Закон нунал ӵоже гинэ уг кылды

Та нуналъёсы Кун Думаысь депутат Алексей ЗАГРЕБИН «Удмурт дунне» газетлэн редакцияз вуылӥз. Вераськон мынӥз Удмуртилэн ӵектэмезъя Россиын кутэм законъёс но депутатлэн огъя ужез сярысь.

Премьер-министр М. Мишустин Е. Загребин депутатэз пусйиз

Россиысь Правительстволэн Таукаронэныз.

Туспуктэм басьтэмын Алексей Загребинлэн архивысьтыз



— Алексей Егорович, Россиысь Кун Думалэн депутатэз луэмды азьын тӥляд политикаын опытты воксё ӧй вал. Кызьы, мар бордысен кутскиды?

— Быръёнъёс азьын но быръёнъёс бере улон туж юн висъяське. Быръёнъёсы пыриськон азьын мынам политикаын опытэ воксё ӧй вал. 10 ар ӵоже мон кивалтӥ Историяя, кылъя но литературая Удмурт институтэн, выри общественной ужен, Правительство бордысь пӧртэм комиссиосы пырылӥ. Тодосчиосын экспедициос радъякумы, ми кусып возьылӥм ёрос администрациосын, колхоз тӧроосын. Но одӥгез ужпум, куке тросгес ужаськод интеллигенциен, кивалтӥсьёсын, мукетыз, куке мынӥськод фермае яке заводэ.

Калыклы сокем ик тунсыко ӧвӧл наукаен герӟаськем ужпумъёс, соосты сюлмаськытэ, мар лэсьтӥське гуртазы, ёросазы. Гуртъёсы потаку, пӧртэм коллективъёсын пумиськылыса, куддыръя вӧсез но бӧрдонэз адӟиськод. Калыкен ужаны капчи ӧвӧл. Куддыръя юрттыны нокызьы уд быгатӥськы, коть вуз… Кун Думаысь депутатъёслэн ӧвӧл кыӵе ке фондъёссы, соос юртто асьсэ уждунысьтызы висъям коньдонэн. Кыӵе ке ужпумез тупатон понна ӵем гинэ запросъёс келяно луэ Прокуратурае, Следствиея комитетэ. Куддыръя бумагаос пӧлысь адямиез уг адӟо, но югдурез эскериськод ке, сое тупатыны луэ. «Номырин юрттыны ум быгатӥське, ӟеч луэ!» интые «Ӟечбуресь! Ойдолэ тыршом юрттыны…» шуэм кадь.

Мон 30 ар ӵоже телефон номерме уг воштӥськы. Отчы ваньмыз жингыръяло, бырйисьёс но.

— Кун Думаын тӥ ужаськоды дышетонъя комитетын. Малы сое бырйиды?

— Сюрес бырйыкуз, адями котьку но аслаз татчыозь люкам быгатонъёсыз, тодонъёсыз вылэ пыкиське. Кыӵе удысэ мыноно, кытын мон элькунмылы тросгес пайда вайыны быгато? Дышетонъя но наукая комитет — одӥгез валтӥсез. Но та комитетэ 100-лэсь трос депутат куриське, 20-зэ гинэ быръё.

Комитетэ быръем 20 адями пӧлы мон но шеди. Комитетамы туж кужмо депутатъёс — азьвыл вице-премьеръёс, зампредъёс, вице-губернаторъёс, министръёс…

— Кун Думаын наукаен герӟаськем депутатъёс сокем трос ӧвӧл. Соин, дыр, тӥледлы оскизы пӧртэм кунъёсын дышетон но наука ласянь кусып возёнэз. Макем кулэ луэ кунмылы та ӧр?

— Арлы быдэ кунгож сьӧрысь дасо сюрс студентъёс, аспирантъёс Россие дышетскыны лыкто, сомындаез ик кунгож сьӧры кошко. Со туж кулэ уж. Асьме дорын дышетскем адямиос Россилэн эшъёсыз луо, соос дуннее вӧлмыто асьме кунмы сярысь тодон-валанъёсты. Угось, жаляса верано, дуннеын (асьмелэн кунамы но) егитъёс малы ке малпало, вань ӟечез кытын ке Америкаын лэсьтэмын, Россиын ӧвӧл. Шуом, космос — со Сергей Королёв но Юрий Гагарин ӧвӧл ни, со Америкаысь Илон Маск… Та туж ӟеч шӧдӥське компьютер шудонъёс пыр но. Асьмеос ваньмы потребительёслы пӧрмиськом. Маке выльзэ кылдытӥсьёс, изобретательёс интые — дасьсэ кутӥсьёс… Егитъёслы возьматоно, со озьы ӧвӧл шуыса.

Берло ар ӵоже гинэ Кун Думаын кутэмын дышетонъя 10 пӧртэм законопроектъёс. Соосъя кунсьӧрысь Россиын, Удмуртиын дышетскись студентъёслэн лыдзы трос поллы йылӥз. Милям партнёръёсмы — Кунсьӧр ужъёсъя министерство, Россотрудничество агентство. Пӧртэм кунъёсын кенешиськом, кӧня студентъёссэс дорамы дышетскыны ыстозы но кӧнязэ кутыны быгатом. Посолъёсын, кунсьӧрысь валтӥсь вузъёслэн ректоръёсынызы пумиськылоно луэ. Вань сыӵе федерал проект — дышетонъя экспорт. Соя Россиысь 50 вузъёс ужало. Та вузъёсын кунсьӧр студентъёс дышетско.

