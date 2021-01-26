Дядяйзэ уг тоды ни…

Пичи Пурга ёросысь Пуро-Можга гуртысь Анастасия Мишкина пичиысен улонлэсь курытсэ ас вылаз шӧдӥз. Озьы ке но котькуд выль нуналлы шумпотэ.

А. Мишкина

Вордскиз Анастасия Филипповна 1940-тӥ арын. Дядяйзэ уг ни тоды. Война кутскем бере пырак уж дурысьтыз ик сое оже келяллям. 1941-тӥ арын 31-тӥ декабре сӧсырмыса бырыны шедем.

— Войналэсь азьло гинэ со 3 ар действительной служба нуэм вылэм, — вера нылкышно. — Озьы, отысь бертыса, гуртын улыны кема ик кылдымтэ. Ожмаськыны кошкыкуз, мыным 10 толэзь вылэм.

Картэз бырем бере Анастасия Филипповналэн анаез вордскем гуртаз, та ёросысь ик Бӧдья-Пурое, кошкылӥз, нылзэ но сьӧраз кутӥз. Отын ортчытэм пичи вакытсэ нылкышно тодэ на. Анаез бусыысь ӧз бертылы. Ю-нянь арамез понна 2 центнер тысь сётылӥзы. Сое изыса, анаез пӧлаз пот но мукет маке со ватсалляз. Кыӵе ческыт нянь пыжылӥз! Пичи нылаш понна туж бадӟым шумпотон вал.

Дыр ортчыса, Анастасия анаеныз ӵош выльысь Пуро-Можгала берытскизы — та гурт соосты маиныз ке но бордаз кыскиз. Скалзэс вузаса, кеч, ыж басьтӥзы, улон инты шедьтӥзы. Нош гур эстыны пузы ӧй вал — кыкназы нюлэскы силёлы ветлӥзы. Кынмылӥзы но, вераны луонтэм жадьылӥзы но. Но уката секытэз возьма на вылэм азьланьын: Анастасиялэн анаез висьыса кулӥз.

— Висемзэ шӧдыса ни, анае лулӟылоз вал: ой, нылы, кызьы меда монтэк улод ни… — тодаз вае А. Мишкина.

Анастасия 12 аресысен ужаны кутскиз ни. Но огназ кыльыса но, пудозэ ӧз быдты. Нянь но ачиз ик пыжылӥз. Огназ кӧланы кӧшкемаменыз, эшъёссэ дораз ӧте вал. 18 арессэ тырмытыса, гуртысьтызы ик Николай Мишкинэн семья кылдытӥзы, кузпалыз 1935-тӥ арын вордскемын вал.

— Номырин ӧз обидьы, одӥг урод кыл но ӧз вера, — туж шунытэн тодаз вае кузпалзэ нылкышно. — Пенсие потытозяз ик, трактористын ужаз. Нош ачим фермае ветлӥ, кунян сюдӥ.

Кема но ӟеч ужамез понна Анастасия Мишкина уно грамотаосын, таукаронъёсын, «Победитель социалистического соревнования», «За доблестный труд», «Анайлэн данэз» но мукет медальёсын но пусъёсын данъямын.



Маргарита ТУЛБАЕВА. Пичи Пурга ёросысь Пуро-Можга гурт