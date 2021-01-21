Дэремъёсме нуллыса вуттоно ай…

Пичи Пурга ёросысь Кечол каргуртысь Екатерина Еманова 95 арессэ тырмытӥз ни. Шуэ: ноку тамында уло шуыса ӧй малпа вал. Угось мае но со ӧз адӟы-чида ни — ваньзэ газетэ но гожтыса уд быдты.

Пичи Пурга ёросысь Кечол каргуртысь Е. Еманова

Туспуктӥз Элина КУЧАЧЁВА



Ведра тыр пельнянь кутылӥз

Пырисез шӧдыса, Катя апай дыртытэк гинэ султӥз гур сьӧрысь валесысьтыз, кутчаз шуныт пыдвылъёссэ. Песянай вазь ӵукна ик ӵогам ӧсъёссэ усьтэ: я нылпиосыз, я нунокъёсыз чакланы вуозы. Ма, бордаз улэ на бадӟымез пиез — Мишаез. Табере со сиён но пӧзьтэ ни, корка котырын но утялтӥське, лавкае ветлэ.

— Мон берло дыре тазьы кылльысагес улӥсько, — шуэ Катя апай. — Кырын кезьыт, косякъёсты уд усьты.

Гужемзэ Катя апаез ӵемысь адӟод косяк дурысь: ураметӥ ортчисьёсын ӟечбуръяське, улон-вылонзы сярысь юалляське.

Али пайме, кызьы ачиз но калык рад улыны быгатӥз: трос пудо вордылӥз, гид азбарез тыр курег-ӵӧжъёс бызьылӥзы. Сӥзьыллы шуыса ог 50-60 чипы басьтылӥз: пиналъёсыз трос — ваньзылы мед тырмоз. Миша, Таня, Васька, Юрик, Сашик — бӧрсьысь бӧрсе сямен вордскизы. Быдэ вуыса одӥгъёсыз Иже, мукетъёсыз Пичи Пургала интыяськизы, кузпалъяськизы, нылпиоссы вордскизы. Но котькуд шутэтскон нуналэ одно бертылӥзы анайзы доры. Корка тыр люкаськылӥзы! Катя апай ведра тыр пельнянь кутыса дасялляз, перепеч-табань пыжылӥз на.

— Ма, али но соос монэ учко, уг кушто. Табере внукъёсы бадӟымесь ни, 4 правнукъёсы, — дэрем сӧзулзэ тупатыса, вера Катя апай. — Нылпиосы котьку ческыт сиёнэн пыро. Мон гольтресэз туж яратӥсько угось: шоколад, канфет-печення мед луоз, эшшо виноград-банан…

Заводысь — пытсэт сьӧры

Пичи дыръяз Катя ческыт сиёнэз ӧз адӟылы. Вордскиз та ёросысь ик Аксакшур гуртын. Анаез но атаез улонысь туж вазь кошкизы — войналэсь азьло ай. Озьы нылашез утялтӥзы ни пересь нэнэез но дядяез. Выныз вал на, но пересьёслэн утялтыны

моӵсы тырмымтэен, сое нылпи юртэ сётӥзы.

15 аресысен Катя Иже кошкиз. Заводэ куриськиз вал — ӧз кутэ, аресыд пичи на, шуизы. Интыяськиз одӥгаз семьяе нылпизэс утьыны. Кисыриосын шобыртӥськем песянай улонысьтыз куд-ог вакытъёссэ вунэтыны но кутскем ни. Но со семья али кадь син азяз: пизы ветлэ ни вал, асьсэос кузпалъёс кыкназы но врачын ужазы. Катяез ӧз обиде — асьсэлэн кадь каризы. Дышетом но, шуо вал.

— Трос пинал нылъёс соку Ижысь семьяосын нылпи учкыса улӥзы, — валэктэ песянай. — Тачакез мыным вожъясько вал ӟеч интые сюремелы…

Но война кутскем бере Катя утиськисьын пукыны ӧз чида ни — нош ик заводэ вамыштӥз. Кутӥзы: 16 арес тырмиз ни вал. Пуктӥзы пыӵал тӥрлык лэсьтонъя одӥгез станок сьӧры.

— Военной заводын 7 толэзь ужай, чиньы быдӟа гильзаосты сверлить карылӥ, — азинтэ тодэ ваёнзэ Катя апай. — Гильзаос лэсьтыны кутӥськись 13 станокъёс пӧлысь мынам 12-тӥез вал ни, озьы мыным, шуыны луоз, дась маръёске вуылӥзы ни. Котькудӥз гильза чотамын вал — одӥгез но медаз ышы-араммы. Уй но нунал станок сьӧрын сылыса, суйтэм-пыдтэм кадь кылёно вал. Нош кыӵе сием потылӥз! Дорысь сиёнэн-юонэн юрттӥсь ӧй вал. Нормаен нянь сётылӥзы, соин кӧты ӧз тырылы — пайме 5 нуналлы азьло сиисько ни вал.

Сютэм улонэз, уен-нуналэн станок сьӧрын сылонэз егит нылаш ӧз чида — одӥг нуналэ пегӟоно кариськиз.

— Уже ӧй поты ни, но малы ке улон интыысьтым соку ик кошкыны валаськымтэ, — али пайме Катя апай. — Мастермы дорам вуиз, нылкышно вал. Шуэ: Катя, айда берен ужаны — ӧд ке поты, пуктозы ведь, пуктозы. Мон пумит кариськи.

Мастерлэн верамез зэмаз. Но берлогес.

— Ижысь вордскем гуртам, Аксаке, ӧй берты, чагиськисьёс сюрозы, монэ кырмозы шуыса кышкай, — азинтэ веранзэ Катя апай. — Киясаын тодмоосы вал, соос доры интыяськи, бусые араны кариськи — нимме но, кытысь луэмме но малы ке юась ӧй вал. Озьы аслым кӧня ке но уксё люканы быгатӥ. Со уксёен счётоводъёсты дасянъя курсэ дышетскыны пыри. Нош отын муртлэсь нимзэ-фамилизэ уд вера ук! Монэ, конешно, кырмизы…

Егит нылаш 9 толэзь пукиз пытсэт сьӧрын. Возьыт вал.

Но со дыре ик заводын сярысь татын каньылгес потӥз. Сиён сярысь сюлмаськонэз ӧй вал — ваньзэс столовойын одӥг кадь сюдӥзы. Нош ужатӥзы кожзаводын. Пудо-животъёслэсь, ӵемгес скалъёслэсь, кузэс ваё вал — сое миськыны-посыны косылӥзы. Нош люкаськись гонэз черсылӥзы но, солэсь пыдвылъёс керттыса, фронтэ келяллязы…

Бадӟым коркан — бадӟым семья

Пичи гинэ шуныт коркась борддоръёсын трос пӧртэм туспуктэмъёс ошылэмын. Одӥгаз Катя апай воксё пинал на, мукетаз нылпиосыз, кузпалыз бордаз ни.

— Та коркамес Очанэным пуктӥм ни, — шуэ Катя апай. — Нюлэскы ӵошен кораськыны ветлӥм. Кызьы меда ӝуткай со секта коръёсты! Кӧты но бадӟым вал ини. Милемын ӵош нюлэскын эшшо одӥг семья кораськиз. Коркамес, пе, пасьталаезъя но, кузьдалаезъя но 5 метр карыны ӧдъяськом. Паймизы: нош тӥледлы малы со быдӟа корка? Пасьталаезъя 6, кузьдалаезъя 7 метр бугро ӵупим. Со понна коркамы али но улыны яра, туж шуныт.

Очан (Александр) Емановез Катя нырысь чик ӧз синйылтылы, акылес но потылӥз, пе. Пияшен, армиысь бертыкуз, поездысен пумиськизы. «Катька, ты что ли?» — юаз казакпи. Катялэн йырыз кур луиз: ӟучъяськыса улоз татын!

— Очанэз армие басьтӥзы война бырон пумын, — шуэ Катя апай. — Танкистлы дышетӥллям, но фронтэ келяса вуттӥллямтэ ни — Вормон Нунал вуэм. Войнаез ӧз адӟы ни шуыса, сое эшшо 7 ар службаын возиллям на. Озьы гуртэ бертыкуз, йӧн-йӧн луэмын ни вал. Нош мон бызьылыса но вуттылӥ. Но нырысетӥ картэным, Коляен, ог 3 ар сяна улыны ӧз кылды, нылпиосмы но ӧй вал. Туберкулёзлэсь кулӥз со — кӧня куректӥ. Пал кылеме бере курасьёс ӧжыт ӧй вал. Огзылы но ӧй мыны. Малы Очанэз бырйи — али но уг валаськы.

Но Емановъёс быдэс улонзэс ог-огзэс валаса улӥзы. Катя апай счетоводлы дышетскиз ик. Огвакытэ сельсоветын но, страховой агентын но, вуз карисьын но ужаз. Кема аръёссэ заготзерноын кладовщик вал, отысь ик пенсие но потӥз.

— Заготзерное быдэс районысьтымы но, Кияса палъёсысь но ю тысь вайылӥзы, — тодаз вае песянай. — Ми сое куасьтылӥм, собере, вагонъёсы ӝоктыса, поездэн келяллям. Кытчы нуллӥзы — милемлы верасез ӧй вал. Но ужамы дэмен, туж шулдыр.

Заготзерноын ик ужаз Очан но, со механик вал. Катя апай нош но нош тодаз вае кузпалэн улон, нылпиосызлэсь будон вакытсэс — шулдырлэсь но шулдыр, пе, вал. Шуэ: калык соку туж вазиськись вал, ульчаысьтымы кудзы ке доры куноос лыкто ке, ваньмы отчы люкаськылӥмы. Озьы дэмен ужазы но, шулдыръяськизы но.

Жаляса верано, Очан улонысь вазь кошкиз. Эшшо Катя апай туж ӵемысь тодаз вайылэ Оксиння апаез — та мурт кышномурт солы ӵыжы-выжылэсь но матын луиз. Сӧсыр вал, ноку ӧз бызьылы. Емановъёслы нылпиоссэс, собере нунокъёссэс но учкыны юрттӥз.

— 80 ареслэсь кема со улӥз, — шуэ Катя апай. — Ог-огмылы котьмае вераськом вал. Мон солы аслым кадь оскылӥ. Но кулон азяз шуиз: Катя, тон дорын мон туж умой улӥ, ӟуч дэрем гинэ дӥсялляме потэ на вал. Со удмурт кышномурт вал, но вордскемын ӟучо-удмурто гуртын, соин меда сыӵе мылкыдыз вылэм? Но курысал ке, мон вурыны быгатӥсько вал ук! Аслам вуриськон машинае вал, кӧня удмурт дэремъёс вурылӥ!

Катя апай ачиз чик номырлы уг ёрмиськы шуэ.

— Ой, дэремъёсы но сандык тыр, ку меда соосты нуллыса вуттом? — мыня песянай.

Кема улэмез понна, нылпиосызлы сяна, тау каре на… кечлы. 70 арессэ ортчытэмез бере ужысь ветеран воксё лябӟылӥз вал, мусэз висьыны кутскылӥз. Верасьёс шедизы, кеч йӧл, пе, юыса эскеры ай — юрттыны кулэ.

— Кеч йӧл юыны кутскыса, умой-умой катьяськи ведь, — шуэ со. — Собере ӵукналы быдэ али но чечы пуньыен кӧсвӧй юисько. Со но юрттэ кадь потэ.

Эшшо Катя апайлы котьку юрттылӥз капчи мылкыдо луэмез, адямиосты, улонэз яратэмез. Та сямъёсыз ик али но кужым сёто.

Элина Кумачёва