Дэри ёросысь Хохряки гуртын усьтӥськиз выль нылпи сад
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Сое ӝутон 84 миллион манет тыр усиз. Ясли 80 интылы чакламын. Но гуртын покчиос туж трос луэмен, выль садэ 100 нылпи ветлоз.
Вераны кулэ, та яслилэсь усьтӥськемзэ гуртоос арлэсь кема возьмазы. Уго лэсьтӥськон быдэсмиз вал 2019-тӥ арын 30-тӥ декабре. Но нылпи садлы лицензия басьтон 1 ар кыстӥськиз.
— Чыртымы кузь луиз, та нуналэз возьмаса. Артэ улӥськом бере, нылпиосын выль ясли котыре калгыны поталлям. Адӟылӥмы, пушказ тылъёс ӝуало, ужъёс мыно шуыса, соин уката витим. Викамылэн туж потэ ни вал садэ мынэмез. Соин выль интыын со муртаны но уг вала, — шуэ Хохрякиын улӥсь трос нылпиё анай Марина Овчинникова.
Мариналэн Вика нылызлы 3 арес ӧвӧл на. Нош яслиын со дораз кадь: выль шудонъёсты учке, пӧраське, мунёосты кӧлыны выдтэ.
Ясли ӧсъёссэ вӧлъяз 2 аресысен 3 но ӝыны аресозь покчиослы. Нош туэ сентябре татчы лыктозы 1 но ӝыны аресъем тэшкылиос. Та дырлы Хохрякиын вал ни 160 интылы нылпи сад. Но пиналъёслэн лыдзы арысь аре йылэ, соин 3 арессэс тырмытэм покчиос но доразы пуконо луылӥзы. Та дыре Хохрякиын эшшо 96 пиналъёс нылпи садэ черодзэс возьмало.
— Ужасьёсмы тырмо. Нылпиосты визьнодалозы 6 воспитательёс. Озьы ик чакламын эмъясьёс, воспитательёслы юрттӥсьёс, пӧраськисьёс но мукет ужасьёс, — шуэ нылпи садлэн кивалтӥсез Елена Швецова.
«Дышетон» нацпроектъя пуктӥськись яслиос огъя проектъя быдэсмо. Соин ик Хохрякиысь нылпи садын но вӧл-вӧлэсь группаос но изён интыос, крезьгурен но спортэн вырыны чаклам зал. Пӧраськон сэрегез вераны гинэ ӧвӧл, одно ик адӟыны кулэ. Татын 8 висъет. Сӥлен сиёнъёс лэсьтоно огаз, бакча емышъёс юдоно мукетаз, со сяна, вань на дӥсь воштыны но ял карыны чаклам интыос. Озьы ик синучкон кадь мальдэ выль ужан тӥрлык, выль посуда. Коридоръёс паськытэсь, со сяна, ульчае потыны нимысьтыз пандусъёс чакламын.
Хохрякиын берло аръёсы ӝутско трос этажъем юртъёс. Ёрослэн йырыз Константин Русинов верамъя, арлы быдэ Дэри районын улӥсьёс 2 сюрс адямилы йыло. Хохрякиын матысь 5 ар ӵоже улон юртъёслэн бадӟым комплекссы кылдоз. Соин туэ ик татын выль нылпи сад пуктыны кутскозы. Со 220 интылы чакламын луоз. Нялтас вераса, та дырлы ёросын 7 нылпи сад вуттэмын ни, матысь аре эшшо 5 ясли быдэстозы.
Елена Скворцова
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