Выль дышетскон арысен мушкасьёсты дасян школа усьтӥськоз Сюмсиысь техникумын

Фото: Дмитрий Гусев

Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство шаерысьтымы 4 ссузъёсты юнматон понна 9 миллион манет тыр грантъёс люкылӥз. Конкурс пыр потӥз Сюмсиысь техникум но. Татын муш вордыны дышетонъя быдэс лаборатория усьтозы. Мушъёсын умортоос, чечы кыскон аппаратъёс, микроскопъёс — оломар но басьтыны чакламын.

Гуртоос вазенгес ни сюлэмшугъяськонзэс вераллязы: мушъёсын арлыдоос гинэ на выро, егит специалистъёсты дышетыны кулэ. Озьы школа усьтӥськем бере, оло, мушкасьёс йылозы. Али шаерамы ог 4 сюрс пасекаосын 45 сюрс муш семьяос лыдъясько.

Сюмсиысь техникумын выль законъёсты но валэктозы. Кылсярысь, кылем ар пумын муш вордон сярысь закон кутӥзы. Соя хозяйствоос бусыосазы яд поттозы шуыса, 3 нуналлы азьвыл СМИ пыр ивортыны кулэ. Озьы артысь 5 иськем котырын мушъёсты утьыны луоз. Сотэк угось арлы быдэ семьяен-семьяен мушъёс быро. Со сяна, котькуд пасекалы паспорт лэсьтоно луоз. Мушъёсты табере йӧнатыны лэземын Россиын поттэм препаратъёсын гинэ.

Елена Сараматова