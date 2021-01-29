Гурт пыриз историе

Шаркан ёросысь Вуж Пашур гурт котырысь Погорня гурезь выжыын удмуртъёс сярысь «Тень Алангасара» кино лэсьтӥзы. Вуж пашуръёс малпазы вал, быдэс шаерлы дано луозы…

«Тень Алангасара» фильмез лэсьтэм интыын 2 корка гинэ сылэ на

Фото: Максим Шкляев

Коркаос пуктылӥзы

Мувыр муниципал кылдытэтэ 8 гурт пыре, 6-яз 100 муртлэсь ичи улӥсез, одӥгез соос пӧлысь — Вуж Пашур. Вылӥ (Нагорной), Улӥ (Подгорной) но Тупал (Заречной) ульчаосын 27 корка сылэ, 2-ез буш. 66 мурт улӥсез, прописать каремын 80 мурт. Нылпиос 15 кузя, пӧлысьтызы 5-ез — дошкольникъёс, 22 кузя ужась калык, 16 пенсионеръёс. Тужгес арлыдоез луэ 80 аресъем Мария Трофимовна Соколова, покчиез — 8 толэзьем Илья Наговицын. Ог 20 ар талэсь азьло гуртын трос вал Кондратьев фамилиен семьяос, берло дыре лыктэм калык тросгес луиз, фамилиоссы но табере пӧртэмесь.

— Татын ик вордски, татын ик вань улонэ ортче ни, — шуэ гуртысь староста, Мувыр ФАП-ысь фельдшер Валентина Вахрушева. — Ог 5 арлы кошкылӥ, Якшур-Бӧдья ёросысь Мукши гуртэ бызьылӥ. Бӧрысь Вуж Пашуре бертӥмы, выль корка пуктӥмы. Милям гуртмы туж шулдыр, калыкез умой, инкуазез чылкыт.

Азьло та гуртын улон пӧзиз, лачак пиналъёс вал. Трос пудо вордӥзы, скалъёссы гинэ 44 йыр вылэм. Нош табере быдэс гуртлы — 3 скал, возьёссы уг турнасько, буш бусыоссы сикен басьтэмын, со понна тырмыт узы-борыез, губиез.

В. Кузьмин пилорама возе

Туспуктӥз: Надежда Максимова

Лидия но Виталий Кондратьевъёс кыкназы ик пенсиын,

«Суроновский» совхозын ужазы, 4 пинал будэтӥзы.

— Ас вакытаз семьямы бадӟым вал бере, улыно-вылыно корка пуктӥмы, пиналъёсмы но бордамы улозы кожаса, — шуэ кышномурт. — Нылмы Мувыре быземын, кыкез пиосмы городын уло, огез аслыз корка Пашуре ик пуктӥз. Огвакытэ гуртмы быроз ни шуыса вераськыны кутскизы, пуктӥськыны но дӥсьтӥсьёс ӧй вал. Но гуртмылы бырыны ум сётэ шуимы. Озьы 1990-тӥ аръёс кутсконын корка пуктыны малпамы. Ми бере эшшо кӧня ке семья корка ӝутӥз на.

— Гуртын монэ Маруся нимало, — вераськонамы итӥськиз Мария Соколова. — Татын вордски, бызи вал Выль Пашур гуртэ. Отын улыны ог 7 ар кылдӥз, мамае пыдзэ чигтӥз но, юрттыны шуыса бертӥмы вал. Озьы ик татчы кылимы. Нырысетӥ мужикеным 31 ар улӥмы, кулэмез бере 8 ар огнам улӥ но пыртос кутылӥ, таиныз 18 ар улӥмы. Нош али дол-дол огнам — коӵыше но пуные сяна, нокинэ но ӧвӧл. Инмар пинал ӧз сёты, но юрттӥсьёсы, учкисьёсы вань: нырысетӥ мужикелэн племянникъёсыз туж умоесь, весь эскеро, утялто.

Киноын шудӥзы

Мария Соколова тодаз вайиз 1992-тӥ арын гурт вӧзазы «Тень Алангасара» кино лэсьтон вакытэз. Дугдылытэк, пе, васькамы массовкаын шудыны, скалзэ но, ыжъёссэ но сьӧраз кутылэм. Съёмкаосы пыриськемзы понна нуналаз 50 манет тыриллям, со туж бадӟым коньдон вал. Озьы огъя 1 сюрс 800 манет люкам.

М. Соколова

Туспуктӥз: Надежда Максимова

Нина Шкляева кино лэсьтонэ пыриськем быдэс семьяеныз.

— Дась киноез учкыны гуртоосмес Ижевске 2 автобусэн нуллӥзы, — вера Нина Николаевна. — Со вал 1994-тӥ арын. Кадръёсысь асьмеды но тодмоосмес адӟыса, туж шумпотӥмы. Быдэс гурт историе кылиз.

Кинолы шуыса Вужвукое (кино пуктэм интыез гуртоос озьы шуо) быдэс гурт пуктӥзы. Вуж коркаосты люкаллям котыр гуртъёсысь, куалаез но вылэм, нош вуко пуктӥллям вуж ву вуко интые ик.

— Жаль, съёмкаос бере та интыез утьыны ӧм валалэ, чисто тус-тас луиз. Троссэ коркаосты, куашкан калэ вуэмысьтызы, ог 5 ар талэсь азьло сутӥзы. Табере 2-ез гинэ кыӵе ке сыӵе сыло на, — шуэ Н. Шкляева.

Озьы ке но «Тень Алангасара» фильмлэн вордскем интыез пыртэмын «ДаУР» квестэ, отчы туристъёс вуыло.

Ужбергатӥсьёс

Вуж пашуръёс магазинэ, ФАП-е, школае 2 иськеме Мувыр гуртэ ветлоно луо. Талы дышемын ни. Сотовой телефонъёссы уг куто — вот таиз ини зэмзэ но шугъяськытэ. Туала вакытэ вань улон

телефонэн герӟаськемын. Соин но, дыр, тросэз провод-

ной телефонъёссэс туннэ но возё на.

Е. Райков ужбергатӥсь тылобурдо вордэ

Туспуктӥз: Надежда Максимова

Гуртазы ужбергатӥсьёссы вань. 3 ар пала пуэн выре егит воргорон Владимир Кузьмин. Мувыр школаез йылпумъяса, кӧня ке арзэ городын, собере вахтае ветлыса ужаз вал.

— Пилорама усьтыны малпан кылдӥз, вахтаен ужакум, — шуэ Владимир. — Бӧрысьгес ини документъёс но лэсьтӥ. Трактормы вань, пичияк ужаны выриськом.

Евгений Райков тылобурдо вордон борды басьтӥськиз. Та гуртэ Шарканысь ик Шляпа гуртысь вуэмын. Кылем арын со инкубатор басьтӥз но 100 ӟазегпи но ӵӧжпи поттӥз. Пайдаез шӧдӥськиз. Табере 2-тӥ инкубатор басьтыны, мулардъёс вордыны малпа. Гуртазы тыметсы вань, тылобурдо вордыны ӵапак интыез, ӟичыослэсь но кырныжъёслэсь гинэ сак возьмано, пе.

Надежда Максимова