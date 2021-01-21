Дэри ёрос кивалтӥсьёс быръё «Удмурт дуннеез»!

1-тӥ сентябрьысен 25-тӥ декабрёзь ортчиз 2021-тӥ арлы газет-журналъёслы гожтӥськон вакыт. Туннэ нуналлы «Удмурт дуннелы» гожтӥськемын 3124 мурт. Жаляса верано, пандемиен сэрен ёросъёсы калыкен пумиськыны ӵем ӧм поталэ. Но пусйыны кулэ, та Удмуртиын потӥсь журнал-газетъёс пӧлын тужгес бадӟымез подписка.

Али тодмо ини, кытын газетмес тросгес лыдӟо — Алнаш, Пичи Пурга но Можга ёросъёсын. Лымшор ёросъёсын ӵошатыса, уйпал ёросъёсын лыдӟисьёсмы ӧжытгес. Озьыен, отчы ӵемгес потано, калыкез газетэнымы тодматоно.

Кылем ар пумын, гожтӥськонлы сӥзьыса, Йӧскалык прессалэн юртэз ялӥз вал 2 конкурс. «Удмурт дунне» газетэз мыло-кыдо вӧлмытӥсьёсты дунъян понна «Гожтӥськыты газетлы» конкурс ортчытэмын. Та конкурслы йылпумъянъёс лэсьтыса, туннэ пусъеммы потэ Дэри ёросысь Ожмос гуртысь Татьяна Бушковаез но Александра Вахрушеваез (34 муртэ гожтӥськытӥзы), Дэри ёросысь Якшур гуртысь Владислав Кирилловез (24 муртэ), Пичи Пурга ёросысь Пуро-Можга гуртысь Рудольф Петровез (24 муртэ) но Пичи Пургаысь Нина Шутоваез (12 муртэ). Тау вераммы потэ ваньмызлы, кин газетмес калык пӧлы вӧлмытыны мыло-кыдо басьтӥське.

Кыкетӥез конкурс ёрос администрациосын ужасьёс куспын ялэмын вал. Жаляса верано, «Лыдӟиськись ёрос» конкурсэ 1 ёрос гинэ пыриськиз — Дэри ёрос администрация. Дэри ёросысь администрация но дышетонъя управление 50 экземпляр газетлы подписка лэсьтӥзы. Газетъёс школаосы, библиотекаосы но ёросысь удмуртлыкез азинтӥсьёслы люкылэмын луозы. Табере Дэри ёрос администрация «Удмурт дунне» газетын пӧртэм ялонъёссэ дунтэк печатланы быгатоз. Оскиськом, кайта мукет ёрос администрациос но дэриослэсь адӟем карозы.

Нош кин газетлы гожтӥськыны вунэтӥз, тодады вайытӥськом: «Удмурт дунне» газетлы гожтӥськыны луэ котькуд толэзьысен. 1 толэзьлы гожтӥськонлэн дуныз

112,69 манет. Али гожтӥськисьёс газетэз февраль толэзьысен басьтозы ни.

Юанъёсын, ӵектонъёсын жингыртыны луоз 8 (3412) 73-33-42, 8-951-195-37-65 номеро телефонъёсъя.