Ижкарын Тик-Ток блогеръёсты дышетонъя проект усьтӥськиз
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Ужрад вуоно блогеръёсты будэтонт понна чакламын. Отчы пыриськыны ӧтё 13 – 17 аресъем егитъёсты.
Соосты ӟеч но пуштросо видео ужъёс лэсьтыны, ӟеч текст гожтыны дышетозы та удысысь специалистъёс. Егитъёс тодозы соцсетьёсын ужан амалъёсты, кызьы пӧртэм проектъёсын пыриськыны но вормыны.
Проект улсын кӧня ке занятие радъяськозы. Чакламын тодмо адямиосын – кивалтӥсьёсын, кырӟасьёсын, политикъёсын — пумиськонъёс.
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