Ижысь шор площадьын огыр-бугыр вал

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 31 января, 2021 13:20
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Отчы чакламтэ митинге трос калык люкаськылӥз. Тае ивортӥз Тӧролэн ноПравительстволэн пресс-службаез.

Люкаськемъёсты кышкыт учыръёслэсь утён понна Правительстволэн юртэз котыре трос полицейскойёс кыскемын вал. Куд-огзэ асьсэдыз аляк возисьёсты югдурез утисьёс ӝегатӥзы.

Акция законэз тӥясь шуыса но калыкез доразы бертыны курыса, вазиськонъёс громкоговоритель пыр чузъяськизы.

Ӝегатэмын ни мукет улосысь вуэм группа, со юромо асьме шаере лыктэм Ижкарысь калыкез бугыртон понна.

Кӧня ке дыр ортчыса, митинг йылпумъяськиз. Люкаськем калык дораз бертӥз.

Фото: susanin.news.ru

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 31 января, 2021 13:20
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