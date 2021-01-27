Ижысь Семён Бухарин нырысетӥ каналлэн «Я почти знаменит» шоуаз вуылӥз

Ижысь «суредаськись дворник» Семён Бухарин Удмуртиын гинэ ӧвӧл, быдэс Россиын тодмо. Лымы вылын лопатаен сурадаськись удмурт воргорон алигес ворекъяз Нырысетӥ каналлэн «Я почти знаменит» шоуаз.

С. Бухарин

Та проектын адямиос быгатонлыкъёссэс возьмато: кин ходулиен эктэ, кин табанен жонглировать каре, кин мудрон велосипедъёсыныз мактаське… Ваньзы валтӥсь приз — 3 миллион манет — понна нюръясько.

59 аресъем удмурт воргорон учкисьёсты аспӧртэм искусствоеныз паймытӥз. Сцена вылэ Семён Викторович сьӧд пальтоен, кузь шарфен потӥз — зэмос художниклы тупа. Воргорон шуэ: аслэсьтым формаме ик дӥсясал, но шоуэз радъясьёс сьӧд-сьӧд дӥсязы. Но изьыез дышем сямен куасаллямын, йыр бераз гинэ возиське. Изьыме тазьы поно шуи но, пумит ӧз луэ, вера С. Бухарин.

М. Таривердиевлэн «Снег над Ленинградом» крезьгурез чузъяськем улсын С. Бухарин сцена вылын лопатаеныз суредаз писпу дорын сылӥсь Александр Пушкин кылбурчиез но солэсь кышнозэ Наталья Гончароваез. Жюриын пукись фигурист Алексей Ягудин, со шоры учкыса, мылкыдзэ ӧз ваты — синвуосыз ик быльыразы. А. Ягудин Семён Бухарин понна куаразэ сётӥз, бордаз итӥськиз балетысь артист Николай Цискаридзэ. Жюриысь 3-тӥ мурт — Жанна Бадоева журналистка — малпаськонэ усиз: куаразэ сётоно-а, ӧвӧл-а… Финалэ потон понна пыриськисьлы 3 кура люкано вал уга. Но нылкышно кема малпаськыны ик ӧз вуы — Алексей Ягудин султӥз но «зарни кнопкаез» зӥбиз. Сое котькудӥз жюри быдэс проект ӵоже огпол гинэ зӥбыны быгатэ, пыриськисез финалэ поттыса. А. Ягудин валэктӥз: сюлэмез позыртӥсь учыръёс улонын туж шер луыло. Озьы удмурт воргорон проектлэн финалаз шедиз.

Жюриослы тау карыса, С. Бухарин лопатаен сяська суредаз на. Финалэ потэм воргоронэз ӟечкылазы Дэри ёросысь «Италмас» лицейысь ӵош ужась эшъёсыз — соос съёмкаосты онлайн амалэн учкизы. Соос ик бурдъяллям С. Бухаринэз Москвае мыныны.

С. Бухарин

— Кылем арын Москваысь жингыртӥзы, ойдолэ лыктэ, проектамы пыриське, пе, — вера С. Бухарин. — Лицейлэн директорез но шуиз: ветлы, адямиосты адӟод, астэ но возьматод, ужен гинэ улоно ӧвӧл. Озьы монэ «уллязы». Москвае 24-тӥ декабре вуи, 29-тӥ числоозь монэ съёмкаосын курадӟытӥзы. Ма, аслым но тунсыко вал. Жюриысь тодмо адямиосын тодматски. Соос лякыт верасько. Озьы ке но сцена вылэ потыкум, пыдъёсы зурказы, ньылонам маке кугӟаз кадь…

Шугъяськемзэ воргорон пушказ возиз, учкисьёслы ӧз возьматы. «Зарни кнопка» зӥбемзылы но ортчыт уг шумпоты — 40 арескам лӧптысал, но ӝоген 60 луоз ини, шуэ. Шумпотонэз солэн мукет:

— Синкыли потытозь ик, шумпотӥсько но вожъяськисько асьсэлэсь ужзэс ӟеч быдэсъясь, сюлэмзэс поныса ужась адямиослы, соосты телевизор пыр ӵем уг ке но возьматъяло, — шуэ Семён Викторович.

Москваысь берытскем воргоронэз шумпотыса пумитазы «Италмасысь» пиналъёс. Соос Семён Бухаринлы кужым сёто. Нош кужым кулэ луоз — феврале нош ик Москвае мыноно, финалэ пыриськоно. Шоу дыръя жюри быгатӥсь воргоронэз Москвае улыны чортӥзы. Но оскиськом — «суредаськись дворник» Удмуртиысь азбаръёсты ик чеберъялоз.

Анастасия Шумилова