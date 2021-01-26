Диспансеризация мытэмын луоз 1-тӥ февральысен
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Коронавирус вӧлмемен кылем арын октябрь толэзьысен поликлиникаосын диспансеризациез ортчытъямысь дугдӥзы, азьвыл чаклам (плановой) медосмотръёс но берлолы выжтэмын вал.
Элькун Тӧро Александр Бречалов та нуналъёсы ивортӥз: диспансеризация выльысь мытэмын луоз 1-тӥ февральысен. Со радъяськоз азьвыл аръёсы сямен ик.
«Тазалык» нацпроект улсын элькунысьтымы эмъяськонниосы та нуналъёсы вуиз выль оборудование. Кылсярысь, Глазовысь сюлэм но сэр висёнъёсты эмъянъя центре вуиз 4 выль аппарат — соос чакламын пери шуккем но сюлэмзы кутэм адямиослы юрттэт сётонлы, тазалыксэс юнматонлы. Таӵе ик оборудование ӝоген вуоз Можга, Эгра ёросъёсысь, озьы ик Иж, Вотка, Сарапул городъёсысь больницаосы.
Елена Слащёва
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