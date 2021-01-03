Туспуктӥз Максим Егоров

Куазен удалтӥз. 16-тӥ этаже но азбарын шудӥсь нылпиослэн куараоссы укно пыртӥ кылӥсько. Пияла борды кымысэныз лякиськыса ик, соос шоры вылӥысен учке Аня.

— Нош ик атайёссы нылпиоссэс ураме поттӥллям, — книгаос пӧлы выем анаезлы вазе. — Малы асьмеос сыӵе шудтэмесь? Пересь нэнэлэн, ӵужайлэн, тынад, табере мынам но атайёсмы ӧвӧл. Мон классам но йӧспӧртэм: папае но, сузэре но ӧвӧл. Доре бертӥсько — пумитась но уг сюры. Ойдо писэй ке но басьтом.

Аня животъёсын уг тэ­рытӥськы: нырыз вияны, мугорыз лыдыны кутске. Озьы ке но анайзэ ёртэмысь уг дугды. Айы коӵыш кулэ, семьяын одӥг ке но воргорон мед луоз, шуэ. Ӵыжы-выжыоссы воксё гонтэм писэез доразы вуттӥзы. Пельёсыз маке быдӟаесь, синъёсыз чагыр-лыз, ымнырыз инопланетянинлэн кадь кузялэс, быжыз конгро. Мугорыз борды йӧтскыны чиньыос ик юрдо — куэз лякиськись.

— Кышкаса тӥ доры куноос но уз ветлэ ни, — вазиз Анялэн киросатаез.

Нош нылашлы маке кадь?! Шумпотонэз ымныраз уг тэры. Эшшо золгес шумпотэ кадь коӵыш. Штораосын шудэ, диванэз ӵабъя, вӧзтӥз кошкись вылэ тэтча. Маке уг яра, тышкасько ке, ӧч карыса кадь, юромо изъянтэ. Вешатэмез ӧз поты ке, куртчоз но. Ялан сиён куре — кӧтыз ноку уг тыры, кожалод. Ай сиёнэз но дуно — асьсэлы сомында тыр уг басьясько, кӧня животсылы. Но Анялэсь шудоез ӧвӧл. Вань веранэз одӥг: Гера, кыс-кыс-кыс… Кӧлыны но ӟыгыръяськыса выдо. Табере Анялэн одӥг кырӟанэз: монэ пумитась вань, огнам уг пукиськы. Амалыз луысал ке, школае но коӵышсэ нуысал.

Огпол анаеныз ӵош больницае шедизы. Кытчы коӵышез карод? Киросатаез писэйзэс песянайзы дӥне гуртэ келяз, чылкыт омырын, бадӟым юртъерын воля луоз шуыса. Больницаысь потытозязы, Анялэн, Гераез понна сюлмаськыса, лулыз ик потӥське ни вал. Бурмыса рос-прос ӧз вуэ на, анайзэ гуртэ бертыны ёртӥз. Капкаетӥ пыремез бере ик укноосы учкылэ, коӵышез отын пуксьыса возьма, кожа, лэся. Юртысь ӧсэз усьтыса вуттӥз я ӧз — Аня мусокайзэ ӧтьыны кутскиз. Пумитаз бызись но, вазись но ӧвӧл.

— Гера, куатаськид шат? Вуи мон. Чаль, кыс-кыс-кыс!

— Ураме потӥз, дыр, пыроз ай, — нуныкайзэ буйгатӥз песяез, шыдзэ, шаньгиоссэ ӝӧк вылэ кисыриё дырекъясь киосыныз пуктыса.

Нош Анялы сиёнэн йырин ик ӧвӧл. Пыжиськемъёсты кушатэк ик ньылӥз но азбаре потӥз. Отысь но, татысь но коӵышсэ утча. Ӧвӧл. 90 аресъем пересьлэн чиданэз быриз:

— Со комакез но вордыса уд улы ни, страм! Парсь-а, мар-а со юнме сюдыны? Лопатаен шукки…

Римма Рылова