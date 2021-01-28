Гондырез эн сайкатэ

Инкуазь узырлыкъёсъя но инкуазез утёнъя министерство кылем арлы йылпумъянъёс лэсьтӥз. Ужрадэ пыриськизы югдурез утисьёс но.

Фото: М. Егоров

Кызьы ивортӥз инкуазь узырлыкъёсъя но инкуазез утёнъя министрлэн воштӥсез Юрий Долматов, 2020-тӥ арын нюлэсэз лушкем корасьёс 62 миллион манет тыр изъян вайизы, тужгес трос йыртэман учыръёс шараямын Дэри но Ува ёросъёсын. Министерствоын ужасьёс 8 сюрслэсь трос пол рейдъёсы потазы, со пӧлысь 1 сюрс 300 учыре — югдурез утисьёсын ӵош. Ар пумын, ноябрь но декабрь толэзьёсы, шаерамы «Лесовоз» но «Ель» ужрадъёс ортчизы. Нюлэсэз эскерыны юрттӥзы пилоттэк лобась аппаратъёс, инме ӝутскыны дась вал вертолёт но. Озьы 2 толэзь куспын 906 рейд ортчытэмын, 74 пол законэз тӥян учыръёс пусъемын. Озьы ик 1 сюрслэсь трос пичи пилорамаос эскеремын, 32-ез, законэз тӥяса, ужало вылэм, 450 пилорама учётэ басьтэмын.

— Кылем арын самоизоляция лушкем ужаны вырисьёсты ӧз кышкаты, — шуэ Росгвардия управленилэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Николай Мерзляков. — Жаляса верано, одӥг лесник вылэ омырскон учыр но вал, йыртэмасьёс сое кышкатӥллям, пыӵалзэ талаллям. Йыртэмасьёс пӧсь пытьыосъя ӝегатэмын вал.

Юрт пуктӥсьёс йыло бере, тэльлы кулэяськисьёс но трос. Лушкем вырисьёслы коньдон поттон амал кылдэ. Кылем арын 7 муртлэсь группа ӝегатэмын вал. Соос Дэри но Пичи Пурга ёросъёсысь лысо писпуосты но кызьпуосты 15 миллион манетлы кораллям. Изъян ваемзэс соос берыктӥзы.

Пӧйшурасьёс но трос изъян ваё. Шаерамы 34 сюрслэсь трос пӧйшурасьёс. 3 сюрс рейд ортчытэмын, законэз тӥям понна 600-лэсь трос штраф гожтэмын, огъя 700 сюрс манетлэсь уно манет тыр. 49 мурт вылэ уголовной уж ӝутэмын, пӧлысьтызы ӝыныез артэ улосъёсын уло. Асьме палась нюлэсъёслы синмасько Москва, Санкт-Петербург палан улӥсьёс, Калининградысь пӧйшурась но вуылэм. Озьы кылем ар куспын браконьеръёслэсь таламын 48 кӧйыкъёс, 2 кырпарсьёс.

— Нош Юкаменск, Глазов, Шаркан но мукет ёросъёсысь куд-ог гуртъёс котырын гондыръёс шаянъяськизы, — шуэ Юрий Долматов. — Ӵемысь озьы ветло егит гондыръёс, соос кышканэз уг валало, жаг куян интыосы пото яке муш умортоосты погыръяло отын, кытын бакчаоссы кенерамын ӧвӧл. Озьыен, адямиос асьсэос но янгыш луо сыӵе учыръёсы, дӥнямы вуыны дышетӥськомы, шуыны луоз.

Кылем ар пумын учыр вылэм: пӧйшурась лудкеч сьӧры уйиськем. Ыбемез но пуны утэм куараез кылыса, гуаз кӧлӥсь гондыр сайкам. Таӵе гондыръёс пӧйшурасьёслы но, гуртоослы но кышкытлык вайыны быгато.

Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА