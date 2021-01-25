Дышетӥсь, кылбурась но кырӟась

Можга ёросысь Быдӟымсурдысь Любовь Чукарева кылбур гожтэ, солы гур пӧрмытэ, ачиз ик сцена вылысен сое кырӟаса лэзе. Мар гинэ уг лэсьты со, котькытын сое валтэ шаерзэ, анай кылзэ, калыксэ яратон но гажан мылкыдыз.

Л. Чукарева

Фото: А. Снигирёва

Любовь Васильевна вордӥськиз Пичи Пурга ёросысь Кабыста гуртын. Покчи классъёсты Кабыста но Улӥ Постол гуртъёсын йылпумъяз, бӧрысь дышетскиз Норъя черкогуртын.

— Дышетскыны туж яратӥ, но тужгес сюлэмыя вал удмурт кылъя но литературая урокъёс, — вера Л. Чукарева. — Туж синмаськыса учкисько вал удмурт кылъя дышетӥсьмы Раиса Павловна Иванова шоры. Соин но дышетӥсь луо шуыса малпалляй.

Л. Чукарева сочинениос гожъяны яратылӥз. Дышетӥсьсы но гожъямъёссэ ушъялляз. Школаязы литературно-творческой кружок ужаз, но нылмурт отчы пыриськыны ӧз быгаты. Угось дышетскыны 5 иськеме ветлӥз. Анай-атаез пыр колхозын ужазы, соин соослы ялан юрттӥськоно вал. Нош одӥг пол нылмурт ас понназ кылбур малпаз но, дышетӥсезлы возьматытэк ик, «Дась лу!» газетэ келяз. Отысь журналист Трофим Архипов солы гожтэт ыстэм, текстэз чебер, нош рифмаос бордын ужаны кулэ на шуыса. Со сяна, пичи дырысеныз Любовь Васильевна гуртысьтыз адямиос сярысь «Маяк» ёрос газетазы потӥсь материалъёсты огазе люкалляз. Отысен но, оло, нылмуртлы тыршись удмурт калыкен, Удмурт шаерен данъяськон, шаертодонэн вырон мылкыд пыӵаз.

Школа бере Удмурт кун университетысь филология факультетэ пыриз, удмурт ёзэтаз дышетскиз.

— Университетын быгатонлыкъёсты волятон ласянь трос луонлыкъёс вал. Но кепырась сямы понна али но асме тышкаськисько. Огпол «Чипчирганэ» лыктӥ, кырӟаны куризы. Куарае чебер шуыса, солистэ пуктыны ӧдъяло вылэм, кышкатски, пегӟи отысь. Соин али нылпиосты шаплыгес луыны, котькыӵе удысын асьсэдыз эскерыны валэктӥсько, — вера Л. Чукарева.

Егит дышетӥсез распределениея Можга ёросэ келязы.

— Быдӟымсурдын соку дышетӥсьсы декретын вал, но огдырлы гинэ лыктӥсько шуыса, ӧй кышка. Гуртысь калык монэ паймытӥз: сыӵе чебересь, огшоры скал кыскисьёс но магазинэ, чебер дӥсяськыса, ветло. Нош дышетӥсьёс кыӵеесь: шаплыесь, котькытчы пырисько, котькытын асьсэдыз умоен возьмато. Монэ но озьы дышетӥзы, школа но семья сяна, мукет уж вань на шуыса. Озьы клубе эктыны, кырӟаны ветлылӥ.

Егит кышномурт дышетӥсьёсын но, нылпиосын но эшъяськиз. Пӧртэм вакытъёсы суредаськонъя, историяя, шаертодонъя, удмурт но ӟуч кылъёсъя урокъёс, фольклоръя но литературно-творческой кружокъёс нуиз. Со сяна, кема аръёс ӵоже школа ужрадъёсты радъясь вал.

— Нылпиослы тунсыко мед луоз шуыса, дышетӥсь нырысь ик ас уженыз адӟем карымон луыны кулэ, — шуэ кышномурт. — Соин ик кылбур гожтыны пиналъёсын ӵош ачим но пуксисько, аслэсьтым ужме соослы возьматӥсько, мынам тазьы пӧрмиз шуыса. Анай кылмы чебер, сое, ненег сяськаез кадь, утьыса возёно, индылӥсько пиналъёслы. Али кытчы ке мынӥсько ке, одно сьӧрам блокнотэн ручка басьтӥсько. Яратӥсько пастуканы, инкуазь шоры учкыса, чуръёс чебересьгес пӧрмо кадь.

Л. Чукаревалэн гожъяськон мылкыдыз 3 книгаен кыре потӥз ни. Ёросысьтызы дано адямиос, тунсыко интыос сярысь материал люкаса, 2008-тӥ арын «Можга ёрослэн азбукаез» книга поттӥз. «Улон гердъёс» книгазэ (потӥз 2016-тӥ арын) аслаз 50 ар тырмонэзлы сӥзиз, отын пӧртэм вакытысь кылбуръёсыз, кырӟанъёсыз люкамын. 2019-тӥ арын лыдӟись кие вуиз аслаз но нылпиослэн гожтэмъёсынызы котыр гуртъёслэн историзы, калык сям-йылолъёс, инты нимъёс сярысь «Вордӥськем палъёс» бичет.

Любовь Васильевна кырӟан но гожтыны усто — ваньмыз ог 20 мында люкаськиз ни. Кырӟан — шумпотон но, кӧтӝожез тӧлӟытон но, шуэ кышномурт. Озьы ик со мылкыд басьтэ, удмурт газет-журналъёсты лыдӟыса, ваньмызлы сямен арлы быдэ гожтӥське.

Ангелина Снигирёва