. Егит дышетӥсь калыкез дышетэ тодмотэм культураосыз будэтыны, суевериосын нюръяське, научной книгаосты лыдӟе, гуртысь крестьянъёсты югдытэ. Куд-ог адямиослы солэн таӵе выремез уг кельшы, со вылэ чагиськонъёс гожъяло. Павел шеде «политика ласянь осконтэм адямиослэн» списоказы. Школаын «инмар законэз» дышетымтэез понна сое зӥбыны кутско, гурт калыклэн собраниосаз пыриськыны уг лэзё. Властьёс улон интыяз тӥнтуос (обыскъёс) ортчытъяло.

Лумбыт школаын

Уфа губерниысь Архиповлэн вордскем Князь-Елгаысь но артысь Вотский Менеуз гуртысь (таяз гуртын будӥз Герман Павлович Макаров — Удмурт пединститутлэсь нырысетӥ юртсэ лэсьтытӥсь) удмуртъёс черке пыртэмын ни вал. Та 2 гуртъёсысь удмуртъёс язычник удмуртъёсын уг кузпалъясько, крещёной нылъёсыз утчало. Тросэз воргоронъёс улонзэс ӟуч нылъёсын герӟало. Пельгаысь удмурт дышетӥсь Павел Архипов но кузпалъяськиз Братовщина (Сельса) гуртысь 16 аресъем ӟуч нылын Александраен.

Кузпалъёс куанер улӥзы. Крестьянъёслэсь пичи гинэ музъемзэс арендае басьтыса, отын картошка но бакча емышъёс будэто вал. Улӥзы кот но салкым подвалын. Таӵе секыт улонлэсь тросэз пиналъёссы куло: 21 пӧлысь 6-ез гинэ быдэ вуо.

Павел Архипов Февраль, собере Октябрь революциосыз шумпотыса пумита, соку ик общественной уже мыло-кыдо пыриськыны кутске. Сое быръё калыкез югдытон но социалистической культураез ӝутон бордын тыршисьёслэн профсоюзазы.

1918-тӥ-1927-тӥ аръёсы Павел Архипов, дышетӥсь луэм сяна, потребительёслэн но кредит басьтӥсьёслэн обществоосазы бухгалтерлэсь ужзэ быдэсъя. 1926-тӥ арын дышетӥсез Каймашабаш (Шыр) гуртысь 2 классъем школае ужаны кӧчыро (ысто). Та школа усьтэмын вал 1906-тӥ арын 2 классъем министерской училище нимын. (Татын ужаз дышетӥсь но югдытӥсь Максим Прокопьев; школа 2 этажо типовой юрт вал, 1940-тӥ арын школалэсь юртсэ Ямады бигер гуртэ вайизы. — Риф Насибуллин).

1927-тӥ арын Бирск кантонысь (ёрос) калыкез дышетонъя отдел, бакча емышъёс будэтон удысын усто ужамзэ лыдэ басьтыса, Павел Архиповез келя Татышлые гуртысь школае егитъёсты биологилы но гурт удыслы дышетыны. Татын со ӟуч кыллы но дышетэ.

Со сяна, «Дунай» колхозэз кылдытонэ пыриське, ревизионной комиссилэн председателез луыса ужа.

1943-тӥ-1944-тӥ аръёсы Павел Архипович школалэн директорез вал. Война дыръя Башкортостанэ вайылӥзы тушмонэн басьтэм музъемъёсысь нылпиосты. Гуртазы вуэм пиналъёсты интыян, сюдон сярысь сюлмаськиз Павел Архипов. Директорын ужакуз, лумбыт дырзэ школаын ортчытэ, нылпиос котырын берга вал.

1948-тӥ арозь — улонэзлэн берло нуналъёсозяз — Павел Архипович Балтачын ужа, химилы но биологилы дышетэ. Соиз син азе усьымон: 1938-тӥ арын, дышетӥсьёслы аттестация ортчытыку, солы, гуртысь улӥ ёзо школаосын гинэ дышетыны свидетельство сётэм адямилы, шор ёзо школаосын но дышетыны оско. Талы туж ик паймыны но кулэ ӧвӧл, дыр, малы ке шуоно Павел Архипов аслэсьтыз тодон-валанзэ вис карытэк будэтӥз, трос лыдӟиськиз. Солэн личной библиотекаез туж узыр вылэм, биологилы, агрономилы сӥзем книгаосыз трос вылӥллям. Ӟеч тодӥз Павел Архипович дышетон методикаез но. Тӥни соин ик со ас ужаз вылӥ азинсконъёс басьтӥз.

Кусып возиз Лев Толстоен

Котыр гуртъёсын Павел Архипов тодмо луэ усто мичуринец луэменыз. Школалэсь но калыклэсь бакчаоссэс со опытно-показательной участокъёслы пӧрмытъяз. Отын будӥзы арбузлэн, каунлэн, помидорлэн, кубисталэн турлы сортъёссы. Адямиосыз шумпоттылӥзы сутэр, крыжовник, эмезь, узы-боры.

Павел но Александра кузпалъёслэн нылпиоссы но дышетон ужез но гурт удысэз яратӥсь адямиос луизы. Таисия нылзы гурт удысъя институтэз йылпумъяз, Балтач районын ужаз. Алексей пизы Урал университетлэсь историко-географической факультетсэ йылпумъяз. Шко­лаын ужаз, Быдӟым оже ветлӥз.

Павел Архиповез калык мур гажам, ёросысь кенеше депутатэ бырйылэм. Мукетъёслэсь со висъяськылэм ӟуч но дуннеысь классической литератураез умой тодэменыз. Лев Толстой писателен гожтэт пыр кусып возем. Немец но француз кылъёсыз тодэм, нош удмурт, пор, ӟуч, бигер, башкир кылъёсын каньылэн вераськылэм. Латынь но ӟуч алфавитэн книгаос потытозь, бигер но башкир (башкырт) пиналъёсыз араб букваосын гожъяськыны дышетэм. Пичиысен со тунсыкъяськем музыкаен, тужгес но яратэм калык гуръёсыз, усто кырӟа, скрипкаен но мукет музыкальной инструментъёсын шудэ вылэм. Нылпиослы но крезьгурез яратон мылкыд пыӵатэм.

Калыкез дышетонлы вань даурзэ сӥзем адямиез дышетскисьёсыз тау карон мылкыдын кема аръёс ӵоже буре вайылӥзы. Балтачысь шор ёзо школаез йылпумъям Г. Закиров, Уфаысь мувӧйя но техникая кун университетысь доцент, кылсярысь, тазьы тодаз вае: «Павел Архипович нылпиосыз дышетӥз гажаса, бадӟымесь куронъёс пуктылыса, ноку ӧз йыркуръяськылы. Урокын валэктэмзэ кылзэм потэ вал. Шаян пиосыз серем пыр ас бордаз кыскылӥз. Асьме инкуазьмес мур гажан мылкыд пыӵатылӥз».

Самой сыӵе адями луэмез понна ми сое ӟеч мылкыдын буре вайиськомы.

Алексей КОНДРАТЬЕВ, Уфаысь мувӧйя но техникая университетысь профессор.

Удмурт кылэ берыктӥз УдГУ-ысь профессор Риф НАСИБУЛЛИН