Йӧлмес Америкаын юо
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Маин гуртоос ушъяськыны быгато 2020-тӥ ар понна, нош мар ӧз удалты? Мар бордын гижысь-пиньысь ужано туэ? Йылпумъянъёс лэсьтӥз гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга АБРАМОВА.
Кылем арын январь-октябрь толэзьёсы гурт удысын ужасьёслэн шоро-куспо уждунзы ог 29 сюрс манет люкаськиз. 2019-тӥ арен ӵошатыса, со 11 процентлы уногес. Но кадръёслы ёрмон хозяйствоослы гань-гань ужаны уг сёты.
— Гурт предприятиосын туннэ уг тырмо пудо эмъясьёс, скал кыскисьёс, трактористъёс. Уждун ваньмаз хозяйствоосын огкадь ушъяськымон ӧвӧл ке но, ӵапак та специалистъёслэн шоро-куспо уждунзы тужгес бадӟым. Кылсярысь, пудо эмъясьёс 26 сюрсысен 58 сюрс манетозь уждун басьто, дояркаослы ог 48 сюрс манетозь тыро, механизаторъёслы — 52 сюрс манетозь, — шуэ Ольга Абрамова.
Шоро-куспо уждун туннэ тужгес бадӟым Вавож ёросын — 37 сюрс манет. 2-тӥ интыын Кияса ёрос — 33 сюрс манет, 3-тӥ интыын Дэри ёрос — 30 сюрс манет. Шоро-куспо уждунэз пумен будэтоно. Со сяна, гуртын чакламын 1 сюрс 900 ужан инты кылдытыны. Со понна 70 бадӟымесь проектъёс быдэсъяськозы.
— Кылем арын шаерамы выль 58 площадкаосын производство усьтӥськиз. Тужгес трос фермаос (6-8) ӝутэмын-выльдэмын Пичи Пурга но Ува ёросъёсын. Пуктӥськонлы тужгес трос коньдон кисьтэ Кияса ёросысь Тӥгырмен гуртысь «Дубровское» экоферма. Со Россиысь вань предприятиос пӧлысь огназ басьтыны быгатӥз Европаын сямен ужанъя сертификат, — вера О. Абрамова.
Бадӟым хозяйствоос сяна, миым ӟеч ужазы фермеръёс но. 96 муртлы азинскыны 377 миллион манет грант висъямын вал. Производствозэс йылтыса, соос быгатӥзы 202 муртлы уж кылдытыны.
Кунгож сьӧры асьсэ вузэнызы потыны малпась предприятиос куспын но конкурс ялэмын вал. Экспортлы ужан вылысь площадкаоссэс выльдыны 4 грант люкылэмын. Йӧл, курег но курка сӥль, курегпуз, парсь сӥль, рапс вӧй но мукет вузэн табере потыны быгатомы Китае, Вьетнаме, Арабской Эмиратъёсы, США-е, Швейцарие. «КОМОС ГРУПП» огазеяськон йӧлзэ Америкае келяз ни. Та компания, миым сярысь, туэ 30 процентлы уногес продукцизэ кунгож сьӧры келяны ӧдъя.
Миым гуртъёсты котыр ласянь азинтон кун программая висъяськиз 1 миллиард 680 миллион манет. Ольга Абрамова пусъемъя, 551 гуртысь 450 сюрс улӥсьёс тае шӧдӥзы: усьтӥськизы спортъя, культурая, дышетсконъя, тазалыкез эмъянъя но мукет объектъёс. Туэ гуртъёсысь инфраструктураез выльдыны эшшо сомында ик уксё чакламын. 607 выль объектъёс пуктэмын луозы.
Ыштонъёстэк но ӧй вал. Алнаш ёрос йӧзорен сэрен данак урожайзэ ыштӥз. Министр пусъемъя, бадӟым янгышмы — ум быгатӥське азьланьзэ малпаса-чакласа ужаны. Кылсярысь, вань кизёно бусыос пӧлысь 3,1 сюрс гектарез гинэ страховать каремын, со 0,35 процентэз луэ. Озьы Юкаменск, Дэри но Пичи Пурга ёросъёсысь предприятиос гинэ сюлмаськизы вуоно урожайзы пумысен. Мукетъёсыз страховой компаниосын герӟаськыны уг дырто. Мугез валамон: урожайзы быре ке но, хозяйствоос ӵемысь компенсация басьтыны уг быгато.
Шаерамы кылдытэмын 1 миллион гектар гыроно-кизёно бусыослэн электронной картазы. Отын пусъемын музъемлэн ӟечлыкез но. Но картая ужаны хозяйствоос уг дырто — асьсэ тодэмзыя кыштыр бергало. Нош со картая азьланяз пуктӥськонэз но, бусыосты паськытатонэз но чакланы луэ, шуэ министр.
Гуртоослы юртъерзэс но хозяйствозэс возьыны каньылгес луоз. Кун Кенешын дасяны кутскизы подсобной хозяйствоосты азинтонъя законлэсь проектсэ.
Азьвыл аръёсы частникъёслы скал вордэмзы понна Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство коньдон висъялляз. Выплатаос бадӟымесь ӧй вал. Но пудо сиён басьтыны со туж интыяз луылӥз. Таин валче куд-огез дӥсьтыса ик 2-3 скал но вордылӥзы. Отӥяз, гуртын пудоослэн лыдзы кулэсмемен, юрттэтлэн толыкез сокем ик бадӟым ӧвӧл шуыса, уксё висъямысь дугдӥзы.
Али гуртоослэн азбаръёсазы 12 сюрс 931 скал лыдъяське, кылем арын сярысь, со 1 сюрс йырлы кулэс. Уллё арлы быдэ кулэсме. Гуртоослэсь пудо вордыны мылкыдзэс ӝутон вылысь но депутатъёс огкылэ вуизы: подсобной хозяйство возисьёслы юрттонъя закон кулэ. Соин ик Кун Кенешысь Гурт удысъя, музъем кусыпъёсъя, инкуазь узырлыкъёсты но инкуазез утёнъя ялан ужась комиссия гуртъёсты ӝутонъя, ёросъёсын ужбергатонэз азинтонъя законлэсь проектсэ дасян борды басьтӥськиз. Озьы ик пудоосты утён, тазалыксэс эскерон но законэн юнматэмын луозы.
Туннэ гуртоос дась пудо вордыны. Фермеръёс шоры учкыса но, тросэзлэн подсобной хозяйствозэс бадӟыматэмзы потэ. Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерство но начар улӥсьёслэсь хозяйствозэс ӝутыны уксёен юрттыны дась. Огез гинэ гуртоосты сюлмаськытэ: пудо я емыш будэтом, но кытчы вузаны шедьтомы-а? Депутатъёс заготпунктъёс кылдытонэз законэн рос-прос юнматозы. Али райпо магазинъёсы гуртоослэсь сиён-юонзэс мыло-кыдо куто. Азьланяз мукет пунктъёс но кылдыны кулэ.
Туэ, Гуртлэн араз, закон ужаны кутскиз ке, частникъёслы со бадӟым юрттэт луоз.
Елена Сараматова
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