Дэри ёросысь Юськи черкогуртысь Олег Чернышев 2-тӥ арзэ абердин-ангус выжыысь ошъёсты вордэ.

Абердин-ангус выжыысь ошъёс каньыл мылкыдоесь, ӟеч сямоесь

Туспуктэм Олег Чернышевлэн архивысьтыз

Гондыр кадь быг-быгесь, чиль-сьӧд кузь гоно, сюртэм ошъёс но скалъёс Чернышевлэн гидаз вуизы 2019-тӥ арын. Каньыл мылкыдо, ӟеч сямо пудоезлы гуртоос но синмасько-вожъясько.

— Нырысь Интернет вотэсын бугыръяськи, пӧртэм литература лыдӟи, — шуэ фермер. — Но озьы гинэ визь уг пыры. Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство фермеръёслы школа радъяз. Эскеро ай асме, малпай. Отын сӥльлы ярась пудо вордон борды басьтӥськыны нодъязы. Шаерамы таин уггес выро, шуизы. Нош кыӵе выжы? Абердин-ангус, пе, нокыӵе кезьыт но пӧсь куазьлэсь уг кышка, гид ӝутытэк но яралоз, кенер но лапас нерге гинэ мед луозы.

Та пудолэн сӥльыз ческыт, быгытъёсаз сӥен-сӥен кӧй люкаське шуыса, Олег Чернышев пудо вордыны кутскемез бере тодӥз ни. 2019-тӥ арын декабре Воронеж улосысь племпредприятиысь 10 ош но 14 скал басьтӥз.

Туспуктэм Олег Чернышевлэн архивысьтыз

— Скалъёсы огпол кунян вайизы ни, — вера воргорон. — Кунянъёссы юнэсь, уг висё, уй-нунал куспын 1,3 килограмм люкало. Паймиськиз.

Шумпотэменыз эшшо 10 ветыл басьтӥз на. Таяз радэ Ярославль улосэ вуылӥз. Пудоос ог-огзы борды ӝог дышизы. Али азбараз 43 сюроез. Уен-нуналэн соос кырын — уг кынмо. Кузы но гонзы зӧк уго. 1,5 аресозязы ог 400 килограмм будо. Мукет выжыысь пудоен ӵошатыса, сисько уногес. Но та пумысен пиосмурт уг куректы. 180 гектар музъемез вань. Отын пудо сиён но ю-нянь тырмыт будэтэ.

— Техника вань ке, котькыӵе уж каньылля радъяське, — шуэ Олег Чернышев. — 2 тракторе, комбайнэ, сеялкае, косилкае но мукет техникае. Гужем шулдыр бусыын, нош толалтэ — пудо котырын.

Быдэс уллёез уте бадӟымез ош — Тайсон. Муртъёсты шӧдэ ке, бурсыны кутске, шуэ фермер. Нош кузёез доры котьку шумпотыса вешаськыны лыктэ. Олег Чернышев уллёзэ йылтыны, бусыоссэ паськытатыны медэ. Туала вакытэ пудо вордыны каньыл, мылкыд гинэ мед луоз, шуэ.

Елена Сараматова