Дуно кузьым
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Выль арлы ёрос туж бадӟым кузьым басьтӥз — ӵыж-выль 5 школа автобусъёс. Вуизы соос «Дышетон» нацпроект чотын но Удмуртиысь Правительство юрттэмен.
Районын та вакытэ усьтэмын 61 школа маршрутъёс, соос нуо-ваё ог 2 сюрс 400 школьникъёсты. Выль вуэм автобусъёс сётӥськозы Шаберды, Италмас, Ожмос, Первомай, Лудорвай школаослы.
Районлэн йырыз Константин Русинов верамъя, школа автобусъёслы кулэяськон ёросын арлы быдэ йылэ бере, парк быдэсак тырмытэмын ӧвӧл на. Эшшо кулэ луозы 5 ПАЗ но 5 пичи «Газель» автобусъёс.
УД
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