Кун Думаын кыл кутӥсько на Венгриысь парламентарийёсын кусып возён понна. 2018-тӥ арын Венгрие официальной визит радъямы. Мон Россиысь делегациен кивалтӥ. Венгриысь валтӥсь политикъёсын пумиськылӥм, Парламентлэн тӧроеныз, министръёсын. Та пумиськонъёс дыръя экономикаен но герӟаськем трос ужпумъёс ӝутэмын вал, Венгриын выль атомной станциос пуктон ласянь но кенешемын. Фин-угор кусыпъёсы мыным туж юртто, угось фин-угор кунъёсысь политикъёсты, кивалтӥсьёсты мон азьвыл ик тодӥсько ни вал.

— Нош законъёс бордын кызьы ужады?

— Кун Думае интыосысь вуись вань ӵектосъёс но нырысь ик аспӧртэм сӥс пыр пото. Угось соос туж трос. Ваньзэ чакланы, дасяны кулэ. Луоз, конечно, сюрс пала законъёсты но дыртыса кутыны, но, юристъёс, практикъёс эскерытэк, соос уз ужалэ яке умойтэме вуттозы. Пӧртэм комиссиосын, экспертъёсын пумиськылонъёсын со дэмланъёсты чаклано луэ на. Соин ик семьяе Иже ик улыны кылиз шуыса, одӥг ласянь, умой. Угось, ӵукна кошкыса, мон бертӥсько 8-9 часын ӝыт. Но бертыса но, уж уг быры на. Куке быдэс йырын уже выйиськод, соку пайдаёгес но тросгес лэсьтыса вуттӥськод.

— Кыӵе кутэм законъёс понна сюлэмды шумпотэ?

— Нырысь ик, кышкыт учыръёсын ышем-бырем документъёсты дунтэк лэсьтон сярысь закон понна. Мар бордысен ваньмыз кутскиз? 2017-тӥ арын Ижысь Удмуртской ульчаын юрт пуштӥз. Тросэз ваньбурзэс гинэ ӧвӧл, документъёссэс ыштӥзы. Паспорт гинэ но ыше ке, кӧня дыр но кужым кулэ выльысь лэсьтон понна. Тае малпаса, интыысь депутатъёс дэмланэн потӥзы: пӧртэм шуэрес учыръёсы документъёс ышо ке, соосты выльысь лэсьтыны дунтэк мед луоз.

Мукетыз закон — аспирантура сярысь. Со бордын мон 3 ар ӵоже ужай. Зэмзэ вераса, дышетон удысын со быдэс революция. Табере валтӥсез аспирантураын дышетскон, лекциосты кылзон ӧвӧл, валтӥсез — диссертациез утён. Одно ик луоз предзащита, со пыр потэмез бере гинэ вуоно тодосчи экзаменъёсы, защитае лэземын луоз.

Ӵапак та но мукет законъёс бордын ужаме понна та нуналъёсы монэ дунъяз Россиысь Правительстволэн Тӧроез Михаил Мишустин, пусйиз Правительстволэн Таукаронэныз. Кун Думаысь та ӧтчамын 450 адями пӧлысь 20-ез гинэ сыӵе дунъет басьтӥз.

Эшшо пусйысал студентъёслэн практиказы сярысь закон бордын ужамме. Таиз пумысен туж трос вераськыны луоз. Дышетонын Болонской система вылэ выжеммы бере ми специалистъёсты дасямысь дугдӥмы. Бакалавр — со специалист ӧвӧл. Дышетӥсь сямен но вераны быгатӥсько. Университетын лыдӟоно курсэ 35 часлы чакламын, нош азьвыл со 72 час ӵоже сётӥське вал. Тросэз преподавательёс али, 2-3 курс интые, 12 пӧртэм курсъёсъя дышетоно луо. Но 12 удысъя специалист-профессионал луыны луэ шат? Со вылтӥз ортчем гинэ ук. Ӟеч специалист будэтэмед потэ ке, тон солы аслэсьтыд предметтэ, вань сюлэмдэ поныса, валэктыны кулэ. Студентэз уйин но сайкаты, вераны мед быгатоз. Практикалы но тырмыт дыр висъяно. Сотэк егит специалист ваньмызлы дышетсконо луэ ни ужакуз. Нош туала вакытэ нырысь интые потыны кулэ ӟечлык!

Пусйысал на целевой дышетонъя законэз. Со бордын ужаны кутским, гуртъёсын кадръёс уг тырмо шуыса бырйисьёс вазиськемен. Тодӥсько, та закон куд-огезлы уг яра. Угось та законэн сэрен целевикъёслэн лыдзы кулэсмиз. Законын шуэмын: егит специалист-целевик чаклам уж интыяз ӧз ке мыны, со дышетсконэзлы быдтэм коньдонэз берыктыны кулэ луоз. Соин али целевикъёс ӧжытгес луизы. Но, мукет ласянь, вузъёсысь ӟечгес специалистъёс потыны кутскизы.

Законъёс бордын ужан — со ӝог уж ӧвӧл. Котыр ласянь малпаса, проектэз пӧртэм комиссиос, экспертъёс пыр поттыса но, куддыръя ваньзэ чакланы уг луы. Закон улонэ пыӵаны кутскем бере кӧня ке аръёс ортчыны кулэ, соку ини валамон луоз, макем со пайдаё.

Елена Миннигараева