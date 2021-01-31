Ижысь Г. Кулакова нимо спорткомплексын 1-тӥез Межконфессиональной спартакиадалэн куасэн бызьылонъя ӵошатсконэз ортчиз
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Ужрадэ пыриськисьёслы капчи сюрес сӥзизы Тӧролэн но Правительстволэн администрациенызы кивалтӥсь Сергей Смирнов, Кун Кенешысь мугор ёзвиосты кыдатон, спорт, егитъёсын ужан ужпумъя комиссиен кивалтӥсь Иван Черезов, олимпийской чемпионка Тамара Тихонова, Ижевской но Удмуртской митрополит отец Викторин но мукетъёсыз.
Та вакытэ шаерамы 5 конфессия, спортэн эшъяськон соосты огазеяз. Куасэн бызьылонэ пӧртэм ёросъёсысь, пӧртэм выжы калыкъёс пыриськизы, 14-сен 64 аресозь оглом 500-лэсь трос калык ӵошатскиз.
Межконфессиональной спартакиада август пумын йылпумъяськоз. Азьланяз луоз на шашкиен но ӝӧк выл теннисэн шудон, пыдын бызьылон, скандинав амалъя вамышъян.
Валентина Емельянова
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