Итӥськелэ!
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Кылем ар возьматӥз, газетмес лыдӟисьёс фотоаппаратэн эшъясько, улонысьтызы учыръёсты, инкуазез туспуктэмъёсы кельтыны сюлмасько шуыса. Сыӵеос понна выль конкурс — «Удмурт тол».
Тол куазьлэсь аспӧртэм луэмзэ, кезьыт-лыз чеберзэ возьматӥсь фотографиостэс витиськомы «Паймытӥсь тол» номинацие, нискыланэн, шудон-серектонэн герӟаськемъёссэ —
«Шутэтскытӥсь тол» номинацие, уж сярысьёссэ — «Пӧсятӥсь тол» номинацие.
Туспуктэмъёстэс ыстоно электрон адресамы яке вотэс бамъёсамы, бордазы гожтоно номинацизэс, авторлэсь нимзэ-тулзэ, кытын улэмзэ. Фотодылы ним малпады ке — бадӟым тау.
Конкурс кыстӥськоз 1-тӥ мартозь. Вормисьлы — пичияк кузьым. Юалляськыны телефон — 8 (3412) 73-33-46.
«Шутэтскытӥсь тол» номинация. Иж тымет вылын. Максим Егоров, Ижкар.
УД
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